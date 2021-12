11 000 conducteurs de poids lourds à former dans le cadre du nouveau dispositif

« Les chauffeurs de poids lourds sont essentiels au maintien de ce pays en mouvement. » // 11 000 personnes pourraient être formées pour devenir conducteurs de poids lourds alors que débutent les premiers cours intensifs gratuits de courte durée // Le ministère de l’Éducation a déclaré avoir déjà reçu plus de 2 000 demandes de formation de conducteur de poids lourds.

Le gouvernement a déclaré que jusqu’à 11 000 personnes pourraient être formées pour devenir chauffeurs de poids lourds alors que les premiers cours intensifs de courte durée gratuits sont lancés.

Des « camps d’entraînement de compétences » gratuits dans la conduite de poids lourds se sont ouverts à travers le pays pour aider à accélérer le processus de formation dans le but de remédier à la pénurie de conducteurs au Royaume-Uni.

Les personnes qui terminent avec succès les cours sur les poids lourds ont la garantie d’un entretien d’embauche avec un employeur, et les premiers conducteurs devraient être sur la route à partir de mars 2022.

Les cours aideront également les conducteurs existants à rafraîchir ou à améliorer leurs compétences afin qu’ils puissent reprendre la route.

Le ministère de l’Éducation a déclaré que les 11 000 nouvelles places sont soutenues par 34 millions de livres sterling.

Plus de 2 000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt à s’inscrire auprès du National Career Service.

Pour garantir qu’un plus grand nombre de personnes puissent passer leur examen plus tôt, la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) met également à disposition une capacité de 500 autres tests de conduite de poids lourds par semaine, soit jusqu’à 26 000 de plus par an.

« Les chauffeurs de poids lourds sont essentiels au maintien de ce pays en mouvement », a déclaré le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi.

« C’est génial de voir les premières personnes mettre les mains sur le volant alors qu’elles se dirigent vers de nouvelles carrières bien rémunérées dans l’industrie.

« Pour aider encore plus de personnes à obtenir la formation dont elles ont besoin pour être prêtes pour la route, nous élargissons nos camps d’entraînement sur les compétences des poids lourds pour aider plus de 11 000 personnes à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour progresser dans l’industrie et pour aider ceux qui ont une expérience antérieure à se rafraîchir. leurs compétences pour qu’ils puissent reprendre la route.

