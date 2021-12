11 de l’Atlético pour la « finale » contre Porto

12/07/2021 à 20:29 CET

Les Athlète de Madrid besoin de gagner contre lui Porto avoir des options pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après la défaite décevante pour lui Milan, Simeone est entre le marteau et l’enclume et ils ne dépendent pas d’eux-mêmes pour continuer dans la meilleure compétition européenne. Les colchoneros doivent battre l’équipe portugaise et attendre le Liverpool fais tes devoirs contre Milan et que les Italiens n’additionnent pas les trois points.

Pour la ‘finale’ ce mardi, Simeone sort avec un 1-4-4-2 avec Suárez et Griezmann à l’avantL’Uruguayen n’était pas dans la défaite contre Majorque samedi avec les yeux rivés sur ce match crucial. En défense, il est la Kondogbia convertie, celui de la République centrafricaine qui occupera la place des blessés Savique.

Onze de l’Atlético pour le match contre Porto : Oblak, Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso, Carrasco, Koke, De Paul, Lemar, Llorente, Griezmann et Suárez.

👥 Notre 1⃣1⃣. Notre Atleti pic.twitter.com/lo32yJdItC – Atlético de Madrid (@Atleti) 7 décembre 2021