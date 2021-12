11 choses que les nouveaux propriétaires de Xbox Series X, S devraient savoir : jeux, équipement

Image : Microsoft/Kotaku

Félicitations, vous avez une console de nouvelle génération. Il est difficile de croire que plus d’un an après le lancement de la Xbox Series X/S, il est toujours aussi difficile d’en trouver une. Mais tu l’as fait. Ou quelqu’un qui vous aime vraiment et vous l’a offert pour les vacances. Comme ils sont gentils ! Quoi qu’il en soit, maintenant que vous avez une nouvelle Xbox, vous vous demandez peut-être quoi en faire, ou peut-être souhaitez-vous simplement quelques conseils utiles pour vous lancer et commencer à jouer à de grands jeux comme Halo Infinite dès que possible. Kotaku est là pour vous aider !

Assurez-vous d’avoir un compte Xbox gratuit

Bien que vous puissiez créer un compte sur la console, l’utilisation de votre téléphone ou de votre PC est plus rapide, plus facile et vous offre un moyen pratique d’enregistrer votre mot de passe, vous permettant ainsi de vous connecter plus efficacement à l’avenir. La création du compte Xbox gratuit vous permettra d’accéder à la boutique Xbox et d’enregistrer vos achats, afin que vous puissiez jouer à tous vos jeux sur d’autres appareils en vous connectant simplement avec votre compte Xbox.

Téléchargez l’application Xbox sur votre téléphone

Une fois que vous avez un compte Xbox, téléchargez l’application Xbox gratuite. Cela rendra la configuration de la console beaucoup plus facile. Bien que vous puissiez configurer une console Xbox Series X/S sans téléphone, l’utilisation de l’application rationalise l’ensemble du processus de connexion et de configuration d’éléments tels que la langue, l’emplacement et les paramètres Internet. De plus, une fois que tout est configuré, l’application peut être utilisée pour envoyer des messages à des amis, envoyer des invitations, discuter en groupe, etc.

Vérifiez si votre manette est à jour

Je sais, des trucs étranges que les contrôleurs peuvent être mis à jour, mais prenez le temps de vérifier via le menu des paramètres. De là, allez dans « Périphériques et connexions », où vous pourrez mettre à jour tous les accessoires connectés à votre console. Les contrôleurs peuvent être mis à jour sans fil ou via USB.

Image : Microsoft

Configurer la connexion automatique via votre contrôleur

Si vous faites confiance à tout le monde dans votre maison ou vivez seul, cette option est géniale et fait gagner du temps ! Rendez-vous dans la section des paramètres de compte de votre nouvelle Xbox et recherchez « Connexion, sécurité et clé d’accès ». À partir de là, vous pourrez lier votre manette actuellement active à votre compte Xbox. Désormais, chaque fois que vous utiliserez cette manette, votre Xbox se connectera automatiquement avec votre compte. N’oubliez pas qu’un seul compte peut être associé à un contrôleur, et une fois que vous l’aurez activé, n’importe qui pourra accéder à votre compte simplement en utilisant ce contrôleur pour allumer la console.

Calibrez votre téléviseur et votre Xbox

Votre nouvelle Xbox est puissante et peut produire de superbes images, mais les graphismes seront encore meilleurs si vous vous assurez que le téléviseur et la Xbox sont correctement calibrés. Heureusement, la Xbox Series X/S dispose d’outils très faciles à utiliser pour peaufiner et perfectionner votre image, situés dans les options vidéo du menu des paramètres généraux.

L’un des outils ici vous permettra de savoir si votre téléviseur prend en charge les couleurs à plage dynamique élevée (HDR), des taux de rafraîchissement plus rapides comme 120 Hz ou la technologie de taux de rafraîchissement variable (VRR). Si votre téléviseur prend en charge certaines de ces fonctionnalités, ce même menu vous permettra de basculer rapidement entre celles-ci et d’autres. Assurez-vous de prendre un moment pour tout régler correctement. Si vous avez un téléviseur sophistiqué qui prend en charge toutes les cloches et tous les sifflets, il serait dommage de ne pas en profiter. Une fois que vous aurez fait l’expérience d’un jeu fonctionnant à 120 Hz avec HDR, vous ne voudrez plus revenir en arrière.

Obtenez le Game Pass Ultimate

Bien que vous puissiez profiter d’une Xbox sans le service Game Pass de Microsoft, nous vous recommandons fortement d’essayer. Game Pass est de loin la meilleure offre en matière de jeu en ce moment et vous fournira une grande liste d’excellents jeux à découvrir, dont beaucoup peuvent être téléchargés et installés en quelques minutes. En particulier, tous les jeux publiés par Microsoft, comme Halo Infinite et Forza Horizon 5, sont gratuits avec un sous-marin Game Pass. Le niveau Game Pass Ultimate vous offre également Xbox Live Gold, vous permettant de jouer à des jeux comme GTA Online et Battlefield 2042 en ligne, ainsi que des jeux gratuits chaque mois via le programme Games With Gold. Ultimate comprend également des jeux PC gratuits et le streaming cloud. Cela vaut la peine d’être amélioré.

Oh, téléchargez aussi l’application Game Pass

Je sais, deux applications pour la Xbox semblent étranges, mais si vous souhaitez jouer à de nombreux jeux via Game Pass, procurez-vous l’application. Il est plus facile de parcourir la bibliothèque Game Pass via votre téléphone et vous pouvez commencer à télécharger et à installer des jeux via l’application, ce qui est pratique si vous êtes au travail ou à l’école et que vous entendez parler d’un nouveau jeu génial qui vient d’être ajouté au service. Commencez à le télécharger via l’application et il vous attendra lorsque vous rentrerez chez vous.

Image : Microsoft / 343 industries

Commencez à télécharger de très bons jeux

Il est temps de plonger. Une excellente façon de commencer est d’utiliser notre liste des meilleurs jeux Game Pass pour voir certains des plus grands divertissements que le service a à offrir. Certaines des principales recommandations incluent Halo Infinite, Forza Horizon 5, Control, Hollow Knight et The Outer Worlds. Mais il y en a tellement d’autres. Et si vous préférez avoir peur, nous avons également des idées sur les grands jeux d’horreur Game Pass.

Personnalisez votre tableau de bord et organisez tous ces jeux

Au fur et à mesure que vous commencerez à télécharger plus de jeux, votre tableau de bord Xbox commencera à être encombré. Un excellent moyen de lutter contre cette entropie est de créer de nouvelles sections de tableau de bord. Appuyez simplement sur le bouton « deux carrés » du contrôleur (il s’appelle le bouton « afficher », au fait… bizarre) et vous trouverez l’écran « Personnaliser l’accueil ». Ici, vous pouvez modifier les couleurs, le thème et l’arrière-plan de votre tableau de bord et de votre console. Plus important encore, vous pouvez ajouter et supprimer des sections de contenu de l’écran principal. Par exemple, vous pouvez créer une section appelée « Backlog » et y coller tous les jeux auxquels vous souhaitez jouer. Ou vous pouvez organiser par genre. Ou tout ce qui vous convient. Même les jeux que vous n’avez pas encore installés peuvent être affectés à ces sections.

Envisagez d’acheter un meilleur contrôleur et un meilleur casque

Je pense que la nouvelle manette Xbox est fantastique. Mais si vous voulez quelque chose d’un peu plus sophistiqué, vous pouvez toujours passer au contrôleur Elite, un matériel de contrôleur amélioré et plus avancé. Il comporte des pagaies utiles à l’arrière, ainsi que des bâtons et des poignées en caoutchouc améliorés. Personnellement, je n’ai pas fait le saut vers un contrôleur Elite – c’est très cher – mais beaucoup de ceux qui en ont fait l’éloge.

Je peux cependant recommander personnellement l’excellent casque Xbox officiel. Il est facile à utiliser, sonne bien et peut se synchroniser avec votre Xbox et un autre appareil en même temps. Cela me permet de parler à des personnes en ligne via Discord sur mon téléphone, tout en écoutant le son du jeu de la Xbox. Vous pouvez même utiliser le bouton sur le côté du casque pour régler la balance facilement et rapidement tout en jouant.

Faites tout cela avant de le donner à quelqu’un

Si vous lisez ceci avant d’acheter une nouvelle Xbox à quelqu’un, ou si vous l’avez déjà et que vous vous apprêtez à l’emballer, arrêtez ! Je recommande fortement de la configurer à l’avance, en complétant la plupart des suggestions ci-dessus avant de donner la nouvelle console brillante à son destinataire. De cette façon, ils peuvent l’ouvrir, le brancher et commencer à jouer tout de suite !

Une nouvelle console est un cadeau formidable, mais un cadeau encore meilleur est une nouvelle console remplie de jeux déjà configurés et prêts à jouer.

Une fois que vous avez connecté votre Xbox, installé de nouveaux jeux amusants, mis votre contrôleur à jour et trié les paramètres de votre téléviseur, il est temps d’arrêter de lire cet article et d’aller jouer à des jeux vidéo. Eh bien, à moins que vous ne vouliez d’abord fouiller dans les commentaires, car je suppose que quelques lecteurs pourraient avoir leurs propres trucs et astuces supplémentaires. Dans tous les cas, profitez de votre nouvelle Xbox !