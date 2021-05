10e et 12e examens du conseil annulés, reportés: “ Impact sans précédent du COVID-19 sur l’éducation ”, selon un expert

Les examens du conseil, chaque fois qu’ils se produisent, seront enregistrés sous forme de document conformément aux règlements gouvernementaux.

Le COVID-19 a eu un impact sur chacun d’eux et l’éducation a également été victime de la pandémie. En raison de l’augmentation des cas de coronavirus COVID-19 à travers le pays, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a annulé et reporté les examens du Conseil de classe 10 et de classe 12, respectivement. Peu de temps après, de nombreux conseils d’État comme UP Board, Gujarat, etc., ont reporté ou annulé les examens. Les examens du certificat scolaire indien ont également emboîté le pas et ont annoncé le report des examens des conseils de classe 10 ICSE et de classe 12 ISC compte tenu de la hausse des cas de coronavirus.

Le report et l’annulation des examens ont impacté et perturbé l’ensemble du système éducatif. Les experts des collèges et universités partagent leurs points de vue. Sahil Aggarwal, PDG et cofondateur de l’Université de Rishihood, a déclaré que «le changement indéfini du calendrier des examens du conseil pose un défi aux étudiants, aux parents et aux institutions. En 2020, lorsque la pandémie a créé une situation similaire, les délais se sont détournés. Les examens et par conséquent les résultats ont été considérablement retardés. Les étudiants ont pu commencer leurs études supérieures en novembre, par rapport au début habituel en juillet ou en août. Un Deja Vu se profile sur nous. Pas seulement les étudiants qui ont obtenu leur diplôme cette année, certains de ceux qui ont terminé leur 12e année l’année dernière sont sortis du collège parce qu’ils n’ont pas pu obtenir une décision en temps opportun au sujet de leur admission.

Il y a des changements immédiats et structurels dont nous devons tenir compte. À court terme, nos universités devraient modifier leur processus d’admission pour cette année afin de réduire la dépendance vis-à-vis des conseils scolaires de 12e année. L’autre métrique pour juger des capacités d’un élève est les scores de 10e année, les entretiens et les tests d’aptitude. Il existe plusieurs tests d’aptitude fiables. Les tests peuvent être effectués à domicile dans un cadre surveillé. »

Peu de collèges comme l’Université Rishihood analysent les demandes d’admission en fonction des scores de 10e année et des entretiens en ligne. Les examens du conseil, chaque fois qu’ils se produisent, seront enregistrés sous forme de document conformément aux règlements gouvernementaux.

Le professeur Sandeep Sancheti, Provost, Université Marwadi Rajkot et ancien président de l’Association des universités indiennes (AIU) New Delhi a déclaré que l’onde de choc de la calamité COVID-19 sur l’éducation était sans précédent. Et pourtant, la communauté éducative a fait preuve de résilience, jetant les bases du rebond. «Alors que la crise sanitaire se déploie, provoquant des perturbations socio-économiques massives, les systèmes éducatifs du monde entier ont rapidement réagi et se sont adaptés à la nouvelle normalité. En fait, dans une certaine mesure, le COVID-19 a accéléré l’utilisation des technologies numériques pour dispenser une éducation et adopter de nouvelles méthodes d’examen. Aujourd’hui, alors que nous examinons la décision du gouvernement de promouvoir en masse les étudiants au prochain semestre ou niveau suivant à travers le prisme – cette décision est non seulement nécessaire, mais également sensée. D’une certaine manière, ce verdict vient comme un soulagement pour des millions d’étudiants stressés sous le nuage de l’incertitude. D’un autre côté, les admissions peuvent être retardées comme l’année dernière et les étudiants qui aspirent à être admis dans les meilleures écoles de médecine, d’ingénierie, d’architecture et de droit peuvent être confrontés à la déception et à l’imprévisibilité, mais les examens des conseils scolaires trouveraient un nouveau souffle à mesure qu’ils peut devenir une base solide pour l’admission dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur. De même, l’intérêt pan-indien et la concurrence pour l’admission en prendraient un coup, mais à leur tour, les admissions spécifiques à l’État ou à la région pourraient gagner en nombre », a-t-il déclaré.

«Cela a été un tel roller coaster pour l’espace de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année. En ces temps incertains, les établissements d’enseignement doivent être déterminés à s’assurer que les étudiants ne ratent aucune opportunité d’apprentissage. Nous devrions encourager les admissions précoces des étudiants en fonction de leur 10e et 11e score. En outre, dans de nombreux établissements, le processus d’admission peut être basé sur leurs examens d’entrée en ligne, ce qui pourrait servir de métrique séduisante pour tester les aptitudes, les connaissances générales et les connaissances de l’étudiant. Les projections basées sur le 10e et le 11e score peuvent donner une assurance à l’étudiant du 12e examen et de la situation des résultats. Ce processus d’admission précoce peut minimiser les incertitudes liées aux examens du 12e conseil. Le retard dans la déclaration des résultats des conseils signifie également le début tardif de nouveaux lots, mais pour les étudiants qui se sont inscrits tôt, le temps peut être utilisé au maximum car ces premiers admissions pourraient avoir accès aux ressources et à la plate-forme technologique convoitées des universités, donc qu’ils peuvent démarrer le processus d’apprentissage et découvrir de nouvelles voies de connaissances », a déclaré le Dr Sandeep Shastri, vice-chancelier de l’Université Jagran Lakecity de Bhopal.

Alors que l’apprentissage est une quête sans fin, et que l’évaluation et l’évaluation sont des jalons importants du parcours d’un élève. À moins que les étudiants ne soient correctement évalués et évalués, les résultats d’apprentissage de l’enseignement ne peuvent pas être suffisamment accomplis et vérifiés – car de tels tests lient les étudiants sur les plans éthique, épistémologique et statutaire dans un engagement sans compromis envers l’apprentissage, remplissent les critères fixés et acquièrent les connaissances nécessaires décrites dans le programme pour répondre aux normes sociales et industrielles requises. Sans cela, le processus d’enseignement-apprentissage devient sans gouvernail et l’engagement de l’étudiant envers l’apprentissage devient de nature entièrement personnelle plutôt qu’obligatoire. Mais des événements sans précédent liés à la pandémie ont appelé à cette déclaration inhabituelle d’annulation ou de report des examens. Certains impacts négatifs, qui ne sont pas immédiatement visibles, sont malheureusement importants et se feront jour à moyen et long terme. Par conséquent, la préoccupation à ce stade ne devrait pas être de criber à ce sujet, mais de se concentrer sur la voie à suivre pour les atténuer dans la mesure du possible.

«Nous sommes les citoyens d’un monde dynamique et avec l’expérience acquise depuis plus d’un an, nous pouvons nous préparer à surmonter de telles éventualités en adoptant de nouveaux horaires ou des méthodes d’évaluation compétitive comme l’avancement de ces examens de 6 à 8 mois – c’est-à-dire en les conduisant à la fin de l’année civile précédente pour les admissions dans une année universitaire donnée, ou en adoptant un ensemble de méthodes plus récentes d’évaluation continue ainsi qu’en utilisant des méthodes bien fondées de normalisation des notes à travers les conseils pour préparer des listes de mérite. En conclusion, il n’est jamais trop tard, nous pouvons encore espérer développer de nombreuses méthodes novatrices et innovantes qui ouvriront de meilleures voies pour des évaluations et des évaluations sans entrave », a ajouté le professeur Sandeep Sancheti, provost, Marwadi University Rajkot et ancien président, Association of Indian Universités (AIU) New Delhi

Il existe certains instituts où un concours de niveau national ou une note d’examen du conseil est nécessaire pour sélectionner les étudiants admis parmi un grand nombre de candidats. À l’exception de ceux-ci, la plupart des universités et collèges peuvent admettre les étudiants sur la base des données disponibles des dossiers des étudiants, des tests d’aptitude en ligne et des entretiens.

Sahil Aggarwal, PDG et cofondateur de l’Université de Rishihood, a ajouté: «Le problème à long terme est de concevoir une structure de test qui ne soit pas si fortement impactée par des circonstances externes. Cela signifie que les écoles et les collèges devraient mener des tests de manière autonome, et cela dans un style d’évaluation continue. Le CBSE l’encourage déjà mais cela ne s’applique pas à la 12e année. Heureusement, la nouvelle politique nationale d’éducation parle de tests standardisés pour les admissions à l’université. Ces tests seront informatisés et les étudiants pourront sélectionner un créneau de test en fonction de leur emploi du temps. Ces tests réduiront l’effort logistique et la planification d’urgence des organismes de test ainsi que des instituts. Les universités peuvent ajouter leurs propres critères en plus des résultats des tests. La plupart des meilleures universités du monde suivent cette méthode d’admission. En Inde aussi, c’est la solution à long terme pour laquelle nous devons commencer à agir dès aujourd’hui. »

Les étudiants devraient commencer leurs études supérieures le plus tôt possible sans subir le stress mental des admissions pendant et après leurs examens du conseil. Si cette situation prévaut, nous aurons un groupe d’étudiants qui ne fréquentent pas l’université et cela aura un impact sur le reste de leur carrière, y compris les stages.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.