1000 chapitres de One Piece et le meilleur reste à venir – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Une pièce Il atteint aujourd’hui 1000 chapitres et j’ai le sentiment que je pourrais devenir riche si dans les prochaines heures ils me donnaient un euro à chaque fois que quelqu’un commence à parler de la paresse que de si longs animes donnent. Tous ceux d’entre nous qui gardons la série à jour sont passés par là. Nous avons tous eu un premier moment de doute avant de lâcher prise, de hisser les voiles et de nous jeter à la mer. Un moment d’hésitation qui vient généralement bien, mais bien des années après avoir rencontré Luffy.

Parce qu’on lui prête plus ou moins attention lorsque l’on se croise, l’écho de ses exploits réveille généralement le souvenir de cette première rencontre. Souvenirs de quand le prochain roi des pirates il n’était qu’une recrue, un boucanier d’eau douce sillonnant les défunts Fox Kids, ou peut-être Jetix, ou K3, Nou 2, ETB et TVG. Peut-être même les eaux dangereuses de Telecinco. Le fait est que nous finissons tous par ressentir son appel, un éclair de nostalgie et de curiosité qui nous pousse à spéculer sur combien de temps cela peut prendre pour atteindre le Merry, et en même temps, nous nous sommes tous plaints au moment du chiffre résultant, perdant l’envie d’essayer de reporter le voyage encore et encore.

Dans mon cas, au fil des années, je n’ai plus eu à chasser le Merry, mais le Sunny. Des spoilers me sont venus d’îles lointaines, de chapitres trop avancés pour s’en inquiéter. Des morts qu’on disait émouvantes, des affiches recherchées avec des visages étranges, des mots incorruptibles comme équipement, ponéglyphe, shichibukai, haki ou younkou. Je me demandais s’il avait raté l’occasion d’accompagner les chapeaux de paille. Si ce n’était pas trop de chapitres, trop de bourrage. Ou pire, s’il n’était pas trop vieux ou trop occupé. Parce que les excuses ne manquent jamais pour ceux qui les cherchent.

« Trop de chapitres, trop de bourrage, trop de temps à rattraper… Les 1000 épisodes de One Piece semblent juste « trop » avant de commencer. Après, trop peu ».

Et oui, nous n’allons pas nous leurrer. Il faut du temps pour rattraper son retard, et il y a des moments qui peuvent être difficiles. La communauté sera toujours divisée par le schisme du saut de temps, Oda est de moins en moins gêné de se montrer un vieil homme sale et certains arcs narratifs comme Skypiea, Thriller Bark, Fishman Island ou Punk Hazard me donnent encore des frissons de somnolence. Je ne pense pas non plus que je pleurerai jamais autant qu’avec la saga Water 7. Mais quand même, je vais vous dire un secret : ces 1000 chapitres de One Piece semblent être « de trop » seulement quand ils ne pas encore expédié. direction le nouveau monde. Quand Laugh Tale est déjà à l’horizon, c’est aussi trop, mais trop peu. Le meilleur reste à venir et même si cela ne semble pas être le cas, Je souhaite que nous ayons encore 1000 épisodes à venir.

Car loin de ce qu’il y paraît, la série atteint son millième épisode en état de grâce. Depuis le début de l’arc Wano, l’animation a connu le plus grand saut de qualité de son histoire. Jamais en plus de vingt ans de diffusion, il n’a été aussi ambitieux et prudent sur le plan visuel. Avec l’aide de Tatsuya nagamine (responsable des films One Piece Z et Dragon Ball Super : Broly), Animation Toei il a redynamisé le travail et banni toute trace de fatigue. Entre les avancées techniques et le dessin et la conception de ce qui se passe au pays de Wano, un hommage continu à Hokusai et à la peinture japonaise ukiyo-e, l’animation de One Piece brille comme jamais auparavant et est capable de regarder de vous à vous à n’importe qui.

Mais si visuellement on s’amuse plus que jamais, au niveau de l’intrigue c’est encore mieux. Nous sommes avant l’un des moments forts de l’anime. Wano semble sur le point de clore des intrigues qui traînent depuis des années et jettera vraisemblablement les bases de ce qui sera la dernière ligne droite de One Piece. Le tant attendu bataille contre Kaido et la revanche de Kinemon, appâté depuis des années (Punk Hazard -2013-, Dressrosa -2014-, Zou -2016-); la résolution de l’Alliance des pirates avec Loi et la Pire génération (en équilibre précaire depuis 2012) ; le dernier désaccord avec Grosse maman et l’incorporation définitive de Jinbe (Thèmes récurrents de Fishman Island Arc, 2011). Wano est la conclusion de plus d’une décennie d’intrigues, ce que nous avons rêvé de voir depuis le saut du chapitre 516. Luffy contre le Nouveau Monde.

Parlant de cette machine à remonter le temps qui me permet de voir l’avenir (c’est-à-dire le manga), ma voix ne tremble pas en promettant que ce chapitre 1000 n’est que le canon de départ à un conflit qui restera aussi gravé dans les mémoires et acclamé que la guerre de Marineford. Non seulement se profile la meilleure bataille de la série (vrai 2 contre 5) et les meilleurs combats de nombreux mugiwaras, mais une évolution continue des power-ups pour les protagonistes, impossible de prédire les rebondissements du scénario et les avancées narratives fondamentales vers la fin de la série. Et en plus de cela, il faut rappeler que l’arc Wano surpasse les saisons déjà exceptionnelles de Dressrosa et Whole Cake Island. L’anime a-t-il déjà accumulé trois sagas d’affilée d’un tel niveau au cours de ces 22 années ? Même avec les respirations de Zou et Levely impliquées, Il a un lustre complet. Sans parler du récent flashback sur Oden, Barbe blanche et But D. Roger, l’une des plus belles, émouvantes et révélatrices de One Piece.

«Je ne peux pas penser à un meilleur moment pour commencer ou reprendre One Piece. Il faut se débarrasser des préjugés et de la paresse d’en haut ».

Honnêtement, je ne peux pas penser à meilleur moment pour commencer ou reprendre One Piece. Car même si ceux qui s’inscrivent pour la première fois arrivent avec Wano conclu (et cela reste à voir, il serait rare que cela se termine en 2022), ils atterriraient juste à temps pour une pièce acte trois. Une dernière ligne droite où ma longue-vue entrevoit la visite à Elbaf, les retrouvailles avec Queues, la guerre finale contre le Gouvernement Mondial, le duel attendu avec Kurohige et le passage par la dernière île de Grand Line, avec la découverte de One Piece et la proclamation de Luffy comme roi des pirates. Et je ne pense même pas que ça va se passer dans cet ordre ! Comme cela va être le réveil de l’akuma pas mon de Luffy? Que s’est-il passé pendant le siècle perdu ? Le D. et le One Piece sont-ils ce à quoi nous nous attendons tous après avoir appris la théorie du saké binks? Avec lequel des chapeaux de paille Oda finira-t-elle par nous briser le cœur à vie ? Aura un nouveau saut de temps comme épilogue ?

Il est difficile de ne pas ressembler à un fan emporté par l’excitation et l’illusion avec un tel horizon devant nous. Mais encore plus difficile est de créer quelque chose qui, 1000 chapitres plus tard, provoque toujours vos followers le même désir et les mêmes sourires idiots du premier jour. Le bonheur, c’est de voir les logos Crunchyroll et Toei Animation apparaître sur votre écran tous les dimanches. C’est pourquoi il faut la mettre en valeur et secouer les préjugés et la paresse d’en haut. One Piece a atteint le millier d’épisodes, mais il le fait encore plus que lorsqu’il en avait la moitié et avec le meilleur est à venirr. Viens avec moi, c’est parti maintenant, ça va commencer…

