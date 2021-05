11 applications et jeux Android gratuits pour une durée limitée cette semaine | La technologie

De temps en temps, dans les jeux Play Store, des applications et des icônes gratuites apparaissent. La boutique Android propose ces types d’offres que les utilisateurs peuvent visiter davantage.Nous l’avons donc fait et nous avons sélectionné les meilleures pour vous.

Dans le Play Store, il y a toujours des applications, des jeux et des packs de personnalisation entièrement gratuits, il ne vous reste plus qu’à faire attention à attendre le bon moment pour appuyer sur le bouton de téléchargement. Mais comme être attentif est compliqué et prend du temps, Nous avons décidé de collecter les meilleures offres et de vous faciliter la tâche.

Nous nous sommes concentrés sur les jeux, bien qu’il existe quelques applications et quelques packs d’icônes. Nous ne voulions pas vous inonder de jeux aux graphismes médiocres ou qui semblent développés comme une blague, nous avons recherché le meilleur des meilleurs et nous espérons que vous les apprécierez.

Applications

La science pour les enfants

Cette application est conçue pour que les enfants apprennent les sciences de manière agréable. Il ne contient ni annonces ni achats intégrés. Et le seul inconvénient est qu’il est en anglais, bien que cela puisse également les aider à apprendre l’anglais.

Il est disponible sous deux jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Jeux

Défense Zone 3 Ultra HD

Le titre de ce jeu dit tout, la mécanique dont il consiste est d’éliminer des hordes d’ennemis constants en utilisant différents équipements et matériaux. La chose intéressante à propos de ce jeu est qu’il a une très bonne résolution graphique.

Il est disponible sous quatre jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner

Ce jeu est un RPG qui a l’ajout de vitessed, c’est-à-dire que le personnage doit avancer rapidement sur toute la carte en éliminant les ennemis qui se trouvent devant lui.

Il est disponible sous trois jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Evertale

Ce RPG hérite du concept de PokémonIl s’agit d’attraper des monstres pour devenir des compagnons et de mener des batailles avec eux pour faire avancer l’intrigue générale du jeu.

Il est disponible sous trois jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Rogue Master – Les sept artefacts

Dans ce RPG vous ferez face à des dangers tels que des araignées et d’innombrables monstres à l’intérieur des catacombes, des forêts, des porcheries et des prisons. La mission est de surmonter toutes les adversités et d’arriver au bout.

Il est disponible sous quatre jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Mystic Guardian PV: RPG d’action à l’ancienne

Contrairement aux jeux précédents, il s’agit d’un JRPG et, pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie qu’il a été développé selon les canons des RPG japonais. Être fait de cette façon a un certain air de Final Fantasy et, par conséquent, ceux qui sont fans de cette saga peuvent trouver du divertissement dans ce jeu.

Il est disponible sous quatre jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Fire Free Fall Pro

Bien que les graphismes puissent sembler quelque peu médiocres, l’important à propos de ce jeu est la jouabilité, car ce qu’il demande, c’est de sauter avec une attention précise à tout moment pour avancer.

Il est disponible sous quatre jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Monster Slayer Pro – Archers, Jeu, Tir

Un jeu de tir est essentiel dans ces compilations, bien que ce ne soit pas si catégorisé chez les tireurs, a une variété d’armes et d’ennemis sur lesquels tirer.

Il est disponible sous deux jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Swingman étoile

Un jeu vertical dans lequel nous allons aider un ninja à sauter et surmonter les obstacles pour obtenir des pièces et ainsi être le plus riche de tous.

Il est disponible sous quatre jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG

Ce jeu est un mélange de RPG et de puzzle dans lequel chaque personnage a des capacités différentes qui sont influencées par le type d’objet qu’il possède.

Il est disponible sous six jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.

Personnalisation

Pack d’icônes déchiré

La personnalisation rend un terminal Android unique, dans ce cas, les icônes ont une esthétique dans laquelle elles semblent avoir été rayées et ils ne sont pas complets. La vérité est qu’ils sont intéressants et assez curieux.

Il est disponible sous cinq jours et vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant.