11 ampoules intelligentes pas chères à partir de 2 euros (et oui, il y en a aussi de chez Xiaomi) | La technologie

Si vous souhaitez gérer l’éclairage de votre maison depuis votre mobile, il existe des modèles très bon marché qui en valent la peine et que vous pouvez acheter en Espagne sans problème.

Petit à petit, il devient de plus en plus courant d’avoir une Smart Home, et aussi beaucoup moins cher et plus facile grâce aux remises constantes sur des produits comme les enceintes intelligentes ou les prises WiFi, mais aussi les ampoules intelligentes.

Il existe de nombreux modèles à vendre, tous à LED et écoénergétiques. Ils ont tendance à être peu compatibles avec votre application mobile ainsi qu’avec des assistants tels qu’Alexa et Google Assistant.

Il existe des modèles extraordinairement bon marché, à partir d’un peu plus de 2 euros dans des magasins comme AliExpress et pour seulement 8 euros si l’on parle de marques bien connues comme TP-Link, l’une des plus importantes du secteur.

Nous avons compilé les principales ampoules intelligentes bon marché que vous pouvez acheter en Espagne et ils en valent vraiment la peine.

Ampoule Rayh sur AliExpress à partir de 2,70 €

Ampoule intelligente Rayh

Ampoule LED Xiaomi Mi Smart sur Amazon pour 6,69 €

Cette ampoule intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant. Son prix abordable en a fait une référence sur le marché espagnol, bien que les unités soient rares.

TP-Link Tapo L510E pour 7,99 €

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

Avatto multicolore avec une puissance de 15W pour 9,50 €

Avato RVB

TP-Link Tapo L530E pour 11,99 €

Cette ampoule intelligente multicolore peut être contrôlée depuis votre mobile ou via des assistants virtuels. Il est économe en énergie et a sa propre application.

Philips Hue White pour 15,95 €

Cette ampoule intelligente dispose d’une connexion WiFi et est compatible avec Alexa et Google Assistant. Vous pouvez le régler en intensité.

10W Hama pour 7,83 €

Hama E27 10W puissance

Unotec pour 7,99 €

Ampoule Wi-Fi Unotec

Pack de deux ampoules RGB Weily à 12,99 €

Pack de deux ampoules Weily multicolores

Garza G45 pour 9,95 €

Héron G45

Pack de deux ampoules Wiz A60 pour 18,03 €

Pack de deux ampoules Wiz A60

