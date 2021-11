11 choses que j’aurais aimé savoir avant de lancer Forza Horizon 5

Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Forza Horizon 5, le dernier grand jeu de course en monde ouvert de Playground Games, est officiellement disponible sur Xbox et PC. À première vue, jouer à ce jeu de course peut sembler fondamentalement identique à n’importe quel autre jeu de course : appuyez sur la gâchette droite pour aller vite, sur la gâchette gauche pour ralentir, inclinez le manche pour tourner. Mais vous découvrirez bientôt que Forza Horizon 5 est plus complexe qu’une course de F1. Voici une poignée de trucs et astuces que j’aimerais que quelqu’un me dise avant de commencer à jouer.

Filtrer la carte est essentiel

La carte de Forza Horizon 5 est absolument jonchée d’icônes, au point que beaucoup se chevauchent. De plus, lorsque vous terminez une mission, son icône ne disparaît pas (comme cela pourrait être le cas dans un jeu en monde ouvert typique comme Far Cry). Le résultat est une carte qui, bien qu’impressionnante et pleine de choses à faire, finit par s’obscurcir.

Vous pouvez rendre les choses un peu plus gérables en tirant le menu des filtres avec le bouton de l’épaule droite (sur Xbox) lorsque la carte est ouverte. L’astuce consiste à se débarrasser de tout (il suffit de décocher la première option) et de rajouter sélectivement les icônes que vous voulez réellement sur la carte. Je suggérerais d’aller avec les quatre types de base d’événements de course – rue, route, terre et cross-country – ainsi que les avant-postes du festival Horizon. Vous rencontrerez toujours de nombreux pièges à vitesse et d’autres tâches diverses mais plus petites simplement en conduisant.

Établissez d’abord les vitrines de niveau « patron »

L’axe principal du premier acte de Forza Horizon 5 consiste à établir divers avant-postes du festival Horizon à travers le Mexique, chacun lié à l’une des disciplines de course du jeu. Au fur et à mesure que vous gagnez des points de récompense, obtenus en terminant des courses avec succès, vous ouvrirez des « chapitres d’aventure d’Horizon ». Chaque nouveau chapitre vous permet soit d’ouvrir un nouvel avant-poste, soit de déverrouiller l’une des nombreuses missions « vitrine » associées à cet avant-poste.

Chaque avant-poste a une vitrine de niveau « boss »: Le Marathon (scène de rue) vous fait parcourir une quantité colossale de virages serrés sur une longue course, The Colossus (course sur route) vous emmène sur un marathon du coin sud-est de la carte tous le chemin vers le nord-ouest, et ainsi de suite. Dans tous les cas, ces grandes courses vous rapportent plus de points de récompense qu’autre chose, vous permettant de débloquer plus d’événements vitrine à un rythme plus rapide.

Tu n’as pas conduit sur les routes oranges

Forza Horizon 5 propose près de 600 routes. Au-delà de la nature impulsive du collectathon de frapper les 600, il y a une incitation à conduire autant que vous le pouvez : pour chaque nouvelle route sur laquelle vous conduisez, vous gagnez 50 XP. Chaque fois que vous montez de niveau, vous obtenez un objet gratuit, parfois une nouvelle voiture, via un mini-jeu semblable à une machine à sous connu sous le nom de Wheelspin.

Sur votre carte et votre mini-carte, les routes que vous n’avez pas encore empruntées apparaissent en orange. Je n’ai pas encore déterminé combien de temps vous avez besoin de conduire sur une route pour que le jeu l’enregistre comme « conduite », mais le simple fait de passer sur un bref segment via, disons, une intersection ne semble pas compter.

Acheter la maison de l’Hôtel Castillo

Il y a une poignée de maisons dans Forza Horizon 5 que vous pouvez acheter et désigner comme base d’accueil. À 5 000 000 de crédits, l’hôtel Castillo, situé dans les canyons du nord, est une vente importante, mais c’est sans doute le meilleur investissement. Une fois que vous l’aurez acheté, vous obtiendrez un Wheelspin chaque jour où vous jouez.

Casa Bella, située dans le sud, à la périphérie de Mulegé, est une belle option de repli. Une fois que vous aurez cette maison, les DJ joueront sporadiquement des « chansons de compétence », doublant vos points de compétence pour la durée d’une chanson, ce qui vous aidera…

Obtenez les compétences Wheelspin avant tout le reste

Vous gagnez des points de compétence en faisant à peu près n’importe quoi: excès de vitesse, dérive, glissement latéral, sortie de route, collision avec des clôtures, collision avec des poteaux téléphoniques, collision avec des tables en bordure de route, collision avec d’autres voitures. Les points de compétence sont liés à votre personnage, pas à votre véhicule, donc si vous les gagnez avec une voiture, vous pouvez toujours les appliquer à une autre.

Les compétences sont généralement à prendre ou à laisser, mais la plupart des voitures ont au moins un nœud dans leur arbre respectif qui vous accorde un Wheelspin instantané. (Certaines voitures rares ont ce que l’on appelle les Super Wheelspins, qui exécutent trois emplacements en même temps, plutôt que celui typique.) Obtenez d’abord ces compétences, puis accumulez le reste de vos points pour déverrouiller le même nœud sur d’autres voitures.

De plus, si vous ne vous souciez pas de voir combien de points de compétence vous gagnez, bannissez-les de votre HUD. Vous gagnerez toujours des points sur le backend, même si vous ne le voyez pas se produire.

Si vous ne trouvez pas le tableau bonus, regardez vers le haut (ou vers le bas)

Forza Horizon 5 a plus de 200 « tableaux bonus » – de petits panneaux d’affichage que vous pouvez parcourir pour un boost d’XP – éparpillés sur la carte. Si vous êtes à l’emplacement d’un par votre GPS mais que vous ne trouvez pas la chose pour la vie, recherchez. C’est probablement au-dessus de la maison à côté de vous. (Désolé, 30 heures plus tard et je n’ai toujours pas trouvé comment y monter.) Ou, si vous êtes sur un pont, c’est probablement en dessous de vous, parfois dans l’eau.

Vous pouvez voyager rapidement pour sélectionner des emplacements sans payer

Voyager rapidement dans Forza Horizon 5 vous coûtera environ 9 000 par pop, un coût mineur dans le grand schéma des choses, mais des conneries par principe. À cette fin, il existe plusieurs façons de contourner le coût. En sélectionnant « Go To Home » dans le menu My Horizon, vous pouvez retourner rapidement à la maison de votre choix sans frais. Ou, en cliquant sur « Acheter des voitures neuves et d’occasion » dans le menu Voitures, vous irez à l’avant-poste du Festival Horizon le plus proche.

Pensez à récupérer vos ventes aux enchères

Dans Forza Horizon 5, vous ne pouvez pas simplement vendre automatiquement vos Ford (ou d’autres voitures que vous n’aimez pas). Au lieu de cela, vous devez les mettre aux enchères, où d’autres joueurs peuvent enchérir sur eux. Quelques conseils:

Réglez l’heure sur 24 heures. Il n’y a jamais un besoin si urgent dans Forza Horizon 5 que vous ayez besoin de statistiques de crédits, et prolonger l’enchère aussi longtemps que vous le pouvez vous assure d’obtenir le plus gros gain. Quelle que soit l’enchère de départ, doublez-la. Aucune raison de ne pas le faire. Une fois qu’une voiture est vendue, vous n’obtenez pas automatiquement les fonds sur votre compte. Vous devez revenir au menu de l’hôtel des ventes, cliquer sur « mes enchères » et collecter manuellement les crédits de chaque vente réussie. Si vous ne le faites pas dans les 60 jours, ils sont perdus.

Offrez-vous un Koenigsegg

Oui, essayer de prendre des virages serrés dans un Koenigsegg ressemble beaucoup à essayer de faire du patin à roues alignées sur une patinoire. Mais ces hypercars de fabrication suédoise, en particulier la Regera 2016, font de Sonic the Hedgehog une allure de Slowpoke, un ticket facile pour remporter la première place dans tous les événements de course de dragsters d’Horizon.

Vous n’avez pas besoin d’être précieux sur les points de contrôle

Dans les courses, si vous ne passez pas entre les limites d’un point de contrôle, vous devrez revenir en arrière (bouton Y) ou faire battre votre temps. Voici l’astuce : techniquement, vous n’avez pas à conduire entre les points de contrôle. Pensez-y comme au ski de compétition : tant que vous appuyez sur l’extérieur, vous êtes bon. (Ce hack est très utile pour les virages serrés des courses de rue.)

D’un autre côté, si une course ou un événement n’a pas de points de contrôle, vous n’avez pas du tout besoin de suivre l’itinéraire. Vous pouvez simplement vous diriger droit sur des collines, à travers des champs ou des déserts, vous l’appelez, jusqu’à la destination. C’est une opportunité facile de transformer une course sinueuse en un sprint tout-terrain de 45 secondes.

Ne gaspillez pas votre argent sur le phacochère

Ce nouveau véhicule coûte 850 000 crédits et se comporte aussi mal que dans le matériel source. Laissez-le pour Master Chief.