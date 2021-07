10e résultat de la classe Maharashtra SSC 2021 Dernière mise à jour : vérifiez le 10e résultat de la classe Maharashtra en direct @mahresult.nic.in, vérifiez le pourcentage de réussite, la liste des meilleurs et plus

in

Les élèves seront évalués sur la base de leurs performances en classe 9 et classe 10 (Photo : IE)

Maharashtra Board Class 10e résultat 2021 Dernière mise à jour : Le conseil d’administration du Maharashtra SSC publiera probablement le résultat de la 10e classe 2021 sur son site officiel mahresult.nic.in d’ici la fin de cette semaine, selon divers rapports des médias. Le ministre de l’Éducation de l’État, Varsha Gaikwad, a déclaré plus tôt dans un communiqué que le 10e résultat de la classe 2021 SSC Maharashtra Board sera annoncé d’ici le 15 juillet. La date n’a pas encore été officiellement confirmée pour les résultats du 10e examen du conseil 2021 Maharashtra, les rapports suggèrent qu’il pourrait être annoncé à tout moment bientôt. 10e résultat SSC 2021 Les résultats du Maharashtra peuvent également être consultés en ligne sur sscresult.mkcl.org.

Où vérifier le résultat du Maharashtra SSC 2021 en ligne ?

Afin de vérifier le Maharashtra SSC Result 2021 en ligne, accédez à l’un des sites Web officiels (mahasscboard ou maharesult.nic.in) et cliquez sur le lien donné avec le nom “SSC Result 2021”. Remplissez votre numéro de rôle suivi des autres détails requis, puis cliquez sur le bouton Soumettre. Vous pouvez maintenant vérifier votre résultat dans la nouvelle page.

Quels seraient les critères d’évaluation du conseil d’administration de la SSC du Maharashtra ?

Conformément aux critères d’évaluation du conseil d’administration du Maharashtra SSC, les étudiants seront évalués sur la base de leurs performances en classe 9 et en classe 10. Sur un total de 100 notes, 50 notes seront prises en compte pour la performance de la classe 9. Et 30 points seraient comptés à partir des évaluations internes d’un an de la classe 10. Les 20 points restants seront pour les travaux pratiques ou les devoirs.

Selon les rapports des médias, la préparation des résultats de la SSC est maintenant à la phase finale et elle pourrait être publiée d’une minute à l’autre. Les notes internes des étudiants ont également été téléchargées et le processus est terminé. Les informations sur les notes des élèves des écoles seront envoyées au conseil de division. Une fois que toutes les informations ont été compilées, une proposition sera envoyée au Conseil d’État afin de préparer le résultat final des 10e examens.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur les résultats, vous pouvez consulter leur site officiel du Maharashtra Board of Education (mahahsscboard.maharashtra.gov.in ou mahasscboard.in).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.