100000 investisseurs inondent la vente de jetons de Casper Labs, avec le plus grand prévisible à manquer

23 mars 2021

23 mars 2021 à 08:01 & nbspUTC

Plus de 100000 investisseurs tentent de contribuer à la contribution de CasperLabs sur CoinList, mais seulement environ 12K sont susceptibles de sécuriser des jetons.

C’est environ 10 fois plus de prétendants que ce qui est probable pour sécuriser les jetons dans la vente.

Il s’agit de la première des 3 étapes de la vente de jetons de Casper et a commencé le 23 mars à minuit UTC. Les investisseurs sont rivaux pour 800 millions de jetons CSPR au prix de 0,015 USD, les jetons étant soumis à un blocage de 12 mois. Les participants sont imparfaits pour acheter chacun entre 100 $ et 1 000 $ de jetons.

Si chaque investisseur investit la totalité de 1 000 $ qui lui est alloué, seuls 12 000 investisseurs seront en mesure de participer. Avec 15% des jetons précédemment vendus et plus de 100000 personnes en file d’attente, la seule méthode pour que tout le monde soit aidé est si chaque investisseur verse un maigre 102 $ dans la vente.

Les investisseurs souhaitant contribuer à la vente de jetons CSPR de Casper Labs sur CoinList vont subir un choc brutal, avec plus de 100000 investisseurs alignés pour la vente jusqu’à présent.

La vente de jetons a détruit le précédent record pour les inscriptions sur CoinList, considéré comme la vente communautaire pour le jeton FLOW de Dapper Labs qui comptait plus de 12000 personnes.

Après avoir obtenu plus de 100000 inscriptions pour la contribution de Casper, CoinList a abrégé les limites d’achat et augmenté le nombre de jetons alloués à chaque phase de la vente. L’allocation de la première phase est passée de 400 millions de CSPR (soit 4% de l’offre de genèse) à 800 millions de jetons (ou 8%). Les limites d’achat ont été réduites de 5 000 $ à 1 000 $.

La deuxième phase de la vente, qui démarre le 25 mars et verra les jetons vendus pour 0,02 $ avec un blocage de six mois, a vu son offre allouée passer de 300 millions à 400 millions et sa taille d’achat maximale réduite de 1 million $ à 250000 $

La phase finale de la vente distribuera des jetons qui se négocieront librement après une période d’acquisition de 40 jours. Son allocation est passée de 300 millions à 400 millions, tandis que les limites d’achat sont passées de 30 000 $ à 5 000 $.

Dans le but d’éviter les pannes de site Web face à la forte demande des investisseurs, comme cela a été vu lors de l’offre de Near sur CoinList en août 2020, CoinList a mis en œuvre un logiciel de salle d’attente virtuelle pour la vente Casper.

Après avoir commencé sa vie en tant qu’équipe de développement travaillant sur la mise à l’échelle Proof-of-Stake pour Ethereum 2.0, Casper Labs a annoncé son intention de créer sa propre blockchain en avril 2020. En février 2021, l’équipe a annoncé qu’elle s’était associée au Blockchain Service Network de Chine pour mettre sa plate-forme de contrat intelligent à la disposition des développeurs en s’appuyant sur le BSN.

Malgré la demande croissante pour le jeton de Casper, un ancien employé a intenté une action en justice contre CapserLabs, accusant l’équipe de distribuer du matériel marketing trompeur avant la vente.

