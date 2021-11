100T MrSavage recommence et remporte le DreamHack Winter LAN

MrSavage reprend là où il s’était arrêté et remporte la DreamHack Winter LAN en Suède.

Ce n’est pas tous les jours qu’un tournoi Fortnite avec un prize pool de 25 000 SEK (2,7 000 USD) suscite l’intérêt de la communauté. Cependant, lorsque vous considérez l’importance des compétitions en personne, l’événement DreamHack Winter de ce week-end signifiait le monde. Plus de 600 jours se sont écoulés depuis la dernière LAN en raison d’une pandémie mondiale, et DreamHack Winter a représenté un retour à ce que beaucoup espèrent être une résurgence pour la scène des tournois de Fortnite en 2022.

Comme beaucoup d’autres jeux de compétition et sports traditionnels, Fortnite a souffert du COVID-19. La souche mortelle de coronavirus a fait des ravages dans la vie de nombreuses personnes et a fait plus de 5 millions de morts au cours des deux dernières années. Pour les joueurs Fortnite compétitifs et les organisateurs de tournois, la pandémie signifiait que les événements hors ligne n’étaient pas possibles. Depuis DreamHack Anaheim 2020, tous les tournois Fortnite se sont déroulés en ligne, mais avec des millions de dollars à gagner.

Alors que les compétitions en ligne sont devenues nécessaires pour l’écosystème du jeu, la plupart s’accordent à dire que les événements LAN sont différents à plusieurs niveaux. La DreamHack Winter s’est terminée ce soir, et malgré le fait que le tournoi ne se remplisse pas, certains des meilleurs joueurs européens ont fait le voyage et un maître de la DreamHack est revenu dans le cercle des vainqueurs.

MrSavage le fait encore

1ère place DreamHack Hiver. Champion dos à dos 🏆 pic.twitter.com/uY8J53q6FQ – 100T MrSavage (@MrSavage) 27 novembre 2021

Le vainqueur de la DreamHack Anaheim, Martin « MrSavage » Foss Andersen, était l’un des 82 joueurs à s’inscrire à l’événement d’hiver. Il semblait approprié que le champion LAN en titre soit présent. Tous les joueurs qui se sont inscrits instantanément se sont qualifiés pour la grande finale le premier jour, mais tous les regards étaient tournés vers l’ancien vainqueur de la DreamHack pour remporter une autre victoire du tournoi.

Ce qui s’est passé le deuxième jour, c’est ce à quoi s’attendaient la plupart des fans de Fortnite. Le joueur norvégien a établi un rythme que peu de gens pouvaient égaler. MrSavage a fait irruption, terminant dixième de son match d’ouverture avant de remporter deux Victory Royales consécutives avec 12 éliminations au total. Les trois derniers matchs de MrSavage se sont soldés par un 25e, un sixième et un 11e avec 12 éliminations supplémentaires.

Le désormais double champion LAN DreamHack a terminé avec 422 points au classement, dont 30 éliminations et un classement moyen de neuvième. Le triomphe de MrSavage lui a rapporté 10 000 SEK, soit 1 000,92 USD, et sa deuxième victoire consécutive en LAN, peut-être un avant-goût des choses à venir en 2022.

Menaces pour les joueurs de NA East termine troisième

3e à @dreamhack Suède

région test de l’ue lmao pic.twitter.com/upcHkc80tF – Menaces ManCity (@ThreatsFN) 27 novembre 2021

Le nouveau joueur de Manchester City Esports Aidan « Threats » Mong s’est rendu en Suède en tant que l’un des seuls concurrents à représenter l’Amérique du Nord. Il a livré le deuxième jour de sa première compétition LAN. Les menaces se sont accrochées au sommet du classement toute la journée mais ont finalement terminé avec 348 points, terminant derrière seulement MrSavage et bofink.

Une série d’autres joueurs professionnels ont terminé dans l’argent, dont les joueurs norvégiens Endre « 00 Endretta » Byre et Miran « Apeks IDrop » Tavakolzadeh, qui ont terminé respectivement quatrième et sixième. Un autre nom notable – le champion duo de la Coupe du monde de Fortnite Emil «00 nyhrox» Bergquist Pedersen – a terminé 14e.

Classement final

1er : 100T MrSavage — 422 points — 10.000 SEK (1 091,92 USD) 2ème : bofink — 351 points — 7 000 SEK (764,34 USD) 3ème : ManCity Threats — 348 points — 3 000 SEK (327,58 USD) 4ème : 00 Endretta — 332 points — 1 000 SEK (109,19 USD) 5ème : LootBoy Bob — 284 points — 1.000 SEK (109,19 USD) 6ème : Apeks IDrop — 271 points — 1.000 SEK (109,19 USD) 7ème : Archie — 269 points — 1.000 SEK (109,19 USD) 8ème : lowiqcozy — 262 points — 1.000 SEK (109,19 USD)

Le début de quelque chose de grand… Espérons que

Fortnite représente !! 💪#DHW21 ❄️ pic.twitter.com/bg9fgwe4Ai – DreamHack (@DreamHack) 27 novembre 2021

DreamHack Winter n’était peut-être pas le retour au LAN que les fans de Fortnite espéraient voir. Le tournoi n’avait pas de flux dédié et pas assez de participants pour remplir un seul lobby. Néanmoins, il était rafraîchissant de voir Fortnite revenir aux compétitions hors ligne après près de deux ans de tournois en ligne. Espérons que le monde continue de retrouver un semblant de normalité afin que des joueurs comme MrSavage puissent montrer leurs talents dans un environnement vraiment compétitif.

Image vedette : MrSavage