100T FBI s’exprime sur les changements de liste, dominant Dignitas et les classements All-Pro

100 Thieves Le FBI parle de la colère de la communauté envers ry0ma, de ses aspirations et de la façon dont il pense qu’All-Pro aurait dû se passer.

100 voleurs se sont mis en place avec une quatrième place et cherchent à prouver qu’ils peuvent être en lice pour le championnat après une victoire 3-0 sur Dignitas. Les fans hésitent encore sur ce que cette liste de 100 voleurs peut faire avec l’inclusion de Tommy «ry0ma» Le. ESTNN a eu la chance de s’asseoir avec Victor «FBI» Huang, suite à la victoire de l’équipe.

Réflexions sur la série

Aujourd’hui, nous sommes rejoints par le vainqueur AD Carry of 100 Thieves, FBI! FBI, comment vas-tu aujourd’hui?

Je suis bon homme. C’était plutôt bien de remporter la victoire et c’est un grand soupir de soulagement.

Bien sûr! Je voulais commencer avec la façon dont 100 Thieves avait eu un jeu difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, la dernière fois [against Cloud9]. Comment était cette semaine pour la préparation? Qu’est-ce que vous avez essayé de régler?

Je pense que, honnêtement, contre C9, nous avons en quelque sorte repêché ou dû jouer d’une manière où nous devions anticiper comment ils allaient jouer. Mais ils ont fini par ne pas jouer du tout ce que nous pensions qu’ils allaient jouer. Et c’était une très grosse erreur parce que j’avais l’impression que nous étions perdus dans ce match en termes de repêchage. Je pense que pour cette semaine, nous avons essayé de vraiment nous concentrer sur nous-mêmes, ce que nous voulons jouer et ne nous inquiétons pas trop de ce que DIG allait choisir, et cela a beaucoup mieux fonctionné pour nous.

Vous étiez la seule équipe à avoir obtenu un dossier de 3-0 jusqu’à présent. Mais j’avais l’impression que tu étais en contrôle [of Dignitas] tout au long de la série. C’est comme ça que vous vous sentiez? Y a-t-il eu des moments dans les jeux où vous ne vous sentiez pas comme ça?

Je dirais que le premier match était un peu instable. Je pense que Neo a très bien joué sur le Kalista et Aphromoo sur le Thresh. Dans ce jeu, il était assez difficile pour nous de jouer en bot et ils l’ont plutôt bien joué. Donc, je dirais que ce jeu était instable, mais Ssumday est venu vraiment grand et en quelque sorte 1v9 a ce jeu pour nous. Après cela, j’ai eu l’impression que les matchs deux et trois étaient en douceur.

Changement de liste et All-Pro

Comment est l’ambiance d’équipe? Nous connaissons les récits de personnes disant que 100 Thieves est en train de tout changer, mais comment vous sentez-vous face aux changements et comment l’équipe se sent-elle?

Eh bien, c’était une décision d’équipe de faire le changement d’alignement pour le milieu. Et je pense que ça marche vraiment bien. Ryoma s’améliore et joue beaucoup mieux. J’ai l’impression que la communauté est un peu dure envers Ryoma et il reçoit beaucoup de critiques imméritées simplement parce que nous avons décidé de faire ce changement de liste. Je pense que c’est assez injuste, il a bien joué et s’est vraiment amélioré alors j’espère que la communauté, je ne sais pas, se détendra un peu parce que ça fait mal de voir mon coéquipier s’enflammer.

Bien, comme vous l’avez dit, ce n’est pas comme s’il était complètement sous-performant. Bien sûr, peut-être que contre Cloud9, vous n’avez pas les meilleures performances… mais c’est bien d’entendre que c’est une décision d’équipe. Mais je voulais me concentrer sur le vote All-Pro. Vous avez eu une année exceptionnelle… vous sentez-vous vraiment en train de devenir l’un des meilleurs, sinon le meilleur, bot laner en Amérique du Nord?

Je dirais, honnêtement, que j’ai sous-performé dans pas mal de jeux cette division. Je ne suis pas vraiment content de la façon dont j’ai joué dans le split régulier et en particulier dans la série contre C9. Je pense donc que j’ai encore beaucoup à améliorer. Cela fait évidemment du bien d’obtenir des votes pour All-Pro, mais je n’ai vraiment pas l’impression de mériter cette séparation car j’ai commis beaucoup d’erreurs. J’espère pouvoir montrer de meilleures performances lors de la prochaine division et du reste des éliminatoires.

Bon, eh bien, vous pourriez ressentir cela et l’équipe ou d’autres personnes pourraient le voir différemment. L’un des rôles avec lesquels vous avez joué et qui a été fortement contesté est celui du soutien, alors que pensez-vous de Huhi? Avez-vous l’impression qu’il a peut-être été snobé ou la concurrence a-t-elle été empilée?

J’ai vraiment l’impression que Huhi a été snobé. Si vous voulez me mettre dans le All-Pro, honnêtement, Huhi le mérite à coup sûr. En tant que AD Carry, si je suis tout à fait honnête, notre jeu est vraiment facile à jouer. Tout est mis en place par le support et la jungle et la macro de l’équipe. Jouer à des combats en équipe comme ADC est assez simple, je dirais. J’ai fait beaucoup d’erreurs stupides dans les combats en équipe et je ne devrais pas faire ça mais beaucoup de mérite revient à Huhi. Je pense qu’il aurait dû avoir au moins un troisième All-Pro.

Saison glissante

Je veux revenir un peu en arrière. 100 Thieves a commencé la saison très fort, Lock-in a été très fort pour vous les gars. Selon vous, quels sont les problèmes que les fans ont peut-être perçus comme une crise qui vous a fait passer de champions potentiels à un niveau inférieur?

Je dirais que nous avons commencé très fort et je suis également d’accord avec le fait que nous avons tous chuté assez fort. Surtout vers le milieu de la scission. J’ai l’impression qu’en tant qu’équipe, nous avons perdu beaucoup de confiance en raison de notre performance et c’est comme une spirale descendante, je dirais. Mais récemment, nous avons pu retrouver notre équilibre. Espérons que nous pourrons faire cette remontée là-haut. Pour les fans, il est raisonnable d’être déçu, nous sommes tous déçus car nous nous sommes vraiment effondrés et nous avons en quelque sorte perdu l’identité de notre équipe. Mais nous travaillons très dur pour ramener cela et, espérons-le, gagner la scission.

Face à TSM… encore

Votre prochain adversaire est TSM, vous avez déjà eu une interview d’après-match sur le LCS[diffusé}maisquepensez-vousdejouercontreTSM?Nouslesavonsvussedébattreunpeuauparavantmaiscommentsesentl’équipeavantlematch?[broadcast}alreadybutwhatdoyouthinkaboutplayingagainstTSM?Wedidseethemstruggleabitbeforebuthowistheteamfeelinggoingintothematch?

Je pense que TSM est une équipe solide. Ils ont de bons laners, un bon jungler et ils sont vraiment très bons. Et puis, ils sont entraînés par Bjergsen, qui va évidemment être un très bon entraîneur. Je ne les sous-estime pas du tout mais on y va très confiant. Je pense que nous pouvons abuser de leur voie du bas et j’espère pouvoir le montrer. Mais TSM est définitivement une équipe vraiment solide et nous devrons être sur notre A-game pour gagner.

C’est intéressant de vous entendre dire cela parce que vous, en particulier dans la voie du bas et Closer, avez vraiment eu leur numéro la saison dernière. Vous avez fini par glisser dans cette dernière série best-of-cinq, mais pensez-vous, au moment où l’été arrive, que vous avez ce qu’il faut pour vaincre TSM et être considéré dans les trois meilleurs représentants des Mondiaux?

Ouais absolument. Nous avons fait changer d’alignement sur une jolie voie au cours de la saison, donc je ne pense pas que nous ayons vraiment eu le temps de vraiment nous rassembler. Nous faisons beaucoup de progrès mais nous n’en sommes pas encore là. Et je pense que cet été, nous serons certainement une équipe parmi les trois premières. Et oui, supprimez probablement TSM et, espérons-le, C9 et TL également.

Méta et mots obsolètes pour les fans

Nous avons entendu beaucoup de gens dire que la jungle était un rôle obsolète dans la méta. Que pensez-vous du pool AD ​​Carry et de la méta ADC?

Personnellement, je pense que la méta a également été un peu obsolète. Par exemple, Kai’sa est un incontournable de la méta depuis un peu trop longtemps maintenant. Je ne pense pas que nous devrions nerf Kai’sa, juste améliorer les autres et nous donner plus d’agence dans le jeu. Mais ça ne me dérange pas honnêtement. La méta est périmée pour AD Carry, mais elle me semble toujours assez amusante et agréable. Donc je ne me plains pas.

Pour finir, avez-vous un dernier mot pour les fans de 100 Thieves qui vous ont suivi et qui ont peut-être été un peu frustrés avant les Playoffs?

Avec certitude. Je pense que pour les fans, il est tout à fait compréhensible d’être frustré avec nous. Nous sommes les plus frustrés de nous-mêmes et honnêtement, nous travaillons très dur. J’ai l’impression que nous avons fait beaucoup d’améliorations, alors la semaine prochaine contre TSM, j’espère que nous pourrons vous montrer l’écran de la victoire!

Des prédictions, ou des prédictions audacieuses, pour la semaine prochaine?

* Rires * Si vous voulez une prédiction audacieuse, alors 3-0!

Vous pouvez regarder 100 voleurs se rendre au Rift contre TSM le dimanche 4 avril. Pour tout le reste des LCS, restez à l’écoute de l’ESTNN!