11 avantages de la BMW M3 à connaître | Moteur

BMW est une marque experte dans les petits détails, et chaque génération de BMW M3 en regorge. Ce sont les 11 temps forts de l’E30 à aujourd’hui !

L’excellence est dans les petits détails. Plus si possible quand on parle de l’industrie automobile, et en cela BMW est un expert.

Les nouvelles BMW M3 Competition et BMW M4 Competition ont récemment pris la route avec des modifications drastiques de leurs lignes, des ajouts mécaniques et plus de puissance que jamais.

Mais ce qui a attiré toute l’attention, ce sont les grilles avant. Un détail (et clin d’œil) de BMW aux temps passés de la marque qui n’a laissé personne indifférent. Mais ce n’est pas la première fois aventure de design dans la série M3.

Les rétroviseurs de la BMW M3 E36

L’un des trésors les plus précieux des années 90 : les rétroviseurs de la BMW M3 E36.

Influence japonaise ? Plus d’un l’a remarqué à l’époque, et aujourd’hui ils sont toujours aussi merveilleux.

Les jantes de la BMW M3 E46

Jantes en 19″ dont le prix a augmenté d’année en année.

Et c’est qu’elles sont très convoitées par les amateurs de BMW en raison de leurs lignes, qui en font de plus que dignes héritières du célèbre Stylisme 32.

L’arceau de sécurité de la BMW M3 E92 GTS

S’il y a des places baquet, doit avoir harnais. Et déjà mis pour aller en piste, ça va avec tout et avec un bon arceau. Les M3 E92 GTS La rangée de sièges arrière a été supprimée pour une arche de sécurité.

Une voiture de course qui n’était pas tout à fait en course, mais entre le moteur V8, sa conception et son dérapage… Vous êtes pardonné.

Les passages de roue de la BMW M3 E30

Les BMW M3 E30 tout le monde aime ça. Un vrai classique des variétés, plein de nombreux détails. Mais parmi les meilleurs, le passages de roues élargis. De derrière et de devant, présence.

Et sur les côtés, l’élégance. Équilibre pur.

Et que diable, le becquet de la BMW M3 E30 aussi

Concrètement, c’est le becquet standard sur la BMW M3 E30 avec un volet supplémentaire dans la zone arrière.

Il appartient aux versions EVO et la course du modèle BMW.

Oui, l’ensemble E30 est une merveille

Les le pare-choc avant dont la BMW M3 E36 héritera plus tard, la jantes BBS d’origine, la double sortie d’échappement, la gril à double grille tellement classique de la marque…

De toute façon, vous savez ce qu’il y a. Et tout est vraiment bon.

Admission en fibre de carbone pour la BMW M3 E46 CSL

Ce sont des détails qui font la différence, surtout face aux amateurs de mécanique.

Si déjà il Moteur 6 cylindres en ligne S54B32 C’est une merveille (musicale aussi), l’apport en fibre de carbone que BMW a mis dessus le rend encore plus spécial.

Avant deux pots d’échappement… Mais quatre mieux, non ?

L’E30 et l’E36 avaient des sorties d’échappement doubles, mais à partir de la génération E46, BMW passe aux quatre échappements sur toutes les voitures ‘M’.

Et ce fut un grand pas, car ils sont désormais la marque de fabrique de la division M Performance.

Les grilles latérales de la BMW M3 E46

C’était une décision de conception qui, a priori, aurait pu être controversée.

Mais au lieu de cela, le La calandre latérale juste avant les portes ajoute de la personnalité à la E46 à côté de l’emblème M3.

Et en parlant de calandres… Celles sur le capot de la BMW M3 E92

Il semble en colère. Et vouloir aller de côté dans les courbes.

Le moteur V8 était puissant et la chaleur devait être évacuée quelque part, donc deux aérations sur le capot peu avant le pare-brise et une pointe d’agressivité bien ciblée.

La barre de renfort en fibre de carbone de la BMW M3 F80

Enfin, et non des moindres, le réglage de la suspension de la BMW M3 F80 avec une barre de renfort en fibre de carbone d’une manière un peu inhabituelle.

Ils passent généralement par-dessus le bloc moteur, mais dans cette BMW M3, il se déplace vers l’avant pour éviter l’ensemble du groupe motopropulseur. De l’art à l’état pur !

Cet article a été publié sur Top Gear.