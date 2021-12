11 choses que tout nouveau propriétaire de commutateur devrait savoir : meilleurs jeux, équipement

Image : Nintendo / Kotaku

Vous venez donc d’avoir une Nintendo Switch. Quel chanceux êtes-vous! Ou peut-être en avez-vous un pour quelqu’un d’autre et souhaitez l’aider à en tirer le meilleur parti. Comme c’est gentil! Dans les deux cas, voici quelques bonnes choses à savoir après avoir ouvert la console hybride portable préférée de tout le monde.

Bien que le commutateur soit assez facile à configurer et à utiliser, il existe quelques astuces qui rendront l’expérience encore meilleure, de l’augmentation de la durée de vie de la batterie au gain de temps en cliquant sur l’eShop. Je vais supposer que si vous lisez ceci, vous avez déjà suivi le processus initial de démarrage de votre Switch, de création d’un profil utilisateur et de connexion à un compte Nintendo. Si ce n’est pas le cas : allez-y ! Si c’est le cas, procédez comme suit :

Obtenez un protecteur d’écran

Image : InvisibleShield/GameStop

Peu importe à quel point vous pensez être prudent ou délicat, vous couperez l’écran, je vous le promets. Vous pourriez le renverser par accident à un moment donné. Peut-être que vous avez un chat qui va l’écraser. Et si rien d’autre, vous le déplacerez probablement dans et hors de la station d’accueil plusieurs fois au cours de sa durée de vie, ce qui peut également endommager l’écran. Vous pouvez éviter des conséquences durables à chacun de ces incidents en achetant un protecteur d’écran. Hori en fait un plastique économique mais efficace. Il existe également un tas d’autres options. Les étuis de transport sont également un bon moyen de fournir une protection supplémentaire.

Créer un compte supplémentaire

Même si vous êtes la seule personne à jouer à votre nouveau Switch, faites-vous plaisir et créez un profil utilisateur supplémentaire. Points bonus si vous définissez sa région sur le Japon. Certains jeux n’autorisent qu’un seul fichier de sauvegarde par compte. Avoir une alternative facilement accessible vous donnera plus d’options. Et s’il est défini au Japon, il débloquera des jeux et des démos supplémentaires qui ne sont pas encore arrivés en Amérique du Nord, y compris certains dans la bibliothèque rétro par abonnement de Switch Online.

Activer le mode sombre

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

À moins que vous n’aimez aborder vos globes oculaires, allez dans le menu des paramètres et désactivez le fond blanc brillant. Ce sera plus apaisant et réduira également l’utilisation inutile de la batterie.

Ajuster la luminosité

Celui-ci est une autre évidence. À moins que vous ne soyez assis sur la plage, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin que l’écran de votre Switch projette à pleine puissance. Si vous êtes dans une pièce sombre, baissez complètement la luminosité. Le paramètre de luminosité automatique fonctionne bien partout ailleurs.

Économisez la durée de vie de la batterie avec le mode Avion

Il s’agit du troisième conseil lié à la durée de vie de la batterie, qui devrait vous indiquer à quel point il est important de maximiser le jus limité auquel votre ordinateur de poche a accès. Vous voulez jouer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans le parc comme ce type dans la publicité ? Activez le mode Avion pour désactiver les fonctionnalités inutiles comme le WiFi et le Bluetooth. Il prolongera la durée de vie de la batterie et est facile à basculer d’avant en arrière à tout moment dans le menu des paramètres.

Supprimer l’exigence de mot de passe pour l’eShop

Le Switch vous obligera à saisir votre mot de passe chaque fois que vous souhaitez simplement vous connecter à l’eShop, sauf si vous le désactivez. Pour ce faire, ouvrez l’eShop, sélectionnez l’icône de votre profil en haut à droite, cliquez sur les informations de votre compte et mettez à jour les paramètres de saisie du mot de passe.

Télécharger des jeux gratuits

Warframe est un MMOI d’action profondément cinétique dans lequel vous pouvez vous perdre gratuitement. Capture d’écran : Extrêmes numériques

La bibliothèque de jeux gratuits de Switch n’est pas aussi complète que certaines plates-formes, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez mettre la main et commencer à en profiter immédiatement sans dépenser un centime. Voici les trois principales recommandations de ce département :

Fortnite – un jeu de tir de bataille royale où les enfants se crient dessus tout en montrant des emotes de danse cool. Warframe – un jeu de tir à butin de science-fiction élégant avec une campagne massive que vous pouvez moudre à votre guise.Pokémon Unite – un MOBA (jeu d’arène de combat en ligne multijoueur) super amusant et très accessible mettant en vedette vos monstres de poche préférés.

Il existe également d’autres options décentes, notamment le combattant de plate-forme Brawlhalla, le jeu de tir alternatif Battle Royale Apex Legends et le jeu de cartes Hearthstone-esque Eternal.

Composez votre bibliothèque

Les jeux gratuits sont excellents, mais le Switch a également de nombreuses autres expériences formidables à offrir. En plus des jeux propriétaires stellaires tels que Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons, il contient également des ports de blockbusters et de jeux indépendants, ainsi que des remasters et des rééditions d’anciens jeux Nintendo. L’onglet « Bonnes affaires » du menu eShop vous montrera les plus gros jeux en vente un jour donné, et la fonction « Liste de souhaits » vous permettra de garder un œil sur les choses qui vous intéressent, puis de vous alerter si et quand il baisse jamais de prix.

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu de la Switch pour une raison : c’est un incontournable. Capture d’écran : Nintendo

Une fois que vous êtes prêt à lancer des os à la manière de Nintendo, vous ne pouvez vous tromper avec aucun des jeux de la liste Switch Bests de Kotaku. Les listes des jeux indépendants les plus vendus sur Switch ces dernières années sont également de bons points de départ.

Sauvegardez vos données avec des sauvegardes dans le cloud

Le Switch n’a pas été lancé avec des sauvegardes dans le cloud, mais il les a maintenant grâce à Switch Online. Malheureusement, le service d’abonnement payant vous coûtera 20 $ par an, mais cela pourrait en valoir la peine si vous prévoyez d’investir beaucoup de temps dans des jeux hors ligne comme Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey dans les mois et les années à venir. De cette façon, même si votre Switch est volé, se brise ou devient irrécupérable, vos données de sauvegarde ne subiront pas le même sort.

Le pack d’extension Switch Online ne vaut toujours pas les 30 $ supplémentaires, mais avec des dizaines des meilleurs jeux NES et SNES jamais publiés, le niveau d’abonnement de base vaut la peine d’être essayé au bout de trois mois pour un point d’entrée de 8 $. Si et quand vous laissez votre abonnement Switch Online expirer, vous aurez 180 jours pour le renouveler avant que les sauvegardes que vous aviez stockées dans le cloud ne soient supprimées.

Trouvez des amis

Près de quatre ans plus tard, les fonctionnalités sociales de la Switch restent gravement sous-développées. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas du tout. Bien qu’il n’y ait pas de discussion de groupe (vous devrez vous fier aux fonctionnalités de discussion en jeu ou à Discord), vous pouvez toujours vous lier d’amitié avec d’autres joueurs et voir à quoi ils ont joué. Il y a même une section sur les tendances qui vous permettra de savoir si, par exemple, vos amis ont tous contracté la fièvre de Mario Tennis. La console de Nintendo vous permettra de lier des comptes Facebook et Twitter pour parcourir rapidement ces plateformes à la recherche de mutuelles également sur Switch.

Acheter un autre contrôleur

Les Joy-Con sont très mignons et viennent dans toutes sortes de couleurs différentes. Malheureusement, ils sont aussi nuls pour jouer avec. Un moyen astucieux de mettre plus de manettes de jeu dans les mains des gens pour les sessions de jeu IRL, elles peuvent provoquer des crampes dans les mains après un certain temps et commenceront presque certainement à subir un dysfonctionnement de la dérive à un moment donné. Ils sont bien au début et suffisamment utilisables en mode portable, mais vous ne regretterez pas la mise à niveau vers un contrôleur Switch Pro à 70 $. Vous pouvez également obtenir un contrôleur Xbox Series X (mon préféré) pour travailler avec le commutateur en achetant un dongle tiers bon marché. Et si vous voulez une option moins chère et plus polyvalente, le 8BitDo Pro 2 est toujours excellent et à seulement 50 $.

C’est ça! Allez profiter de votre Switch maintenant. Et si vous décidez d’ignorer tous ces conseils, pour l’amour de Dieu, veuillez quand même mettre un protecteur d’écran dessus.