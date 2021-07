100 Thieves annonce une collaboration avec Gucci, qui devrait être lancée le 19 juillet

100 Thieves et Gucci s’associent pour une collaboration vestimentaire exclusive.

L’organisation d’esports californienne – 100 Thieves – a signé sa première collaboration de vêtements de marque avec Gucci. Dû au lancement le 19 juillet, le partenariat 100 Thieves x Gucci apporte un article unique aux fans des deux sociétés. Gucci est une marque de vêtements établie dans le monde entier. Pendant ce temps, 100 Thieves a fait des progrès significatifs dans le département de l’habillement au cours des dernières années.

Récemment, le PDG Matthew “Nadeshot” Haag et sa société ont lancé la collection 100 Thieves Foundations – une ligne facilement disponible que tous les fans peuvent acheter confortablement. Vient maintenant une collaboration monumentale qui montre

100 Thieves x Gucci sortiront le 19 juillet

100 voleurs x @Gucci

Bientôt disponible.https://t.co/iOiEqboEVl#100ThievesxGuccipic.twitter.com/VVHRMD7boZ – 100 voleurs (@100Thieves) 12 juillet 2021

L’organisation a annoncé cette nouvelle passionnante aujourd’hui sur Twitter. Il comprenait une brève bande-annonce, comprenant les copropriétaires de 100 Thieves Rachell “Valkyrae” Hofstetter et Jack “CouRageJD” Dunlop. Le vêtement lui-même reste un mystère, mais les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site Web de Gucci pour s’inscrire pour plus d’informations.

« S’appuyant sur les valeurs partagées de liberté et d’expression de soi, la Maison dévoile sa dernière incursion dans le monde de l’esport grâce à une collaboration avec 100 Thieves, une marque de vêtements, de style de vie et de jeux basée à Los Angeles. Inscrivez-vous maintenant pour accéder à l’article 100 Thieves x Gucci, disponible exclusivement pour ceux qui ont un compte MY GUCCI le 19 juillet.

C’est une période passionnante pour les fans d’esports et de style de vie, et 100 Thieves continue de briser ces barrières. D’autres organisations d’esports réputées ont suivi le même chemin, mettant l’accent sur les marchandises pour développer leur marque. Le crossover 100 Thieves et Gucci pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus important.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’informations et de mises à jour sur l’esport !

