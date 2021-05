100e pole position de Hamilton en statistiques · .

Aucun pilote de Formule 1 n’a jamais réalisé un siècle de victoires ou de tours les plus rapides. Lewis Hamilton a donc franchi une étape particulièrement notable en devenant le premier à prendre 100 pole positions samedi.

Chacune de ces pole positions a été remportée dans un concours de qualification déterminé par celui qui a réalisé le meilleur temps au tour. Cela fait de la statistique une référence claire de sa capacité à tirer le meilleur parti d’une voiture de Formule 1 pour un seul tour de vol.

Ce ne sera cependant pas le cas bien plus longtemps. Dans cinq courses, la F1 organisera son premier Grand Prix où la grille de départ de la course sera décidée non pas par une séance de qualification, mais par une autre course. Si «a remporté la pole position» et «a été le plus rapide en qualifications» n’ont pas toujours été identiques – par exemple, les pilotes ont perdu la pole position en raison de pénalités de course – ils seront encore séparés par la première course de qualification Sprint.

Depuis que Hamilton a battu le record de la plupart des pole positions en 2017, dépassant l’ancien repère de Michael Schumacher, la question est de savoir dans quelle mesure peut-il pousser plus loin. Incroyablement, s’il prend deux autres pole positions, il aura élevé le record de 50% plus haut que le niveau auquel Schumacher l’avait laissé.

Lors de ses débuts en Grand Prix avec McLaren en 2007, Hamilton s’est qualifié quatrième, à 0,683 seconde de la pole position et à deux dixièmes de son coéquipier Fernando Alonso. C’était à l’époque où les pilotes se qualifiaient en transportant leurs charges de carburant de course, cependant. Une fois que Hamilton a persuadé McLaren de lui donner la parité avec Alonso, sa première pole position a rapidement suivi lors de la sixième ronde du championnat au Canada.

Hamilton a déclaré que sa 100e pole position était «très similaire» à sa première. «À l’époque, c’était là que je poussais pour l’égalité en termes de charge de carburant aux côtés de mon coéquipier», a-t-il rappelé, notant que la percée de la pole est venue «la première fois qu’ils nous ont donné la charge de carburant égale.»

Il a accumulé les pôles plus rapidement qu’il n’en a gagné plus tôt dans sa carrière. Pas plus tard qu’en 2019, son total de pôles était 11 supérieur à son nombre de victoires. Mais au milieu de l’opposition plus ferme de Ferrari et de Red Bull cette année-là, Hamilton a disputé une période de 10 courses sans pole position, sa plus longue depuis huit ans.

Son taux de grève de la pole position pour 37% des courses qu’il a commencées est le cinquième plus élevé de tous les pilotes ayant participé à ce sport. Pousser ce chiffre plus haut va être difficile en raison de la longueur de sa carrière: son 270e départ de course le week-end dernier signifie qu’il a déjà fait plus de 100 de plus qu’Ayrton Senna et plus de 200 de plus que Juan Manuel Fangio, tous deux devant lui .

Fangio a commencé plus de la moitié de ses courses depuis la pole position Pour battre le taux de grève record de Fangio de 56,86%, Hamilton devrait prendre la pole position pour les 125 prochaines courses consécutives, ce qui le mènerait probablement jusqu’en 2026.

Hamilton a cependant égalé une réalisation de Senna au cours du week-end. Il s’agissait de sa cinquième victoire consécutive dans le Grand Prix d’Espagne, égalant la réussite de son héros de remporter la même course pendant cinq années consécutives. Senna a remporté le Grand Prix de Monaco chaque année de 1989 à 1993 (il l’a également remporté en 1987, et s’est écrasé alors qu’il menait en 1988).

Au rythme de Hamilton, nous écrirons sûrement bientôt sur sa 100e victoire en Grand Prix. Hier était le 98e de sa carrière. Il n’a cependant pas réussi un «tour du chapeau» en réalisant le tour le plus rapide. Max Verstappen l’a battu à cela, prenant le 11e de sa carrière.

Le pilote Red Bull a désormais mené plus de tours que Hamilton cette année – 144 contre 75 pour Hamilton – mais n’a remporté qu’une seule des quatre courses. Hamilton est le seul pilote à avoir mené toutes les courses.

Lui et Verstappen ont partagé les deux premières places du podium à chaque course cette année. En Espagne, Hamilton a mené Verstappen et Bottas à la maison pour la deuxième course consécutive cette année, ainsi que pour la deuxième année consécutive en Espagne. Remarquablement, c’était la quatrième année consécutive que le trio partageait le podium sur le Circuit de Catalunya, bien qu’en 2018 et 2019 Bottas devançait Verstappen.

McLaren a poursuivi sa séquence de points avec les deux voitures à chaque course cette année, bien qu’ils aient été battus par Ferrari, qui s’est rapproché à moins de cinq points d’eux dans ce qui ressemble déjà à un combat serré pour le titre des constructeurs pour la cinquième place. Daniel Ricciardo a conduit Lando Norris à la maison pour la première fois en tant que coéquipier, marquant des points pour la 15e course consécutive.

Les 100 pole positions de Hamilton dans les charts

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants sur le Grand Prix d’Espagne? Partagez-les dans les commentaires.

