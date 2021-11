11.11 Guide d’achat : Trucs et astuces pour acheter moins cher sur AliExpress | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tout ce que vous devez savoir sur les achats pendant le 11.11 sur AliExpress et AliExpress Plaza.

AliExpress se prépare pour l’un des jours les plus importants de l’année, le fameux 11.11. Aussi connu sous le nom de Singles’ Day en raison de son origine en Chine et qui nous permet d’acheter des millions de produits moins chers dans le célèbre magasin.

Comme lors des éditions précédentes, ce 11.11 sera une journée parfaite pour acheter dans l’électronique, la technologie et de nombreuses autres catégories de produits disponibles sur AliExpress et AliExpress Plaza.

Cette journée de shopping rivalise avec le Black Friday, qui se rapproche de plus en plus. Ce mois de novembre sera donc excellent pour vos économies car vous n’aurez pas à dépenser autant d’argent pour les produits que vous souhaitez acheter.

Si vous attendiez le 11 novembre pour faire des achats moins chers sur AliExpress, lisez la suite pour apprendre tout ce que vous devez savoir pour économiser encore plus.

Quand les offres du 11.11 commencent

Offres officiellement AliExpress commencera le 11 novembre à 9 h, heure de la péninsule. A partir de ce moment, les prix marqués avec les bannières violettes spéciales seront officiels.

Vous pouvez également commencer à utiliser les coupons exclusifs qui ne peuvent être utilisés que lors de la soirée shopping du 11.11 et dont nous discuterons ci-dessous.

Quels coupons sont disponibles pour le 11.11

Les coupons de réduction sont l’une des plus grandes revendications d’AliExpress car ils peuvent vous faire économiser beaucoup d’argent sur votre achat final. Plus vous dépensez, plus vous pouvez obtenir de réductions.

Ce sont les coupons qui peuvent être utilisés le 11.11 à partir de 11 novembre à 9 heures du matin. Ils expireront le 13 novembre à 8 h 59 min 59 s, heure péninsulaire en Espagne.

ESD114: il fera une remise de 4 euros sur des achats de 30 euros ESD119: il fera une remise de 9 euros sur les achats de 60 euros D11ES16: il fera une remise de 16 euros sur les achats de 80 euros ESD1115: il fera une remise de 15 euros sur les achats de 100 euros ESD1118: il fera une remise de 18 euros sur des achats de 129 euros ESD1129: il fera une remise de 29 euros sur des achats de 190 euros D11ES50: il fera une remise de 50 euros sur les achats de 250 euros ESD1143: il fera une remise de 43 euros sur des achats de 300 euros

Exclusivement le mercredi 10 novembre, veille du 11.11, Si vous utilisez le code COLLECT IT vous pouvez économiser 40 euros sur les achats supérieurs à 80 euros.

Vous devez garder à l’esprit que tous les vendeurs AliExpress n’adhèrent pas à ces coupons et que la plupart utilisent une limite de produits à vendre compatible avec ces remises. C’est pourquoi il est si important d’accéder aux offres et de les acheter dès que possible.

N’oubliez pas que pour utiliser ces remises vous devez les ajouter à la main dans le « Récapitulatif de la commande » avant d’effectuer le paiement.

Remises supplémentaires avec PayPal et AliPay

Si vous souhaitez encore plus de réductions, n’hésitez pas à ajouter un nouveau mode de paiement sur AliExpress. Nous parlons de PayPal, car votre premier achat en payant avec PayPal déduira 3 euros.

Si vous êtes un utilisateur AliPay, il vous arrivera la même chose, mais vous économiserez 5 euros sur le premier achat.

Ajoutez vos produits préférés au panier

Ne voulez-vous pas manquer de ce produit que vous êtes impatient d’acheter et que vous avez vu sur AliExpress ? Ne perdez pas de temps et accédez à la page ou à l’application dès maintenant et Ajouter au panier.

En les ajoutant au panier, vous n’aurez qu’à retourner au panier le même 11.11 le matin pour sécuriser une unité et l’acheter confortablement, sans avoir à retourner en magasin.

Si tu veux savoir à quel point un produit sera bon marché pendant le 11.11Il suffit de voir la case violette qui apparaît sur son dossier. C’est le prix de départ uniquement pendant le 11.11 et sans tenir compte des coupons de réduction que vous pouvez ajouter.

Faites attention aux coupons vendeur

Les Les coupons fournisseurs sont des remises offertes par les magasins sur les produits qu’ils vendent eux-mêmes et qui peuvent être combinés avec des coupons mondiaux.

Coupons vendeur représenté en orange et vous pouvez rapidement voir combien d’argent vous pouvez déduire pour chaque achat, en tenant compte du fait qu’ils s’appliquent en fonction de ce que vous dépensez dans ce magasin.

La meilleure astuce est de cliquer sur tous les boutons Vous faire vous retrouver et ainsi voir dans le panier quelles remises sont appliquées.

AliExpress Plaza propose également des offres importantes

Bien que lorsque nous pensons à AliExpress, nous puissions le faire à des prix très bas pour les produits expédiés de Chine, AliExpress a en fait un magasin en Espagne.

Place AliExpress C’est sa version locale, avec des produits de vendeurs internationaux et nationaux expédiés depuis l’Espagne.

En expédiant localement les délais de livraison sont beaucoup plus courts. La plupart prennent généralement 3 à 5 jours ouvrables. De plus, vous bénéficierez de la garantie européenne de 2 ans sur la plupart des produits technologiques.

