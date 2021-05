11 changements au verrouillage à partir du 17 mai que Boris Johnson confirmera aujourd’hui ⋆ .

Les vacances à l’étranger, les tables de pub intérieures et les nuitées sont enfin de retour à partir du 17 mai (Photo: .)

Boris Johnson est sur le point d’annoncer d’énormes changements dans les restrictions de verrouillage lors d’une conférence de presse à 17 heures aujourd’hui.

Des dizaines de règles Covid devraient enfin être levées à partir du 17 mai après des mois de règles sévères.

On pense que Boris Johnson demandera au public d’utiliser son “ bon sens ” dans leurs nouvelles libertés alors qu’il dévoile son plan aujourd’hui.

Mais que serons-nous tous autorisés à faire exactement à partir de lundi? Rejoignez Metro.co.uk alors que nous vous présentons 11 choses clés que le premier ministre annoncera.

Les câlins sont de retour

Les gens en Angleterre ont dû s’éloigner socialement de toute personne avec qui ils ne vivent pas depuis des mois maintenant – mais pourront enfin embrasser leurs amis proches et leur famille à partir de lundi.

Bien qu’ils puissent embrasser leurs proches, il sera toujours conseillé aux gens de se tenir à 1,5 mètre des étrangers.

Les ministres sont prêts à faire plus confiance au public, en leur disant de décider de leur propre niveau de «risque pour leur propre situation».

Des sources au numéro 10 ont déclaré au Telegraph que le Premier ministre dirait à tout le monde d’utiliser son “ jugement personnel ” en ce qui concerne les câlins.

Les gens peuvent enfin embrasser leurs proches à partir du 17 mai (Photo: . / Cultura RF)

Nuitées

Les Britanniques fatigués du verrouillage ont bravé la pluie, le vent et la neige au nom de rattraper leurs amis cette année – mais pourront à nouveau faire le tour des maisons de leurs amis par groupes de six ou deux ménages.

On s’attend à ce que M. Johnson confirme également que les nuitées seront autorisées – mais les gens doivent toujours se tenir à distance de ceux avec qui ils ne vivent pas.

Pubs et restaurants à l’intérieur

L’industrie des pubs et de la restauration a été frappée par la pandémie de coronavirus – mais a finalement été autorisée à ouvrir à l’extérieur le 12 avril.

Le gouvernement fournira un soulagement supplémentaire indispensable en annonçant qu’il peut accueillir de nouveau les clients à l’intérieur à partir du 17 mai.

Les salles offriront un service de table uniquement, avec la règle de six en place pour les convives et les parieurs.

Il n’y a plus de frissons à l’extérieur alors que les pubs et les restaurants ouvrent à l’intérieur le lundi (Photo: .)

Groupes de 30 en plein air

Les Britanniques ont pu rencontrer en plein air six personnes ou deux ménages depuis le 29 mars.

Mais les plus grands rassemblements en plein air reviendront enfin, avec des groupes de 30 autorisés à partir de lundi. La distanciation sociale sera toujours en place lors de ces rassemblements.

Jours fériés nationaux

Les voyages intérieurs à l’extérieur sont au programme depuis le 12 avril – mais uniquement avec ceux du même ménage.

À partir du 17 mai, les gens peuvent partir en vacances domestiques avec des amis ou des membres de la famille avec lesquels ils ne vivent pas – à condition de respecter la règle de six.

Les voyages à l’étranger reviennent – mais les options sont extrêmement limitées si les touristes ne veulent pas mettre en quarantaine (Photo: . via .)

Voyage à l’étranger

Les voyages à l’étranger sont également une option à partir du 17 mai après la révélation de la “ liste verte ” tant attendue vendredi.

Le Portugal, y compris les Açores et Madère, est la principale destination ensoleillée d’été que les personnes vivant en Angleterre pourront visiter librement.

Gibraltar, Israël, l’Islande, les îles Féroé, Singapour et Brunei figurent également sur la liste verte, ainsi que la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

La plupart des pays de la liste interdisent toujours les touristes ou imposent des restrictions sévères aux visiteurs, seuls quatre d’entre eux laissant entrer des touristes britanniques sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

Funérailles

Les familles en deuil peuvent avoir 30 personnes en deuil aux funérailles et 15 aux veillées pour le moment.

Cela changera lundi, car les chefs des lieux de funérailles seront autorisés à décider du nombre de personnes dans lesquelles ils peuvent s’intégrer, en utilisant des règles de distance sociale.

Le changement intervient après que le gouvernement a été mis sous pression pour expliquer pourquoi des milliers de personnes étaient autorisées à regarder des matchs de football et à récompenser des cérémonies ensemble lors de procès – mais beaucoup ont été laissées en train de regarder les funérailles de leurs proches sur Zoom.

Le nombre de personnes autorisées lors des veillées sera porté à 30, et pas plus.

Les restrictions funéraires “ profondément douloureuses ” devraient être levées ce mois-ci (Photo: .)

Mariages

Alors que les règles pour les funérailles changeront, les restrictions pour les mariages resteront les mêmes.

Cela signifie que 30 personnes seulement seront autorisées aux cérémonies et réceptions en salle dans les lieux sécurisés par Covid.

Grands événements

Cela faisait longtemps que la plupart des gens n’étaient pas dans la foule – mais tout cela changera le 17 mai.

M. Johnson devrait annoncer que les événements en salle tels que les concerts auront une capacité maximale de 1000 ou 50%, selon la plus petite des deux.

Les événements en plein air pourront accueillir jusqu’à 4 000 personnes – ou fonctionner à 50% de leur capacité.

Les événements en extérieur assis – y compris les matchs de football – seront autorisés à 10 000 personnes ou à 25% de capacité.

Les gens pourraient se retrouver parmi des milliers lors de grands événements à partir du 17 mai (Photo: . via .)

Cinémas, musées et théâtres

Les lieux de divertissement comme les cinémas, les théâtres et les musées devraient reprendre leurs activités à partir du 17 mai.

Les visiteurs devront suivre les règles de distanciation sociale et porter des masques.

Saunas et hammams

Le Premier ministre annoncera que les saunas et les hammams pourront rouvrir alors que les nations se déverrouillent lundi.

