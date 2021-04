1000 postes vacants pour près de 5 demandeurs d’emploi LAKH: le portail d’emploi MPME du gouvernement Modi semble avoir du mal à décoller

Plus de 11 crores d’emplois ont été créés à ce jour par le secteur des MPME.

Compétence, travail, talent pour les MPME: Près de trois ans après que le président Ram Nath Kovind a lancé le portail d’emploi du gouvernement MSME Sampark pour permettre aux petites entreprises d’embaucher des jeunes qualifiés, le portail a peut-être du mal à attirer suffisamment d’offres d’emploi pour répondre aux besoins des candidats inscrits. Au 19 avril 2021, il n’y avait que 131 offres d’emploi avec 936 postes vacants pour un nombre impressionnant de 471 596 demandeurs d’emploi, selon les données gouvernementales disponibles. Le nombre total de recruteurs, y compris des entreprises nationales et multinationales, inscrits sur la plate-forme était de 6 080 tandis que 28 746 candidats ont été placés jusqu’en avril depuis le lancement du portail, à un rythme d’environ 845 placements par mois. La base active de candidats et de recruteurs sur MSME Sampark était de 31 941 et 1 913 respectivement.

Un e-mail envoyé à MSME Sampark samedi n’a pas suscité de réponse pour cette histoire avant le moment du dépôt de ce rapport.

«La démonétisation, qui s’est produite environ un an et demi avant le lancement de ce portail par le gouvernement, avait déjà un effet négatif sur les MPME. Le gouvernement avait décidé de lancer ce portail pour aider les entreprises à trouver les bons candidats et vice versa car il y avait déjà plus de 30 pour cent de pertes d’emplois dans le secteur depuis la fermeture de nombreuses entreprises. Nous avions alors interrogé le gouvernement sur la manière dont cela entraînerait davantage de création d’emplois. Désormais, avec le verrouillage dans certains États, il y aura un impact supplémentaire sur les emplois », a déclaré à Financial Express Online Vijay Kalantri, président de l’Association indienne des industries (AIAI) et président du MVIRDC World Trade Center à Mumbai.

Le portail visait à aider les stagiaires et étudiants évanouis des centres technologiques MPME et les recruteurs à s’inscrire pour le bon match. Selon MSME Sampark, 18 centres technologiques MPME en Inde dispensent une formation à environ 1,5 lakh étudiants par an. Le portail avait connu un bond de 779% du nombre de demandeurs d’emploi à 4,68804 et 5951 recruteurs au 20 janvier 2021, contre 53295 demandeurs d’emploi et 5397 recruteurs au 31 décembre 2019, selon le rapport annuel FY20 du ministère des MPME. Les demandeurs d’emploi peuvent filtrer les emplois répertoriés en fonction de leurs compétences, notamment l’animation, Adobe Photoshop, le fraisage CNC, l’opérateur de saisie de données, la technologie de soudage, le marketing des médias sociaux, la conception de chaussures, la robotique industrielle, l’ingénierie thermique, etc.

Lisez aussi: Le gouvernement dépasse l’objectif annuel d’approvisionnement des MSE pour la troisième année consécutive alors même que le taux de croissance en glissement annuel diminue

«Différentes politiques gouvernementales, qui visent à créer plus d’emplois, sont bonnes, mais elles ne sont pas utilisées au maximum. La formulation de politiques n’est pas la réponse au problème. Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de possibilités d’emploi, même dans les six prochains mois. Pour que cela se produise, les employeurs devraient avoir des emplois à offrir en premier lieu. Le gouvernement doit veiller à ce que le financement arrive aux MPME à temps afin qu’elles puissent exploiter davantage d’opportunités commerciales et créer davantage d’emplois qui pourraient également être répertoriés sur ce portail », a ajouté Kalantri. L’AIAI représente environ 40 associations industrielles qui comptent plus de 30 000 membres MPME.

Surtout, le 28 746 les emplois proposés via MSME Sampark ne représentaient qu’une part de 0,026 pour cent des 11 crores d’emplois créés à ce jour par le secteur des MPME. «Elles (les MPME) sont l’épine dorsale de notre pays, et le secteur des MPME a créé plus de 11 crores d’emplois, contribue à un tiers du PIB du pays et à environ la moitié de ses exportations», a déclaré le ministre des MPME, Nitin Gadkari, lors du Smbhav annuel d’Amazon. événement la semaine dernière.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.