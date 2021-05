11 applications et jeux gratuits dans le Play Store pour une durée limitée et à télécharger maintenant | La technologie

Les lundis sont moins lundis si nous pouvons économiser de l’argent sur les applications du Play Store. Nous avons sélectionné les jeux, icônes et applications qui sont en vente et que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement.

Dans le Play Store, il y a toujours des applications avec des réductions ou des soldes, mais la plus grande offre est d’offrir du contenu gratuit. Nous sommes partis à la recherche du meilleur des meilleurs et ce que nous avons trouvé, ce sont plusieurs jeux, quelques applications et quelques packs de personnalisation que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque sans dépenser un centime.

Bien sûr, vous allez devoir être rapide. Tout ce contenu est gratuit pour une durée limitée, vous devez donc installer ces applications dès que possible afin de conserver à jamais les jeux, les applications et les icônes. Nous allons vous laisser un lien vers le Play Store sous chaque titre afin qu’il vous soit plus facile de vous procurer le contenu.

Applications

Le journal du phare

Cette application est très intéressante, même si elle ne convient pas à tous les utilisateurs. Le contenu est une adaptation d’un recueil de poésie dont l’axe principal est l’expérience de trois gardiens de phare au bout du monde.. C’est un voyage passionnant plein de littérature, de photographies et de réflexions.

Reconnaissance des notes

La musique est merveilleusement complexe et de nombreux étudiants ont besoin d’aide. Cette application est capable de convertir la musique que vous écoutez en partition et avec lui plus tard faciliter la lecture par les utilisateurs. De plus, il fonctionne comme un détecteur de tonalité et une analyse de fréquence.

Jeux

Hop dash

Ce jeu emprunte les mécaniques de Super Mario: nous sommes un individu dans un monde hostile dans lequel nous avançons horizontalement en sautant sur les ennemis et sans pouvoir reculer. C’est parfait pour sortir et ne pas trop réfléchir.

Élever des zombies VIP (Grow Zombie)

Un jeu de stratégie qui utilise les zombies comme principale raison pour laquelle l’utilisateur interagit et avec l’environnement. L’intention est que le joueur génère ses propres zombies grâce à la recherche en jeu et soit capable de vaincre les ennemis.

Monstres néo

Ce jeu est un mélange de RPG et de Pokémon. Le joueur doit se déplacer dans un monde dans lequel des monstres apparaissent et les capturent puis affrontent d’autres utilisateurs, il y a 1000 monstres donc le contenu est suffisant pour rester diverti pendant plusieurs sessions.

Freelancer Simulator Inc: Game Dev Money Clicker

La vérité est que ce jeu est drôle, sa prémisse est “Voulez-vous être votre propre patron?” et le pousse à l’extrême. C’est un clicker, alors ne vous attendez pas à un gameplay exceptionnel, mais en même temps, cela peut servir de passe-temps à quiconque ayant quelques minutes mortes.

Super Hero Factory Inc Pro

Dans ce jeu, vous vous mettez dans la peau d’un scientifique qui doit créer différents super-hérosC’est aussi un clicker et le plaisir est que vous devez entraîner ces super-héros pendant que nous faisons face à des méchants ou à des problèmes au sein du laboratoire.

Sword Knights: RPG inactif (Premium)

Ce RPG se concentre sur la collecte des épées et leur amélioration afin de vaincre les différents monstres qui apparaissent lors de l’exploration de la carte.. La vérité est que pour tout utilisateur qui aime accumuler des objets, cela peut être un bon jeu de passer le temps.

Personnalisation

Pixly Limitless Fluo – Pack d’icônes

La conception de Ce pack d’icônes est conçu pour offrir beaucoup de contraste et c’est pourquoi il utilise le noir pour accentuer les tons. C’est un style qui se marie bien avec des arrière-plans sombres et des tons violets ou bleuâtres.

Pack d’icônes Caya

Ce pack a beaucoup de personnalité, les icônes ont l’air anciennes et modernes en même temps. En outre, les tons sont désaturés et cela leur permet d’avoir un aspect usé et peut être mieux combiné avec tout type de fond.

Lines Square – Pack d’icônes blanches

Dans ce pack, la couleur blanche et les lignes prévalent, toutes les icônes sont constituées de lignes et il n’y a pas de couleur de remplissage. Il est parfait pour une personnalisation monochrome dans laquelle le contraste entre le noir et le blanc est recherché.

