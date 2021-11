11 démocrates du Sénat exhortent Biden à atténuer la flambée des prix du gaz

Un groupe de 11 démocrates du Sénat a écrit une lettre au président Biden lundi l’exhortant à maîtriser les prix exorbitants du gaz.

La note suggérait au président d’explorer des options telles que la libération de l’approvisionnement de la réserve stratégique de pétrole et l’interdiction des exportations de pétrole brut dans le but de donner une pause aux portefeuilles américains.

« Nous sommes d’accord avec vos récents commentaires lors de la Conférence nationale des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) selon lesquels, alors que les États-Unis s’efforcent de stimuler le développement d’énergies propres et renouvelables à long terme, nous devons nous assurer que les Américains ont les moyens de faire le plein. leurs voitures à la pompe entre-temps », lit-on dans la lettre.

Les sénateurs ont inclus des statistiques de l’AAA qui ont révélé que le prix moyen national d’un gallon d’essence est le plus élevé depuis 2014 et a augmenté de 1 $ le gallon depuis novembre dernier.

Le prix moyen national du gallon d’essence est le plus élevé depuis 2014.REUTERS/Richard Carson/File Photo

La près d’une douzaine de démocrates ont déclaré que la hausse des prix avait « imposé un fardeau indu » sur les familles et les petites entreprises dans leur propre pays d’origine, en particulier celles qui se remettent encore de la crise économique causée par la pandémie de coronavirus.

Parmi les sénateurs qui ont signé figuraient Patrick Leahy du Vermont, Richard Blumenthal du Connecticut et l’ancienne candidate présidentielle Elizabeth Warren.

Les prix élevés du gaz observés dans une station de Denver, Colorado, le 5 novembre 2021.AP Photo/David Zalubowski

Cet appel à l’action intervient après que la Maison Blanche a admis lors d’un point de presse lundi que le président envisageait de fermer le pipeline L5 du Michigan au Canada. L’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre a admis lundi que l’Army Corps of Engineers « prépare un impact environnemental pour examiner cela ».

Plus d’une douzaine de républicains ont envoyé une lettre à Biden la semaine dernière, avertissant que la fermeture du pipeline nuirait à l’économie et entraînerait une flambée des coûts de chauffage domestique cet hiver.

La sénatrice Elizabeth Warren était l’une des 11 démocrates du Sénat qui ont écrit la lettre au président Joe Biden.AP Photo/Patrick Semansky, Pool

« Cette action irresponsable nuira aux agriculteurs, aux entreprises et aux familles », indique la lettre. « Le président Biden a déjà fait assez pour affaiblir la sécurité énergétique de l’Amérique et les alliances internationales, et les conséquences de la fermeture de la ligne 5 ne feraient qu’aggraver ces défis croissants. »

Politico a rapporté jeudi que le ministère de l’Énergie a ouvert une « discussion en cours » sur l’impact que la ligne 5 aurait sur les marchés de l’énergie.

La conseillère climatique de la Maison Blanche, Gina McCarthy, a rencontré des groupes environnementaux à ce sujet le mois dernier.