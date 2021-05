10e journée de la Major League Soccer: aperçu du match du Los Angeles FC

28/05/2021 à 23 h 00 CEST

le Los Angeles FC joue ce samedi à 23h00 son dixième match de Major League Soccer contre le La ville de New York dans le Stade Banc of California.

le Los Angeles FC tentera d’ajouter une victoire dans la compétition après avoir gagné à domicile par un score de 2-1 à Colorado Rapids dans le Stade Banc of California, avec un objectif de Rossi. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des six matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de sept buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York a subi une défaite à la Columbus Crew dans le dernier match (1-2), il vient donc à la rencontre avec la nécessité de revenir à la victoire dans le domaine de Los Angeles FC. À ce jour, sur les six jeux que le La ville de New York en Major League Soccer, il en a remporté deux et compte 11 buts marqués contre six buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Los Angeles FC Ils ont réalisé des chiffres de deux victoires et un nul en trois matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’ils jouent dans leur stade. À la maison, le La ville de New York a un équilibre entre une victoire, une défaite et un match nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Los Angeles FC pour remporter la victoire.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Los Angeles FC, les chiffres montrent une égalité en faveur de l’équipe à domicile. Le dernier match entre Los Angeles FC et le La ville de New York Cette compétition s’est déroulée en mars 2019 et s’est soldée par un match nul (2-2).

De plus, ce match peut annuler le bris d’égalité dans le classement, puisque les deux équipes arrivent avec les mêmes huit points au match. L’équipe locale est neuvième, tandis que l’équipe visiteuse occupe actuellement la sixième place.