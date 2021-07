10e résultat 2021 de la classe West Bengal (WB) : vérifiez le résultat WBBSE West Bengal Madhyamik 2021 sur wbresults.nic.in

in

Résultats de la classe 10 du conseil d’administration du Bengale occidental 2021 demain (Image PTI)

WBBSE West Bengal Madhyamik Class 10e résultat 2021: Le Les résultats du Conseil de l’enseignement secondaire du Bengale occidental, classe 10, seront annoncés demain à 9 heures. Les examens du conseil d’administration de la classe 10 devaient être programmés le 1er juin 2021, mais ont ensuite été annulés en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 dans l’État

Les résultats seront annoncés au Derozio Bhawan, après quoi ils seront disponibles en ligne. Dans une notification publiée plus tôt, le président de la WBBSE, Kalyanmoy Ganguly, a déclaré que le conseil d’administration ne publierait pas de liste de mérite cette année.

Résultats WBSE Classe 10 : Comment télécharger la feuille de notation

Dès que les résultats de Madhyamik sont annoncés, les étudiants peuvent vérifier en se connectant à des sites Web tels que wbbse.org, wbresults.nic.in

Les étudiants peuvent télécharger l’application « Madhaymik Result 2021 » sur Google Play Store et s’y inscrire pour obtenir et télécharger le résultat Madhyamik. Ils peuvent également pré-enregistrer leur inscription et leur numéro de portable sur exametc.com pour obtenir le résultat gratuitement par SMS peu après la publication des résultats.

Plus de 12 étudiants lakh se sont inscrits à l’examen de Madhyamik cette année, annulé plus tôt en raison de Covid-19. Les examens comme les autres jurys ont été annulés cette année en raison de la deuxième vague de Covid-19.

Résultats WBSE Classe 10 : schéma d’évaluation alternatif

Le conseil d’administration du Bengale occidental a décidé d’adopter une formule 50:50. Alors que 50 pour cent des notes seront attribuées sur la base des notes obtenues aux examens annuels de la classe 9, les 50 pour cent restants proviendront des notes d’évaluation interne de la classe 10 obtenues au cours de l’année universitaire.

Résultats WBSE Classe 12

Le résultat d’Uccha Madhyamik ou de la classe 12 sera annoncé le 22 juillet à 15 h, selon le conseil. Les étudiants pourront obtenir leurs résultats sur plusieurs sites Web, par SMS et application mobile à partir de 16 heures ce jour-là.

