1000% de gains pour MNG ⋆ Crypto nouveaux médias

MNG est le jeton natif de Moon Nation Game, un jeu de rôle (RPG) d’exploration spatiale construit sur la Binance Smart Chain.

Moon Nation Game est le dernier jeu basé sur la blockchain à profiter d’une importante remontée des prix. Le RPG, qui se déroule dans l’espace, est construit sur la Binance Smart Chain et implémente des NFT et des mécanismes de crypto-monnaie pour aider les joueurs à mieux s’approprier leurs objets et personnages en jeu.

Cet article examinera le projet Moon Nation Game et vous montrera comment et où acheter des jetons MNG.

Comment et où acheter le jeu Moon Nation au Royaume-Uni et ailleurs

MNG est l’une des pièces les plus populaires sur le marché à l’heure actuelle et peut être obtenue auprès de nombreux courtiers et bourses. Pour commencer à investir dans les pièces les plus populaires aujourd’hui, il vous suffit de rejoindre l’une de nos plateformes recommandées ci-dessous et d’effectuer un dépôt. Dès que votre compte a été approvisionné, vous pouvez commencer à trader.

Tous les courtiers et bourses que nous recommandons sont fiables et conformes et offrent généralement des frais compétitifs. Nous conseillons à nos lecteurs d’utiliser des services entièrement réglementés pour éviter les problèmes de réglementation, car de nombreux échanges décentralisés (DEX) ont eu des problèmes de conformité.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Qu’est-ce que le jeu Moon Nation ?

Moon Nation Game est un jeu de rôle (RPG) d’exploration spatiale où les joueurs peuvent trouver de nouvelles planètes, explorer des recoins inexplorés de l’espace lointain, traquer des armes et des vaisseaux spatiaux rares et combattre des ennemis extraterrestres, le tout sur la blockchain.

Les NFT permettent aux joueurs de vraiment posséder leurs objets dans le jeu et la devise MNG sera le moteur du jeu, permettant le commerce dans le jeu et aidant à promouvoir le jeu avec une tokenomics intelligente.

Le jeu, dirigé par le PDG Ben Todar, lancera sa version bêta au dernier trimestre de 2021. Le projet a officiellement commencé en mai de cette année et a déjà mené à bien une première vente de jetons. MNG dispose également de pools de liquidités actifs sur la bourse décentralisée PancakeSwap.

Dois-je acheter MNG aujourd’hui ?

Le jeton MNG a été l’un des acteurs les plus performants sur le marché des crypto-monnaies cette semaine, les jeux basés sur BSC étant généralement parmi les seuls jetons à prospérer sur un marché autrement en difficulté.

Graphique MNG sur 7 jours. Source : CoinMarketCap

Les gains hebdomadaires de 1 076 % ne sont certainement pas à se moquer et sont extrêmement impressionnants, même selon les normes du marché très volatil des crypto-monnaies. Ces gains sont également soumis à une dynamique haussière de plus en plus forte, MNG affichant un taux de 196% au cours des seules dernières 24 heures.

L’intense flambée des prix que MNG connaît actuellement, associée au battage médiatique autour des jeux basés sur NFT et basés sur la blockchain, fait potentiellement de MNG un candidat pour le meilleur investissement cryptographique à court terme pour le moment.