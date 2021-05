100e victoire historique de Rea à MotorLand

22/05/2021 à 16 h 55 CEST

Le sextuple champion du monde Jonathan Rea (Kawasaki Racing) a fait histoire dans le championnat du monde de Superbike atteignant 100 victoires dans la catégorie reine, une étape incroyable dans le monde de la course sur deux roues. L’Irlandais du Nord a commencé la défense de sa couronne de la meilleure façon à MotorLand Aragón, marquant la pole position en premier et dominant la course 1 du début à la fin, menant les 18 tours pour franchir la ligne d’arrivée avec près de 4 secondes d’avance sur son coéquipier Alex Lowes, ce qui a fourni etil double à Kawasaki Racing. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) a terminé troisième et a complété le podium à Alcañiz après une bataille spectaculaire avec le pilote anglais Kawasaki.

EXPLOSION DE KAWASAKI & mldr;

Rea a fait sortir le gaz de sa nouvelle Kawasaki ZX-10RR à partir du moment où les feux rouges se sont éteints. Lowes Il a imité le départ du champion pour passer de la quatrième à la deuxième place en quelques mètres seulement. Le duo a relevé la pause de ces premières minutes, et a à peine eu le temps de réagir face aux rivaux qui ont commencé au premier rang, Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) et Tom Sykes (BMW Motorrad).

Redding s’est momentanément établi en troisième position, mais avec quelques déchaînés Chaz Davies (Team GoEleven) et Toprak Razgatlioglu traquant la place. Le pilote turc a surpassé Redding vient de commencer le quatrième tour, dans le virage 1, pour monter sur le podium. Il y avait beaucoup de course à faire, mais le duo de tête avait déjà près de 3 secondes d’avance.

Dans cette phase de la carrière, les difficultés de Redding pour rouler au rythme des plus rapides. Le Britannique a été dépassé par Davies, qui lui a arraché la quatrième place avec une apparente facilité, et derrière lui l’Américain marchait déjà au sol. Garrett Gerloff (Équipe GRT Yamaha).

LE PARI DE BAUTISTA & mldr;

Derrière Gerloff, Álvaro Bautista (Équipe HRC) s’est installé en septième position lorsque la course a atteint sa mi-course. Le pilote de Talavera s’est engagé dans une poursuite passionnante de la Yamaha du Texan et a pu le doubler dès la première tentative pour se classer sixième. Baptiste, qui a opté pour le pneu arrière plus souple pour cette première course, a signé les temps les plus bas du groupe à ce stade et a rapidement eu Redding en vue.

Le combat en tête de course s’est intensifié avec l’attaque de Razgatlioglu à Lowes, qui a conduit le Turc à la deuxième position, bien qu’avec le leader Réagissez à 3,5 secondes. Les trois derniers spins ont été à haute tension, avec un combat féroce entre Lowes et Toprak qui a conduit à dépasser la limite entre les deux, tandis que Davies Il roula au volant des deux en attendant son opportunité.

Sur l’avant-dernier tour, Lowes a regagné la deuxième place tandis que Redding est derrière lui. a jeté le reste pour surpasser Davies. Le Turc a rendu le jeu et le duel entre les deux a conduit à une arrivée angoissante au but dans lequel Lowes a gagné par seulement 43 millièmes. Rea célébrait déjà son triomphe sur la piste d’Aragon après une course impeccable et implacable dans laquelle il ne laissait pas le choix à ses rivaux.

Il y aurait encore d’autres surprises, comme la chute de dernière minute de Baptiste sur le dernier virage, victime d’un pneu arrière qui en dit assez. Cela a été une véritable cruche d’eau froide pour l’Espagnol, qui a déjà caressé une place parmi les six premiers.

Redding a assuré la quatrième place avec sa contre-attaque de dernière minute devant Davies, 5e, et Sykes, qui a donné à BMW la sixième place dans la première course de la nouvelle M 1000 RR.Les débuts de Tito Rabat (Barni Racing Team) ont été plus malheureux puisque sa performance s’est terminée quelques minutes après le départ de la course. Le joueur de Barcelone a été contraint de abandonner alors qu’il avait à peine terminé deux tours en raison d’un problème technique sur sa Panigale V4 R. Eugene Laverty (RC Squadra Corse) et Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team) ont également abandonné en raison de problèmes techniques.

Le top 6 de la course 1.

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) + 3.965sToprak Razgatlioglu (Pata Yamaha avec BRIXX WorldSBK) + 4.008sScott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) + 4.242sChaz Davies (Team GoEleven) + 4.615sTom Sykes (équipe BMW Motorrad WorldSBK) + 6784