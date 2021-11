11.11 coupons sur AliExpress : ce sont les meilleurs disponibles | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le 11.11, le grand jour des offres et remises AliExpress approche. Ces coupons vous permettront d’économiser encore plus sur vos achats.

AliExpress se prépare pour l’un des jours les plus importants du shopping en ligne sur Internet, le fameux 11.11. C’est un jour similaire au Black Friday ou au Prime Day, mais qui a son origine dans le seul jour en Chine.

Le magasin chinois bien connu se prépare pour une journée de remises et de nouveautés moins chères que la normale dans des millions de produits. Mais heureusement, en plus de leurs prix bas, il existe des moyens de rendre vos achats encore moins chers.

AliExpress est bien connu pour son système de prix bas, mais aussi pour ses extras pour économiser de l’argent. Nous parlons des coupons et des codes de réduction que vous pouvez trouver sur leur site Web.

Cette année pendant le 11/11 vous pourrez trouver des millions de produits pas chers, mais si vous atteignez un minimum de dépenses, vous pouvez ajouter un code qui vous fera économiser beaucoup d’argent.

Coupons officiels AliExpress 11.11

Ce 2021 il y a plusieurs coupons officiels à dépenser pendant le 11.11 sur AliExpress.

Ce sont des coupons officiels pour cet événement spécial du 11.11 et que vous ne pouvez dépenser que entre le 11 novembre et jusqu’au 14 novembre à 8h59 (heure péninsulaire en Espagne).

ESD114: il fera une remise de 4 euros sur des achats de 30 euros ESD1115: il fera une remise de 15 euros sur les achats de 100 euros ESD1129: il fera une remise de 29 euros sur des achats de 190 euros ESD1143: il fera une remise de 43 euros sur des achats de 300 euros

Comment utiliser les coupons sur AliExpress

Il vous suffit d’ajouter tous les produits que vous recherchez dans votre panier. Lorsque vous souhaitez effectuer le paiement sur AliExpress, avant de payer, vous disposerez d’un espace pour écrire des codes et des coupons.

Ajoutez le coupon correspondant en tenant compte du total que vous allez dépenser et vous verrez comment le prix baisse.

À cela, vous devez ajouter les coupons vendeur qui peuvent être obtenus sur la page de chaque produit.

Remises supplémentaires pendant le 11.11

Si en plus de ces coupons et coupons vendeur, vous souhaitez économiser plus d’argent, vous avez d’autres options pour le faire.

Si vous effectuez le paiement Avec un compte PayPal, vous pouvez économiser 3 euros sur le premier achat en payant plus de 20 euros.

En échange, Si vous avez un compte AliPay vous pouvez économiser 5 euros lors du premier achat le 11.11.

