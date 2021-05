11 changements et mises à jour clés de juin 2021 que les contribuables devraient connaître aujourd’hui

Impôt sur le revenu. Image représentative

Plusieurs changements importants entreront en vigueur pour les contribuables en juin 2021. Un certain nombre de dates d’échéance se terminent également aujourd’hui (31 mai). Les contribuables ne pourront pas terminer ces activités en juin pour lesquelles les dates d’échéance se terminent aujourd’hui. Voici une liste de 11 changements et mises à jour importants que les contribuables de juin 2021 devraient connaître.

1. Date limite pour le RTI révisé : vous ne pouvez pas déposer de RTI révisé ou en retard pour l’exercice 2019-2020 à partir du 1er juin, car la date d’échéance est le 31 mai.

2. Le 31 mai 2021 est la dernière date de dépôt du RTI tardif ou révisé pour l’exercice 2019-2020. Le gouvernement avait prolongé la date jusqu’au 31 mai au milieu de la pandémie de Covid-19 après avoir reçu plusieurs demandes de parties prenantes souhaitant un assouplissement des obligations fiscales. Auparavant, la date d’échéance était le 31 mars.

3. Date limite pour les objections au DRP et les appels : le 31 mai est également la dernière date pour déposer des objections auprès du Panel de règlement des différends (DRP) et pour déposer un appel devant le Commissaire.

4. Portail de dépôt électronique 2.0 : Le service des impôts renouvelle le site Web de dépôt électronique du RTI. Un nouveau site Web de dépôt électronique deviendrait opérationnel à partir du 7 juin. Consultez les détails du nouveau portail de dépôt électronique ici. Le nouveau portail de dépôt électronique https:// Incometax.gov.in sera lancé le 7 juin 2021 en remplacement du portail existant du Département https:// Incometaxindiaefiling.gov.in.

5. Les services de dépôt électronique seront indisponibles du 1er au 6 juin’21.

6. Date d’échéance du SFT: La dernière date de dépôt de l’état de la transaction financière en vertu de la section 285BA est le 30 juin. Auparavant, c’était le 31 mai.

7. Date d’échéance du relevé de compte déclarable : La date limite pour le relevé de compte déclarable a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021. Auparavant, c’était le 31 mai.

8. Date limite du relevé TDS : La date limite de soumission du relevé TDS pour le quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021 est désormais le 30 juin 2021. Auparavant, c’était le 31 mai 2021.

9. Nouvelles règles de paiement par chèque de la Bank of Baroda : À partir du 1er juin, la Bank of Baroda rendra obligatoire la confirmation Positive Pay pour ses clients pour le paiement par chèque.

10. Dans le cadre du système Positive Pay, le client doit confirmer à nouveau si le paiement de plus de Rs 2 lakh est effectué par chèque. Si le client ne le fait pas, la transaction est annulée.

11. Lien PF-Aadhaar : Les titulaires de compte PF doivent lier leur Aadhaar avant le 1er juin. Il est de la responsabilité de l’employeur de demander aux salariés de vérifier leur compte PF. Les titulaires de compte PF peuvent rencontrer des problèmes si leur compte n’est pas lié à Aadhaar d’ici le 1er juin.

