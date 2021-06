10,4 lakh de nouveaux membres à l’ESIC en avril

in

Les inscriptions à l’ESIC en 2020-2021 ont chuté de près de 24% à 1,15 crore au milieu de la pandémie, contre 1,51 crore en 2019-20. En 2018-19, 1,49 crore de nouveaux abonnés ont rejoint le programme et un total de 83,35 abonnés lakh ont rejoint entre septembre 2017 et mars 2018.

Même si Covid-19 prenait une mauvaise tournure en avril, le régime de sécurité sociale géré par l’ESIC a vu 10,41 lakh nouveaux membres au cours du mois, en hausse de 8,5% par rapport à la moyenne mensuelle de 9,59 lakh enregistrée en 2020-2021.

La loi de 1948 sur l’assurance des employés s’applique aux établissements manufacturiers non saisonniers employant 10 travailleurs ou plus. Le plafond salarial est de Rs 21 000 par mois.

Depuis avril 2018, le ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI) publie les statistiques relatives à l’emploi dans le secteur formel couvrant la période à partir de septembre 2017.

Selon les données publiées par l’Office national des statistiques (NSO) vendredi, entre septembre 2017 et avril 2021, environ 5,10 crore de nouveaux abonnés ont rejoint le programme ESIC.

Les inscriptions à l’ESIC en 2020-2021 ont chuté de près de 24% à 1,15 crore au milieu de la pandémie, contre 1,51 crore en 2019-20. En 2018-19, 1,49 crore de nouveaux abonnés ont rejoint le programme et un total de 83,35 abonnés lakh ont rejoint entre septembre 2017 et mars 2018.

Selon le rapport, les nouvelles inscriptions nettes auprès de l’organisme de caisse de retraite EPFO ​​s’élevaient à 12,76 lakh en avril 2021.

Il a montré que de septembre 2017 à avril 2021, environ 4,26 millions de nouveaux souscripteurs ont rejoint le régime de la Caisse de prévoyance des employés.

Le rapport a également montré qu’un total de 55 844 nouveaux abonnés ont rejoint et cotisé au gouvernement central du NPS, aux gouvernements des États et aux régimes d’entreprise de septembre 2017 à avril 2021. Dans l’ensemble, entre septembre 2017 et avril 2021, un total de 26 45 681 nouveaux abonnés de ces secteurs ont rejoint le NPS.

Le rapport, intitulé « Déclaration de la paie en Inde : une perspective d’emploi – avril 2021 », a déclaré que, étant donné que le nombre d’abonnés provient de diverses sources, il existe des éléments de chevauchement et les estimations ne sont pas additives.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.