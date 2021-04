100000 images du soleil ont été nécessaires pour réaliser cette photographie

04/07/2021 à 11:09 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Les images prises par les satellites et les télescopes nous donnent une idée assez claire de l’apparence et des caractéristiques des étoiles qui entourent notre planète. La photographie spatiale est un art accessible à tous grâce au travail des principales agences de recherche spatiale et d’autres organisations. Cependant, il y a ceux qui ont leurs propres façons de partager des images impressionnantes de ce style. Andrew McCarthy en fait partie et a récemment publié une image impressionnante du Soleil en haute résolution.

Pour la création de cette image, McCarthy a utilisé un total de 100 000 images du Soleil, permettant de voir en détail la surface de cette étoile. Fonctions de photographie Résolution de 230 mégapixels, et si nous consultons ce post sur Reddit, nous pourrons mieux voir cette récréation. Cependant, pour voir l’image dans sa splendeur maximale, il faut s’arrêter au Patreon d’Andrew McCarthy. Pour la création de cette image, l’auteur a dû réduire la luminosité des images, en plus de disposer d’un télescope spécial avec lequel prendre des photographies très détaillées.

Comme nous l’avons mentionné, la photographie se compose de 100 000 images. Cela signifie qu’il s’agit d’une mosaïque dans laquelle des milliers d’images de chaque partie ont été superposées pour obtenir une résolution beaucoup plus élevée. Des œuvres comme celles-ci nous permettent d’apprécier les étoiles en détail.