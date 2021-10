1000lb Sisters: Tammy Slaton avertit les fans de ne pas envoyer d’argent à un escroc

La star de 1000lb Sisters, Tammy Slaton, a appelé un faux compte qui demande de l’argent aux fans (Photo: TLC/Instagram)

La star de 1000-Lb Sisters, Tammy Slaton, s’est rendue sur Instagram pour avertir les fans d’un escroc qui s’est fait passer pour elle sur l’application de médias sociaux.

Mardi, la star de TLC a publié une capture d’écran du faux compte (official_tammyslaton) alors qu’elle exhortait les abonnés à ne pas envoyer d’argent à la personne se faisant passer pour elle.

« CETTE PERSONNE N’EST PAS MOI N’ENVOYEZ AUCUN ARGENT À LA PERSONNE », a écrit le joueur de 33 ans à côté de l’image.

Au moment de la publication, le faux compte 923 abonnés et avait les détails d’un compte cashapp dans la section biographie.

Les abonnés de Tammy l’ont remerciée pour le message d’avertissement alors que l’un d’eux écrivait: « Tammy, merci beaucoup d’avoir partagé cela, tu es une vraie femme »

D’autres ont révélé qu’ils avaient presque été dupés alors qu’un autre ajoutait: « Ohh, j’ai failli l’avoir fait ».

Tammy a averti ses abonnés avec une capture d’écran du message des escrocs (Photo: TLC/Instagram)

Certains fans ont commencé à faire campagne pour que le rapport soit retiré comme l’un d’eux a écrit: « Tout le monde doit signaler le compte pour s’être fait passer pour vous… les gens sont tellement bizarres! »

‘Ugh est-ce que vous pouvez de toute façon faire retirer leur page? Ils ne devraient pas être autorisés à se faire passer pour vous ! un autre ajouté.

Un adepte fulminait : « Comment osent-ils !!! #intimidateurs’.

Le faux profil présente les détails d’un compte cashapp (Photo : TLC/Instagram)

Pendant ce temps, la bande-annonce de la saison trois de la série à succès de Tammy a été mise en ligne ce mois-ci alors que les fans se préparent à faire le point sur la vie des sœurs Slaton.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Amy assume la responsabilité de la maternité et continue de se concentrer sur sa perte de poids, mais Tammy semble avoir fait plusieurs pas en arrière.

1000lb Sisters est diffusé sur TLC aux États-Unis et est disponible en streaming sur Discovery+.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : 1000lb Sisters: les fans s’inquiètent alors que Tammy Slaton télécharge des selfies portant des tubes à oxygène



PLUS : 1000lb Sisters saison trois : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();