107-119. Curry maintient les Warriors invaincus et établit un nouveau record d’équipe

25/10/2021 à 10h32 CEST

Stephen Curry Il a de nouveau mené l’attaque équilibrée des Golden State Warriors en contribuant 27 points qui les ont aidés à battre les Sacramento Kings 107-119 sur la route, dans un duel entre équipes californiennes.

Curry Il est également devenu le premier joueur de l’histoire des Warriors à amasser 5 000 passes décisives, et Golden State a amélioré sa marque de début de saison à 3-0.

Le meneur des Warriors All-Star a terminé le match avec un double-double en distribuant 10 passes décisives et en saisissant sept rebonds.

Le double joueur le plus utile (MVP) de la ligue a contribué au moins 20 points et 10 passes décisives lors des matchs d’ouverture des Warriors.

L’escorte Jordan poole atteint 22 points et l’attaquant vétéran Draymond vert Il a récolté 14 points, six rebonds et sept passes décisives, ce qui a également aidé les Warriors à gagner.

Alors que l’attaquant américano-mexicaine Juan Toscano-Anderson, qui est sorti de la réserve, a ajouté trois points, deux rebonds et deux passes décisives au cours des 15 minutes qu’il a jouées.

Toscane-Anderson il a marqué un panier à trois coups, dont un triple à deux coups, a raté la ligne du personnel et a récupéré un ballon.

L’avant-toit Harrison Barnes, un ancien joueur des Warriors, a marqué 24 points en tant que leader des Kings (2-1) qui a subi sa première défaite jusqu’à présent cette saison.

Alors que le pivot Richaun Holmes il était encore le meilleur dans le jeu intérieur, obtenant un double-double de 16 points et 11 rebonds avec les Kings qui ont subi la deuxième défaite consécutive.