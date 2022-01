101 couples seulement en Castilla y León

09/01/2022 à 14:44 CET

L’aigle impérial ibérique, sans doute le rapace le plus emblématique d’Espagne, était littéralement au bord de l’extinction. Dans les années 60 il ne restait plus que 30 couples dans toute la Péninsule. Cependant, aujourd’hui, grâce aux efforts des institutions, des experts et des groupes de citoyens, il y a déjà plus de 100 couples rien qu’en Castilla y León, selon les dernières données. Ce chiffre, ajouté au reste du pays, consolide le rétablissement de cette espèce.

Les dernières données indiquent que Castille et Leon a notamment augmenté ces dernières années sa population reproductrice d’aigle impérial, passant de 29 couples de cette espèce en 2005, à 101 en 2020.

Tel que rapporté par le ministère du Développement et de l’Environnement, la forte augmentation de la population ces dernières années s’est accompagnée d’une augmentation notable de la zone de distribution, ayant enregistré en 2020 pour la première fois sa présence en tant que reproducteur dans la province de Palencia .

Le plan de surveillance de l’état de conservation de la biodiversité de Castilla y León établit comme l’un de ses objectifs la surveillance annuelle des populations d’aigle impérial dans toute son aire de répartition en Castilla y León dans le but d’évaluer la tendance à la fois de l’occupation de la zone de la espèces, ainsi que la taille de la population.

À la suite de ce travail, le recensement de l’espèce pour l’année 2020 a été effectué et 101 territoires ont été dénombrés en Castilla y León dans lesquels il y avait une présence de cette espèce ; territoires répartis entre les provinces de Ségovie (45 territoires), Ávila (33 territoires), Valladolid (15 territoires), Burgos (3 territoires) et à Zamora et Salamanque, avec deux territoires dans chaque province.

Aussi, chargez Le premier enregistrement d’un couple reproducteur de l’aigle impérial ibérique dans la province de Palencia est d’une importance particulière.

Lors de ce recensement, un suivi complet de la reproduction a été effectué chez 99 couples d’aigles impériaux et il a été constaté que le taux de ponte était très élevé, confirmant la ponte dans 94 pour cent des territoires.

La productivité a été estimée à 1,5 poulets par couple, avec un succès reproducteur de 1,62 poulets par couple avec ponte. De plus, les 85 couples qui ont eu des poulets ont élevé un total de 151 poulets survolés, donc le taux de vol a été de 1,78 poulets par couple.

45,5% des 101 territoires de Castilla y León avec la présence de couples reproducteurs de l’espèce sont situés dans une zone de protection spéciale pour les oiseaux, mettant en évidence la ZPS de la Sierra de Guadarrama, à Ségovie, avec dix territoires, et la ZEPA Valles del Voltoya et la Zorita, à Ségovie, avec dix.

De plus en plus de territoires avec l’aigle impérial

Avec les données de ce dernier recensement de l’aigle impérial de 2020 dans la Communauté, on peut vérifier que la tendance de l’espèce au cours des douze dernières années est passée de 40 territoires en 2009 à 101 territoires en 2020, soit une augmentation de 152,5 pour cent.

Ávila a considérablement augmenté sa population, passant de 21 couples à 33 territoires et la population de Ségovie est passée de 19 couples à 45. De plus, l’espèce il a colonisé les provinces de Valladolid, Salamanque, Zamora, Burgos et Palencia comme sites de nidification.

Pour sa part, l’évolution à long terme de la population d’aigles impériaux en Castilla y León est également très positive. L’espèce a subi une forte crise qui l’a amenée à des creux historiques dans les années 70 du siècle dernier.

Plus tard, dans les années 90, une vingtaine de couples ont été enregistrés, avec une forte mortalité et une faible productivité. Cependant, l’effet des nombreuses mesures de conservation qui ont été mises en œuvre dans les années suivantes, a conduit à un rétablissement rapide, passant par 29 couples en 2005, 46 couples en 2010, 74 en 2015 et jusqu’à 101 en 2020.

La forte augmentation de la population au cours des douze dernières années s’est accompagnée d’une augmentation notable de la zone de distribution, passant d’avoir des couples reproducteurs dans 33 carrés UTM de 10×10 km en 2009, à 75 carrés en 2020, ce qui représente une augmentation de 127,3 pour cent.

Malgré l’augmentation notable du nombre d’individus d’aigle impérial ces dernières années et l’augmentation de son aire de répartition, ses principales pressions et menaces continuent d’affecter de manière significative la population.

La cause de mortalité la plus importante est l’électrocution dans les lignes électriques, tandis que d’autres causes plus courantes ont perdu de l’importance relative dans le passé, comme l’empoisonnement et la mort par balle.

C’est l’aigle impérial, exclusif à la péninsule

L’aigle impérial ibérique, Aquila adalberti, a une aire de répartition mondiale limitée au centre et à l’ouest de la péninsule ibérique. C’est l’une des espèces les plus menacées au monde, et avec une aire de répartition très réduite, d’autant plus après son extinction en Afrique du Nord.

Il occupe les habitats forestiers méditerranéens et sa présence dépend, dans une large mesure, de l’abondance de ses proies de base. En général, il évite les zones hautement humanisées pour nicher, bien que ces dernières années, il colonise des zones avec un degré d’anthropisation plus élevé.

Les adultes reproducteurs sont sédentaires, mais les jeunes individus, lorsqu’ils s’émancipent, se dispersent dans différentes zones de la Péninsule et il est fréquent que certains individus franchissent le détroit de Gibraltar vers le Maroc, atteignant même le Sénégal.

L’application de mesures de conservation efficaces, tels que la modification des lignes électriques dangereuses, la fourniture d’une alimentation supplémentaire aux couples reproducteurs, la surveillance des nids présentant des problèmes de conservation particuliers, la protection des zones de reproduction et d’alimentation, la gestion adéquate des travaux forestiers dans l’environnement des nids et le rétablissement des populations de lapins a entraîné une augmentation de la population et la colonisation de nouvelles zones de reproduction.

En plus des mesures de conservation, un suivi exhaustif a été réalisé pendant les saisons de reproduction, ce qui a permis de connaître précisément l’évolution de la population.

L’aigle impérial ibérique est inclus dans le catalogue espagnol des espèces menacées avec la catégorie en danger (décret royal 139/2011) et à l’annexe I de la directive oiseaux (directive 2009/147 / CE). Il est répertorié comme « vulnérable » dans le monde entier dans le document La Liste rouge 2000 de l’UICN des espèces menacées (exposées à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage), et dans la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et de l’environnement naturel en Europe, il est situé à l’annexe II se référant strictement espèces protégées.