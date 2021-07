100e ETF coté sur NSE : Des actions, de la dette, de l’or aux fonds internationaux, obtenez un portefeuille diversifié

Les autres indices boursiers populaires sur lesquels les AMC ont lancé des ETF incluent l’indice Nifty Bank et l’indice Nifty Next 50.

Si vous souhaitez acheter et vendre des parts de fonds communs de placement pendant les heures de négociation des bourses, il existe des fonds négociés en bourse (FNB) qui existent comme option d’investissement alternative pour les investisseurs. Les ETF sont cotés et négociés en bourse comme des actions et suivent généralement un indice spécifique. Le premier ETF a été lancé le 8 janvier 2002 par le fonds Nippon India Mutual (anciennement Benchmark Asset Management Company Ltd) avec l’indice Nifty 50 comme référence.

Selon NSE, 100 ETF ont été cotés à ce jour, avec 21 ETF cotés sur NSE au cours de la dernière année. Les actifs sous gestion des ETF en Inde s’élèvent désormais à Rs. 3,16 lakh crore (fin mai 2021), avec une augmentation de plus de 13,8 fois en cinq ans, par rapport à Rs 23 000 crore (fin avril 2016).

L’ETF est une sorte de variante d’un fonds commun de placement et suit un indice spécifique. Les parts d’un FNB peuvent être achetées ou vendues uniquement sur une bourse à tout moment pendant les heures de négociation. Les ETF sont des investissements à faible coût et permettent de s’exposer à plusieurs actions du même indice en même temps. Ils se présentent sous diverses formes et suivent généralement différents indices et secteurs.

Et pas seulement les actions, il existe des ETF sur l’or et même des ETF internationaux cotés en bourse.

L’indice Nifty 50 reste l’indice le plus populaire et 17 sociétés de gestion d’actifs (SGA) ont lancé un ETF sur cet indice. Les autres indices boursiers populaires sur lesquels les AMC ont lancé des ETF incluent l’indice Nifty Bank et l’indice Nifty Next 50.

Avec la popularité croissante des ETF et l’acceptation des options d’investissement passives par les investisseurs, les AMC voient maintenant une traction croissante et ont lancé des ETF sur différents thèmes tels que les ETF sectoriels comme la santé et la consommation, les ETF de stratégie sur des indices tels que l’indice Nifty50 Value 20, Indice Nifty 100 à faible volatilité 30, indice Nifty Alpha à faible volatilité 30 et indice Nifty 200 Quality 30, etc.

Les ETF sont également disponibles sur l’or. Il existe 11 ETF dont les actifs sous-jacents sont l’or. L’année dernière a été marquée par une participation record, avec plus de 12 lakhs d’investisseurs effectuant des transactions sur des ETF sur l’or. Les actifs sous gestion dans les ETF d’or ont atteint Rs. 16 624 crores ; 2,5 fois plus au cours des 5 dernières années.

Les ETF orientés vers la dette en Inde ont des actifs sous gestion d’environ Rs 40 230 crores et 13 ETF sont cotés sur NSE avec des investissements sous-jacents dans des titres d’État – gouvernement central ainsi que gouvernement d’État, obligations de sociétés et instruments du marché monétaire.

L’ETF Motilal Oswal Nasdaq 100 suit la performance de l’indice NASDAQ-100, offrant une exposition internationale à votre portefeuille. Le Nippon India ETF Hang Seng BEES suit l’indice Hang Seng en investissant dans les titres dans la même proportion que dans l’indice.

Les FNB d’obligations d’entreprise les plus populaires appartiennent à la série Bharat Bond Index avec des actifs sous gestion d’environ Rs. 34 000 crores. Les ETF lancés sur l’indice Bharat Bond ont eu de nombreuses premières à leur actif – les premiers ETF avec comme sous-jacent les obligations d’entreprises du secteur public et les ETF de première échéance cible.

Pour encourager la participation dans des ETF d’actions, le gouvernement indien a également réduit la taxe sur les transactions sur titres (STT) à seulement 0,001% applicable uniquement lors de la vente des parts. De plus, le STT ne s’applique pas aux FNB non axés sur les actions.

Le chiffre d’affaires quotidien moyen des ETF sur NSE s’élevait à environ Rs. 265 crores dans l’exercice en cours. Le nombre d’investisseurs effectuant des transactions dans les ETF a également augmenté de 96%, passant de 20,4 lakhs au cours de l’exercice 20 à 40,1 lakhs au cours de l’exercice 21. Les 3 premiers mois de FY22 ont déjà vu des transactions par plus de 22 investisseurs lakh.

