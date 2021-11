11 applications gratuites que vous devez installer dès maintenant sur votre téléphone Android | La technologie

Nous avons fait une compilation des jeux, applications et packs d’icônes trouvés dans le Play Store à un coût nul. Bien entendu, nous vous recommandons d’être rapide car il est possible que l’offre se termine plus tôt que prévu.

Le Play Store propose des offres récurrentes dans un nombre presque infini d’applications et les remises peuvent réduire complètement le prix. Et, il est parfaitement normal d’avoir des applications à prix réduit jusqu’à ce qu’elles soient gratuites.

Nous avons décidé de visiter le Play Store afin de sélectionner les plus attrayants et les plus intéressants. La liste qui en a résulté contient un mélange de jeux, d’applications et de packs d’icônes pour personnaliser le mobile.

Applications

Mémorisez : apprenez des mots italiens avec des cartes mémoire

Apprendre une nouvelle langue est quelque chose d’essentiel et ne prend pas beaucoup de temps. Si ce que vous recherchez est de connaître et de maîtriser l’italien, Memorize: Learn Italian Words with Flashcards est peut-être l’application que vous recherchez.

Mémorisez : apprenez le vocabulaire GRE avec des cartes mémoire

Cette version de l’application n’a pas de langue spécifique à apprendre, elle peut donc être utilisée pour apprendre différentes langues et ainsi élargir les horizons de chaque langue.

Destructeur de tâches

Le nom de l’apparence peut être une application sérieuse, mais en réalité ce n’est pas le cas. Et, est-ce que Task Destroyer est capable de transformer l’exécution de tâches en un jeu vidéo classique et avec lequel vous divertir.

Jeux

Zombie Avengers : (Dreamsky) Stickman War Z

Le tour des jeux est venu. Zombie Avengers : Stickman War Z est un jeu dans lequel différents personnages doivent s’affronter pour remporter la victoire et ne pas succomber à l’attaque des zombies.

Chasseur de tombes Pro

Tomb Hunter Pro est le jeu de tir classique qui combine tant d’action avec une histoire d’aventure dans laquelle surmonter des tests et des défis. L’esthétique est assez rétro et le gameplay est quelque peu daté.

Sudoku (Pega Pro)

Pour beaucoup, faire un jeu de Sudoku est quelque chose de relaxant, si vous faites partie de ce groupe de personnes cette application est pour vous. Une fois téléchargé, vous aurez un grand nombre de sudokus à résoudre.

Ligue de Stickman

League of Stickman est un jeu où le personnage a un design minimaliste, mais qui, en même temps, est capable d’affronter des hordes d’ennemis d’un coup franc et sans se laisser ébouriffer le moins du monde.

Défi boule de calmar

Squid ball challenge est un jeu avec une conception de niveau horrible, mais juste à cause de la façon dont il est mal fait, c’est vraiment amusant. Bien sûr, il ne convient pas aux personnes qui sont facilement stressées.

Personnalisation

Dégradé du lever du soleil

Nous avons commencé une section pour ceux qui aiment la personnalisation. Le premier pack d’icônes est Sunrise Gradient et, comme son nom l’indique, il émule la couleur du lever du soleil.

Ramka

Ramka est à l’opposé du pack d’icônes précédent. Les couleurs choisies sont plus foncées et comportent également un cercle noir qui accentue encore le contraste entre le fond et le bord.

Chute de cuticon

Cuticon Drop est un pack d’icônes qui utilise un design de type goutte pour créer une esthétique qui rappelle assez Android 10. Au niveau des couleurs, ils utilisent des couleurs vives avec des nuances de gris.

