100 sélections internationales pour Gareth Bale

Le Pays de Galles affichait un bon classement de qualification pour la Coupe du monde, et une victoire aujourd’hui contre la Biélorussie, classée dernière, garantirait pratiquement sa place dans la deuxième phase des éliminatoires. Pour Gareth Bale, ce match allait toujours être très spécial. Une apparition ici lui vaudrait sa 100e apparition internationale pour son pays – un exploit réalisé une seule fois auparavant (par Chris Gunter, avec 106 sélections). Cela ne lui laisse que 7 matchs pour devenir le joueur le plus capé du Pays de Galles. Bale était en effet inclus dans la formation de départ, et bien que le match se soit très bien passé pour son équipe, ce fut une soirée mitigée pour l’homme lui-même.

Gareth portait le brassard de capitaine depuis le début, et le Pays de Galles a pris un départ magique alors qu’Aaron Ramsey a réagi le plus rapidement à un tir lointain sauvé pour rentrer à la maison en trois minutes. La remise en jeu monstrueuse de Bale dans la surface d’une certaine manière a presque créé la seconde, mais Connor Roberts a décoché une volée juste à côté. L’homme de Madrid a réussi à enregistrer une passe décisive, même si elle ne restera pas dans les mémoires comme l’une de ses meilleures – voire pas du tout! Bale a récupéré le ballon au centre avant de jouer une simple passe à Neco Williams. Le tir bas de l’arrière latéral s’est en quelque sorte glissé dans les mains du gardien de but pour doubler l’avance des Gallois. C’était à peu près tout en termes d’action pour la première mi-temps, et pendant la mi-temps, Bale a été remplacé. La raison n’était pas tout à fait claire, mais cela semblait être une action planifiée – et une décision d’essayer de le garder aussi frais que possible avant le prochain match contre une équipe belge plus forte mardi. Le Pays de Galles a remporté le match 5-1 après une seconde mi-temps chargée, ce qui signifie qu’un point contre la Belgique les verra passer à la prochaine phase de qualification. Ce jeu sera couvert ici sur ManagingMadrid par votre serviteur.