100 Thieves rachète Higround, fabricant de claviers

100 Thieves entre dans l’espace des équipements de clavier, en acquérant le fabricant connu sous le nom de Higround.

La marque de style de vie et l’organisation d’esports 100 Thieves ont annoncé aujourd’hui l’acquisition de Higround, une société connue pour ses « claviers de jeu graphiques ». Il s’agit de la première acquisition de 100 Thieves alors que l’organisation s’aventure dans le secteur des équipements PC. Les claviers, en particulier, sont devenus une sorte de mode dans le monde du jeu ces derniers temps. Certains ont reconnu le 100T comme l’étalon-or des vêtements de sport, cela n’avait donc que du sens.

Le fabricant de claviers basé à Los Angeles s’inscrit dans la vision 100T, mettant l’accent sur des conceptions de haute qualité et une apparence élégante. 100 Thieves et Higround ont déjà annoncé un drop exclusif qui promet de s’envoler assez rapidement.

Higround s’est adressé à Twitter avec son annonce, déclarant son enthousiasme à travailler aux côtés d’un titan de l’esport.

Higround est une marque de style de vie dont les claviers uniques se situent à l’intersection des périphériques, des objets de collection et de la culture du jeu. Higround est notre toute première acquisition et nous sommes ravis de les aider à construire pour les années à venir.#100T #LookBetterUpHere pic.twitter.com/c7KOlWVCXH

L’organisation a accueilli Higround dans la famille avec son propre tweet.

La première collaboration de Higround avec 100 Thieves, surnommée le lancement de la capsule. En raison de sa sortie le 15 octobre, le drop comprend un clavier 100T de style géographique, un sac de gelée et un sweat à capuche. On ne sait pas combien de stock sera disponible, mais les articles de marque 100T ne durent généralement pas longtemps.

Écoutez @Nadeshot et le cofondateur et PDG de Higround @rust1n sur le parcours menant à l’acquisition et ce que cela signifie pour 100 Thieves et @Higround. #100T #LookBetterUpHere pic.twitter.com/kx0elyDe9r

