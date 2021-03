100 voleurs PapaSmithy espère que les fans pourront faire confiance au processus et donner un aperçu des coulisses dans une interview exclusive

Après une défaite décevante 3-0 contre Cloud9, le directeur général PapaSmithy s’est entretenu avec ESTNN pour une interview exclusive.

100 Thieves a peut-être commencé la saison comme l’une des équipes les plus chaudes de la ligue, mais l’équipe est une coquille de son passé depuis la moitié de la scission. Alors que de nombreux fans ont encore de l’espoir, certains estiment que l’équipe a perdu son chemin en faisant entrer Ryoma dans l’équipe. ESTNN a pu s’asseoir avec le directeur général de 100T Christopher « PapaSmithy » Smith après la défaite 3-0 de l’équipe contre Cloud9 au premier tour de la mi-saison Showdown.

Sentiments après une dure perte

Suite à une défaite, ce n’est jamais facile, mais comment l’équipe prend-elle cela? Vous avez encore une fourchette inférieure à laquelle aller, mais comment est la sensation autour du camp?

La réponse facile est évidemment que tout le monde est vraiment déçu. C’est encore très cru. Le match s’est terminé il y a peut-être 15 ou 20 minutes et une défaite 3-0 contre une équipe avec laquelle nous prenons toutes les décisions de rivaliser est très condamnable. C’est certainement le pire résultat possible, donc il y a beaucoup de questions et certaines des réponses sont faciles à trouver à court terme et certaines des réponses sont évidemment des questions plus importantes qui prennent plus de temps à réfléchir.

Donc c’est dur. C’est cru. C’est certainement la pire partie du travail, quand [I] Je dois voir les gens en qui j’ai tellement confiance et j’ai vu beaucoup de mal, c’est vraiment difficile. Mais à la fin de la journée, le processus pour notre prochain best-of-cinq commence ici et nous savons tous quelles décisions ont été prises et nous avons déjà dû prendre des décisions difficiles cette division ou des décisions ont été prises au meilleur des- cinq iraient en Islande, c’est ce pour quoi nous sommes en compétition. Seul le premier est acceptable. Donc, pour cela, il y a beaucoup de travail à faire, clairement. Tout ce que nous pouvons faire, c’est reprendre le travail le plus tôt possible.

Réflexions sur la fracture printanière

Heureusement, vous avez une semaine pour vous préparer contre vos adversaires, Dignitas. Mais pour revenir au début de la scission, 100 voleurs sont venus et ont impressionné les gens, tout le monde disait que c’était une équipe de calibre championnat. La méta a changé et la liste a changé… Pensez-vous que c’est une méta lecture ou peut-être que le reste de la ligue monte de niveau qui a causé certaines des dérapages de 100 voleurs?

Je suppose que je ne vois pas forcément les dérapages récents, je ne le perçois pas vraiment de cette façon. Je pense que nous sommes arrivés à chaud avec une méta qui était forte pour nous et les joueurs avec une synergie. Et les résultats étaient clairs, il y avait beaucoup de choses à aimer à ce sujet. Mais toute bonne équipe passe par plusieurs métas si elle veut soulever le trophée. Voilà la réalité. Je ne pense pas qu’une seule chose soit une excuse, comme «oh, ça allait contre nous». De tous les côtés, les matchs d’étape au début de la saison où nous gagnions, mais sans gagner de manière convaincante, étaient des symptômes de nous essayant de déterminer à quoi ressemblait notre meilleur après les correctifs.

Également en prévision du best-of-cinq, je pense que nous avons eu l’avantage d’un démarrage à chaud qui nous a permis de commencer à travailler sur la façon de traiter les problèmes futurs que nous percevons. C’était une performance best-of-cinq et vouloir être le numéro un. Je pense que nous étions dans une position où nous avons pu confortablement battre les équipes en dessous de nous, surtout au fil de la saison. Nos face-à-face contre les équipes inférieures le montrent définitivement. Mais le mauvais face à face contre les meilleures équipes est un facteur plus important pour nous. Parce qu’il ne suffit pas d’être un quatrième fort, tu sais? Ou, « hourra, nous avons fait des séries éliminatoires. » Je ne pense pas que cela devrait être la parole pour une équipe comme celle-ci, qui a beaucoup de pouvoir individuel.

Potentiel élevé mais chemin à parcourir

Nous nous sommes tellement concentrés sur le noyau des Golden Guardians, mais livre pour livre, nous avons des joueurs vraiment très forts et si tout cela se combine au meilleur des cinq contre TSM, Team Liquid et C9, c’est la seule façon de regarder en arrière. à la scission et dire qu’il est allé à l’attente. Compte tenu de cela, il y a eu beaucoup de changements d’objectifs, mais il doit y en avoir. Nous devons être en mesure de cibler les victoires là-bas et bien que cela ait introduit une volatilité à court terme et évidemment une réinitialisation à court terme avec Ryoma arrivant vers la fin là-bas, je pense que si nous prenons des décisions pour nous assurer de gagner au meilleur de-. ceux en saison régulière, puis nous faisons toute notre configuration ici et tous les gens formidables sur le Rift et au large de la Rift un très mauvais service.

Mais, en fin de compte, un résultat comme celui-ci montre que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons en arriver. La barre est donc encore une fois de savoir comment trouver comment y parvenir.

Réactions aux changements de liste

Aujourd’hui, nous avons vu Ryoma entrer, et il a vraiment fait ses preuves aux yeux des fans et peut-être aux yeux de la communauté. En tant que directeur général, chaque fois que vous décidez de changer de poste avec le personnel d’entraîneurs, ce n’est jamais facile. Pensez-vous que les fans semblent parfois trop durs? Pensez-vous que c’est justifié? Ou est-ce trop difficile [for them] pour comprendre ce qui se passe lorsque vous êtes à l’extérieur des murs de l’enceinte?

Ecoutez, honnêtement, en tant que personne, je ne suis vraiment pas fan de dire aux gens comment se sentir ou comment réagir. J’étais conseiller scolaire avant de m’impliquer dans l’esport et j’étais un lanceur de sorts. Donc je sais ce que ça fait d’utiliser les informations disponibles [and] faites-en une interprétation assez raisonnable. Bien sûr, parfois c’est plus impoli ou plus négatif. Mais tout ce qu’ils peuvent voir, ce sont des jeux de scène. Et nous sommes dans une culture, au moins autour de League of Legends, où tout le monde connaît ses statistiques visibles, comme les tueries, les morts, les passes décisives, le KDA, les victoires, les défaites, puis les matchs de scène. À partir de là, ça n’a pas de sens avec quoi [they] peut voir. La chose la plus difficile en tant que directeur général est d’aller vers ces personnes, et j’irais vers ces personnes et je leur dirais que je vous entends, je vois ce que vous dites, et je suis d’accord sur la base des informations dont vous disposez, c’est une décision délicate à comprendre. .

Mais d’un autre côté, nous avons tellement de gens dans les coulisses et il y a tellement d’informations que les fans n’ont pas. Donc, alors que les fans comprendront cela et seront comme « oh, je suppose que ça doit être des canevas » ou « je suppose que ça doit être ça » ou faire des hypothèses folles où [they’re] être juste stupide. Ensuite, malheureusement, tout ce que nous pouvons faire à la fin est de nous séparer et de gagner. Lorsque nous ne gagnons pas, il est juste que les gens viennent et disent: « Eh bien, vous avez les informations, pourquoi cela n’a-t-il pas été confirmé? »

Foi dans le processus

C’est la partie la plus délicate, même savoir tout et y travailler de tout cœur pendant de très nombreuses heures ne signifie pas automatiquement que cela mène à une victoire. Mais tout ce que je peux faire en tant que directeur général, c’est regarder qui nous avons, ce que nous avons, le processus pour prendre nos décisions et ensuite noter le processus. Parce que le processus et les résultats sont évidemment intrinsèquement liés, n’est-ce pas? Mais un bon processus ne conduit pas toujours à de bons résultats. Et c’est la partie où les fans doivent faire un acte de foi. S’ils regardent l’extérieur et n’ont pas la foi là-bas, qui suis-je pour dire ne me faites pas confiance? Je dois faire mes preuves chaque jour, comme tout le monde le fait ici.

Je comprends donc parfaitement la frustration et je déteste le fait que nous n’ayons pas pu publier de résultats aujourd’hui. Mais le processus continuera à être vérifié activement et à la fin de la saison, chaque fois que cela sera possible, et tout ce que je peux faire pour le moment est d’utiliser les informations disponibles et de continuer à prendre le genre de décisions qui, après coup. , Je peux me regarder dans le miroir et dire que c’était une bonne décision, que cela fonctionne ou non. Et continuez à présenter une nouvelle demande, parce que c’est le rôle principal de ma position et si je prends simplement des décisions qui plaisent à la foule, ou des décisions faciles, ou que je les garde simplement parce que cela a fonctionné, alors, je veux dire, tout le monde peut le faire. Je dois prendre des décisions difficiles et je dois aussi être tenu responsable lorsque les décisions difficiles ne fonctionnent pas.

Le rôle et les attentes de PapaSmithy à son égard

Je pense qu’être dans cette position est parfois encore plus difficile pour quelqu’un comme vous, potentiellement, qui a été face à face. Vous avez été un lanceur de sorts et les fans vous connaissent, vous avez construit ce niveau de confiance à partir du moment où vous étiez au LCK. Les fans pourraient donc en attendre encore plus de votre part…

Ce n’est pas intrinsèquement une mauvaise chose que vous savez? Et je veux toujours donner plus, en tant que lanceur de sorts ou en tant que MJ. J’essaie toujours de déterminer s’il y a un autre angle où je peux faire plus. C’est ma vie. C’est tout ce que j’ai. Je donne tout pour ce travail et j’essaie de toujours trouver un angle pour soutenir, ou m’améliorer et des choses comme ça. Mais le travail acharné ne signifie pas nécessairement toujours ce qui compte le plus. Quelles sont les victoires et les pertes à la fin.

Je tire des avantages d’être une personne tournée vers l’avenir, comme lorsque les gens parlent de choses, je bénéficierai beaucoup du doute et de la confiance que peut-être d’autres organisations ne feraient pas. Le revers de la médaille est que quand il tombe, il tombe plus fort. Il [makes me] une cible facile. En tant que directeur général, quand je suis arrivé pour faire partie de tout, je pense qu’il est juste pour un fan, s’il voit quelque chose qu’il n’aime pas environ 100 voleurs, de supposer que c’était complètement une décision de PapaSmith d’une faute.

Prendre la responsabilité de front

Il y aura toujours beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, il y a toujours tellement de choses à faire mais encore une fois, je pense qu’il est juste que les fans mettent tout cela dans mon assiette et, même si en aucun cas c’est toujours juste une décision de PapaSmithy, parfois une décision apparaît comme «PapaSmithy en était une grande partie» alors que je n’étais peut-être qu’un facilitateur.

Compte tenu de toutes ces sortes de choses, tout ce que je peux faire raisonnablement, sur la base des informations disponibles, c’est manger tout le tas. Je dois accepter toute la négativité et la flamme et dire oui, j’ai joué un rôle dans tout cela. J’y jouerai toujours un rôle. Ce n’est pas juste pour moi, ni pour le processus, ni pour les personnes qui y travaillent d’essayer de prendre de la distance [or say] ce n’était que 20% de moi. Je ne peux pas être comme ça, tu sais? Dans mon rôle, tout ce que je peux faire, c’est accepter le fait que ça va être mis devant moi en premier. Je dois juste savoir où aller à partir de là.

Regard vers le reste du MSS

Vous avez toujours les chances de la tranche inférieure et vous êtes contre Dignitas, contre qui vous détenez une fiche de 2-0. L’équipe est-elle toujours convaincue qu’elle peut commencer à travailler sur les choses qui ont échoué? [against C9]… et faire une poussée à travers le support inférieur pour une apparition en finale?

Avec certitude. Dignitas est une équipe contre laquelle nous avons un face à face 2-0 et nous connaissons très bien leurs joueurs. Ça a été agréable d’encourager en marge les gars de la 100 Thieves Academy et bien sûr Aphromoo aussi, qui se comporte très bien dans l’équipe. Maintenant, ils vont être nos rivaux et nous allons certainement mettre toute notre préparation pour les battre. Mais notre objectif demeure d’éliminer les meilleures équipes des cinq meilleures équipes d’Amérique du Nord. En fin de compte, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour y arriver, c’est donc notre prochain objectif et c’est ce sur quoi tous les regards sont tournés.

Réflexions finales

Avez-vous un dernier mot pour les fans de 100 Thieves?

Je pense que beaucoup de nos fans ont l’impression de ne pas avoir assez d’informations pour savoir comment se sentir et je sympathise vraiment avec eux. S’il y avait un moyen d’être totalement transparent mais pleinement respectueux du rôle de chacun dans le processus et des émotions de chacun, s’il y avait un moyen d’avoir votre gâteau, mangez-le aussi, rédigez un avis Yelp et envoyez-le par la poste ou une commande GrubHub , alors nous le ferions. Je suis désolé que vous ayez à faire des sauts et je suis désolé que vous deviez vous sentir gardé et ne pas savoir comment vous sentir. Nous essayons de trouver des moyens d’être meilleurs à ce sujet, en essayant d’être une meilleure équipe dont vous pouvez être fier à tout moment.

Pour tous ceux qui sentent qu’ils peuvent soutenir les garçons, le staff et toutes les personnes impliquées pour notre match contre Dignitas, qui se sent toujours confiant et nous fait confiance, j’en suis sûr. [the team] apprécierait cela. Il y aura beaucoup de gens qui feront des commentaires hâtifs à notre sujet. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, qui ont vraiment l’impression que c’était un coup trop loin, ou qui n’ont plus confiance, tout ce que nous pouvons faire est de continuer à travailler dur pour être le genre d’équipe qui vous fait douter de cette première pensée ou qui vous fait réfléchir. veulent revenir. C’est dans quoi se déroule tout notre travail. Alors je suis désolé de ne pas en avoir plus. Il est difficile de tweeter après les victoires et les défaites, je vais vous en dire beaucoup car il n’y a que tellement de choses à dire et que des excuses pour aujourd’hui.