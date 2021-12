1,05 crore de passagers aériens intérieurs en novembre, 17% de plus qu’en octobre: ​​DGCA

Le secteur de l’aviation a été considérablement touché en raison des restrictions de voyage imposées en Inde et dans d’autres pays en raison de la pandémie.



Environ 1,05 crore de passagers nationaux ont voyagé par avion en novembre, 17,03 % de plus que les 89,85 lakh qui ont voyagé le mois précédent, a annoncé vendredi l’organisme de réglementation de l’aviation du pays.

Alors qu’IndiGo a transporté 57,06 lakh passagers en novembre, une part de 54,3 pour cent du marché intérieur, SpiceJet a transporté 10,78 lakh passagers, représentant une part de marché de 10,3 pour cent, selon les données partagées par la Direction générale de l’aviation civile (DGCA ).

Go First (anciennement GoAir), Air India, Vistara, AirAsia India et Alliance Air ont transporté respectivement 11,56 lakh, 9,98 lakh, 7,93 lakh, 6,23 lakh et 1,20 lakh en novembre, selon les données.

Le taux d’occupation de SpiceJet était de 86,7% en novembre, a noté la DGCA. Le taux d’occupation d’Air India en novembre était de 82%, suivi par IndiGo (80,5%), Go First (78,2%) et AirAsia India 74,6%, a-t-il ajouté.

Le secteur de l’aviation a été considérablement touché en raison des restrictions de voyage imposées en Inde et dans d’autres pays en raison de la pandémie.

L’Inde a repris les vols intérieurs de passagers le 25 mai de l’année dernière après une interruption de deux mois en raison du coronavirus.

Les données de la DGCA indiquaient qu’en novembre 2021, Vistara avait la meilleure ponctualité de 84,4% dans quatre aéroports métropolitains – Bengaluru, Delhi, Hyderabad et Mumbai.

En obtenant les meilleures performances de ponctualité en novembre, Vistara a déclaré : « Chez Vistara, nous essayons d’améliorer constamment l’efficacité de toutes nos opérations pour garantir une expérience agréable à nos clients. » « L’excellence opérationnelle est l’un des principes clés de notre stratégie et le maintien de la ponctualité est l’un des paramètres clés pour la mesurer », a ajouté la compagnie aérienne.

AirAsia India et IndiGo occupaient les deuxième et troisième positions dans ces quatre aéroports en novembre avec respectivement 82,4% et 80,5% de ponctualité, a indiqué la DGCA.

Au cours des deux dernières années, toutes les compagnies aériennes indiennes ont opté pour des mesures de réduction des coûts telles que des réductions de salaire, des congés sans solde et des licenciements afin de surmonter la crise induite par les coronavirus.

