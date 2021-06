11 cas pratiques de la DGT sur le changement de vitesse à 30km/h en ville | Moteur

La casuistique sur le changement de vitesse maximale de circulation en ville de 50 km/h à 30 km/h par la DGT est variée. À tel point qu’il y a des municipalités qui envisagent de relever la limite dans certains cas. Maintenant, savez-vous comment la limite change selon le type de route ? Nous vous racontons 11 cas typiques.

Il est clair que le limitation de vitesse à 30 km/h sur les voies à sens unique dans la ville est déjà entré en vigueur et est là pour rester. Cependant, les cas où il s’agit de plusieurs voies, pistes cyclables ou transports en commun, survols, ne sont pas si clairs.

C’est à cause de ça La DGT a organisé un manuel de 32 cas pratiques que nous résumons dans les 11 plus typiques avec une photographie du type de route et de la casuistique spécifique ainsi que les limitations de vitesse précédentes et celles qui correspondent après l’entrée en vigueur de la vitesse maximale de 30 km/h.

Il est important que nous soyons clairs sur les limites puisque les amendes peuvent être comprises entre 100 et 300 euros si nous roulons à l’ancienne limite de vitesse selon le type de route.

Comme on le voit il n’y a pas de variation dans la plupart des cas où nous avions plusieurs voies Sauf si la deuxième voie est réservée aux transports en commun, comme dans la rue Gran Vía à Madrid.

Comme on le voit dans les différents cas la différence est nette lorsqu’il s’agit de chaussées à voie unique, ou qu’elles comptent comme une seule voie puisque les voies réservées aux autres véhicules, qu’il s’agisse de transports en commun ou de vélos, ne comptent pas.

La la motivation de cette nouvelle limite est claire : la sécurité routièreque cela ait du sens ou non. Pere Navarro, directeur de la DGT, a commenté que dans les rues des villes, il y a de plus en plus d’acteurs et plus d’interactions entre eux, de sorte que leur sécurité ne peut être garantie à des vitesses supérieures à 30 km / h.

En effet, en 2019, 82 % des personnes tuées en ville étaient des usagers vulnérables, c’est-à-dire des piétons, des cyclistes et des automobilistes.