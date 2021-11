11.11 Offres AliExpress en direct : dernière minute avec des coupons mis à jour en direct | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

On vous dit en direct tout ce qui a trait au 11/11 dans des magasins comme AliExpress, avec des offres et des coupons mis à jour en temps réel.

Aujourd’hui, c’est le 11.11 d’AliExpress et de dizaines de magasins asiatiques, une fête importante en Chine qui permet d’acheter des milliers de produits à prix réduits, des téléphones aux vêtements, en passant par l’électronique domestique ou le sport.

Il est parfois très difficile de trouver les bonnes affaires les plus importantes du 11.11, d’autant plus qu’elles changent et varient tout au long de la journée, en fonction du stock ou de la pérennité des coupons de réduction dont on a besoin.

NoComputerHoy.com surveillera ici tout ce qui se passe aujourd’hui dans les magasins comme AliExpress, des coupons encore actifs, les meilleures offres du moment et tout ce que vous devez savoir pour économiser le plus possible le 11.11.

Meilleures offres du 11.11

Dans cette section, nous ajouterons certaines des meilleures offres disponibles en temps réel, avec des mises à jour lorsque les unités sont épuisées ou qu’un code de réduction est activé qui permet d’accéder à d’autres bonnes affaires.

Gardez à l’esprit que selon que vous êtes un nouvel utilisateur ou non et la version du produit que vous achetez, le prix peut varier.

Coupons disponibles pour le 11.11

Il existe de nombreux coupons qui circulent sur le réseau, même si tous ne fonctionnent pas, il est donc difficile d’arriver à l’heure car certains ont également des utilisations limitées.

Pour l’instant, ce sont ceux qu’AliExpress a officiellement disponibles :

ESD114 : il escomptera 4 euros pour les achats de 30 euros ESD119 : il escomptera 9 euros pour les achats de 60 euros D11ES16 : il escomptera 16 euros pour les achats de 80 euros ESD1115 : il escomptera 15 euros pour les achats de 100 euros ESD1118 : il escomptera 18 euros sur les achats de 129 euros ESD1129 : il escomptera 29 euros sur les achats de 190 euros D11ES50 : il escomptera 50 euros sur les achats de 250 euros ESD1143 : il escomptera 43 euros sur les achats de 300 euros

Nous ajouterons de nouveaux codes dès qu’ils seront disponibles.

À quelle heure commencent les offres du 11.11 ?

Bien que les offres AliExpress du 11.11 datent du 11 novembre, gardez à l’esprit qu’elles ne commencent pas à minuit, comme dans le cas du Black Friday sur Amazon.

Officiellement, les ventes commencent à 09h00 en Espagne continentale, auquel moment toutes les offres avec leurs coupons respectifs seront activées.

Il est important d’aller vite pour faire appliquer un de ces codes avant qu’ils ne soient complètement épuisés.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.