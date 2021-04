11 classiques de 7 pouces à rechercher

La longévité à peine inscrite dans le manifeste original du punk. Branches de genre Sex Pistols notoirement déclaré «nous ne sommes pas dans la musique, nous sommes dans le chaos», tandis que Sideburns – l’un des mille les fanzines punk se multiplient dans le sillage de Sniffin ‘Glue – imprimé à la hâte des formes d’accords Xerox et proclamé: “Voici 3 accords, formez maintenant un groupe!” Il est donc ironique que quatre décennies plus tard, des disques punk punk, dont Ne vous souciez pas des Bollocks … Voici les Sex Pistols, Le chocles débuts éponymes de, et Les damnésDamned Damned Damned figure parmi les LP les plus intemporels du rock. Cependant, alors que le courant dominant a rapidement absorbé le punk, son attitude initiale carpe diem se perpétue dans la myriade de singles uniques publiés par d’innombrables tenues éphémères qui ont brièvement laissé leur marque et sont rapidement retournées à l’obscurité. Pour célébrer cet esprit DIY singulier, nous vous présentons 11 classiques punk rares qui le collent à l’homme avec style.

1: Les anneaux: je veux être libre (Chiswick, 1977)

La marque indépendante de Roger Armstrong et Ted Carroll Chiswick a publié des titres historiques tels que The Damned’s Machine Gun Etiquette et Le premier album éponyme de Motörhead, mais a également inspiré des extraits uniques tels que ce coruscating, Heartbreakers-esque 7 ”du quatuor londonien The Rings. Construit autour du chanteur (et ancien batteur de Pink Fairies) John «Twink» Alder et du guitariste Alan Lee Shaw, ce quatuor volatil a été de courte durée, mais – moins Twink – ils se sont ensuite transformés en Maniacs et ont enregistré un autre classique punk rare, «Chelsea 77 , »Pour United Artists.

2: Jet Bronx et l’interdit: ne faites rien (Lightning, 1977)

Les 15 000 premiers exemplaires du seul single officiel de Jet Bronx And The Forbidden, «Ain’t Doin ‘Nothin’», étaient disponibles sur vinyle rouge et le disque est monté en flèche jusqu’au n ° 49 dans les charts britanniques avant de mourir d’une mort rapide. Fidèle à la forme punk incandescente? Absolument, même si The Forbidden était en fait un super-groupe proto-punk, composé de l’ancien écrivain de Rolling Stone devenu la star de la télévision culinaire Loyd Grossman (alias Jet Bronx) habilement soutenu par le bassiste de Hall & Oates George Ford et le futur batteur de Cockney Rebel Stuart Elliott. .

3: Spitfire Boys: réfugiés britanniques (RK, 1977)

Un autre super-groupe punk en quelque sorte, les Spitfire Boys étaient tous des habitués du premier repaire punk de Liverpool, Eric. Leur line-up original comprenait le chanteur Paul Rutherford (plus tard de Frankie va à Hollywood) et futur Siouxsie et les Banshees/ Le batteur de Slits Budgie, tandis que le guitariste David Littler a co-écrit plus tard plusieurs chansons telles que «Mind Of A Toy» avec la star de Visage, Steve Strange. Abordant la situation politique nord-irlandaise de l’époque, le seul single du groupe original, «British Refugee», conserve une urgence qui convainc encore aujourd’hui.

4: Martin et les chemises brunes: chauffeur de taxi (Lightning, 1978)

Tous les groupes punk qui se respectaient avaient besoin d’un nom de confrontation, mais ce quatuor basé à Chester a peut-être choisi imprudemment, car leur nom de guerre à Oswald Mosley attirait souvent la violence de la droite lors de leurs concerts. En réalité, ces chemises brunes n’avaient pas de camion avec le fascisme et écrivaient des chansons longues sur le pastiche et l’ironie. Leur meilleur était sans doute leur 45 solitaire, la ceinture «Taxi Driver», basée sur le dialogue du film culte de Robert De Niro du même nom.

5: The Deadbeats: Final Ride (extrait de Kill The Hippies EP, Dangerhouse, 1978)

Dans les manchettes de Soul Jazz’s Punk 45: Chaos In The City Of Angels And Devils, l’empreinte Dangerhouse de David Brown est décrite comme «la mini-Motown de LA punk». C’est une évaluation juste d’un label responsable de la publication de vinyles emblématiques de punks de première vague de LA tels que X, The Bags et The Randoms. Dangerhouse a également sorti le seul EP de The Deadbeats, l’incendiaire Kill The Hippies, avec «Final Ride»: une sortie déformée mais inspirée de Dead Kennedys-esque qui reprend son motif initial de «Death March (From Saul)» de Handel.

6: Les nerfs: publicités télévisées (Lightning, 1978)

Le trio basé à Stafford, The Nerves, a eu une carrière courte mais mouvementée. Bien que brièvement signé à la UB40– label Graduate affilié, ils ont finalement sorti leur rare punk 7 “, les” TV Adverts “croquants et insistants, via le label de reggae root Lightning. Produit par Richard Jones du Climax Blues Band, le single est en tête des classements alternatifs britanniques. Les Nerves ont ensuite tourné et construit une suite en France, mais se sont séparés avec peu de fanfare en 1980.

7: Les places d’Hollywood: Strangler à flanc de colline! (Carré, 1978)

Les punks de Los Angeles Les Hollywood Squares n’étaient pas au courant, mais il y avait en fait deux tueurs en série distincts – Kenneth Bianchi et Angelo Buono Jr – qui traquaient les collines d’Hollywood pendant l’hiver 1977. Entre eux, ils ont tué dix personnes et ont tous les deux reçu la vie. condamnations pour leurs crimes. Principalement vendu via le célèbre Bomp de Greg Shaw! Magasin de disques à North Hollywood, et maintenant une tranche très à collectionner de punk rare, le seul single de The Hollywood Squares, “The Hillside Strangler”, est l’un des paeans les plus sombres du punk. Il a parfaitement capturé la peur et la paranoïa qui sévissent à Los Angeles alors que ces tueurs notoires étaient en liberté.

8: Filth: Ne cachez pas votre haine (Plurex, 1978)

Les Pays-Bas ont toujours été branchés sur les sons les plus cool émanant du Royaume-Uni, il n’est donc pas surprenant que les pionniers du punk tels que Sex Pistols et The Clash soient les bienvenus dans le pays, ou que la nation ait bientôt nourri sa propre scène punk saine. Mis à part Filth basé à Amsterdam, la première vague du punk néerlandais comprenait des groupes tels que Ivy Green, The Flying Spiders et The Tits, et Wally Middendorp de cette dernière formation a formé l’empreinte Plurex pour célébrer cette scène en pleine croissance. Sans doute sa meilleure sortie anticipée, le troisième titre de Plurex était Filth’s Lone 7 “avec trois chocs courts, nets et disciplinés au système – dont” Don’t Hide Your Hate “reste sûrement le plus résonnant.

9: The Normals: Presque prêt (Lectric Eye, 1978)

Rétrospectivement, il est difficile de comprendre pourquoi les punks de la Louisiane The Normals n’ont jamais fait la note. Ce quatuor de la Nouvelle-Orléans s’est constitué une clientèle locale importante, soutenue par des artistes tels que La police, Ramones et Talking Heads, et a sorti le confiant “Almost Ready” en 1978 – maintenant salué comme un classique punk rare. Le groupe a fait tout ce qu’il pouvait pour progresser, y compris déménager à New York en 1979, mais ils se sont séparés après avoir échoué à conclure un contrat d’enregistrement.

10: The Licks: 1970’s Have Been Made In Hong Kong (extrait de l’EP des années 1970, Stortbeat, 1979)

Fortement influencé par le manifeste anarcho-punk de Crass, Bishops Stortford punks The Licks a commencé sa vie sous le nom de The Epileptics jusqu’à ce qu’une plainte de la British Epilepsy Association les oblige à enregistrer leur furieux EP à trois titres des années 1970 pour le label local Herts DIY Stortbeat. Ils n’ont rien enregistré d’autre sous le nom de The Licks, mais se sont regroupés plus tard sous le nom de The Epileptics avant de se transformer en anarcho-punks Flux Of Pink Indians. Le bassiste Derek Birkett a par la suite fondé la marque indépendante renommée One Little Indian.

11: Scream And Dance: In Rhythm (Récréatif, 1981)

De The Pop Group à Portishead et Attaque massive, Bristol a toujours su s’approprier la piste de danse. Par conséquent, il n’est pas surprenant que l’ère post-punk de cette ville très soudée ait engendré des refuseniks respectueux du groove tels que Pigbag et Rip, Rig + Panic. Plus proche de Slits, le duo de Bristol Scream And Dance, mettant en vedette les chanteurs Amanda Stewart et Ruth George-Jones, aux côtés du batteur et futur leader des Blue Airplanes, Gerard Langley. Scream And Dance aurait également enregistré quelques démos en plus de leur seul single officiel, «In Rhythm», mais se séparer brusquement, gravitant vers Londres. «In Rhythm» a finalement attiré l’attention à titre posthume en tant que classique punk rare lorsqu’il a été remixé par la DJ d’Amsterdam Marcelle Van Hoof en 2008.

Pour un barrage de classiques tapageurs des héros les plus connus du punk, suivez la playlist Pure Punk sur Spotify.