11% des banques centrales souhaitent investir dans Bitcoin comme « alternative à l’or »

11% des banques centrales souhaitent investir dans le Bitcoin comme « alternative à l’or » – Enquête UBS

11% des banques centrales ont déclaré qu’elles considéreraient Bitcoin comme une alternative à l’or, selon la 27e enquête annuelle du séminaire sur la gestion des réserves de la banque d’investissement UBS basée en Suisse.

Cette enquête « fait partie des descriptions les plus fiables des activités de gestion des réserves officielles disponibles », a déclaré la plus grande banque de Suisse.

L’enquête a porté sur 30 grandes banques centrales, qui ont révélé que si près de 85% ne s’attendent pas à ce que les crypto-actifs remplacent l’or dans leurs réserves de devises, environ 28% des banques centrales ont déclaré qu’elles considéraient les avantages du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme un actif non corrélé.

« Actif non corrélé » était en fait la deuxième réponse la plus populaire pour la motivation de la banque centrale à investir dans les crypto-monnaies. Le plus populaire impliquait l’apprentissage du processus d’investissement crypto et de la gestion des investissements.

« 83 % des participants pensent que le processus d’apprentissage en lui-même de l’investissement et de la gestion de cette nouvelle classe d’actifs serait précieux pour leur établissement. »

Alors que « signaler le progrès technique de l’institution » était le troisième, « l’alternative à l’or (indépendance du système financier occidental) » était encore une autre courante.

Pourtant, 57% des participants ne s’attendent pas à ce que les crypto-monnaies affectent de manière significative leurs opérations de réserve.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils considéraient que les cryptos remplaceraient l’or comme valeur refuge à l’avenir, personne n’a répondu oui, tandis que la majorité (84 %) a dit non, 16 % déclarant ne pas savoir.

Les banques centrales ne s’intéressent pas au Bitcoin et aux autres cryptos car elles se préparent pour leurs propres monnaies numériques de banque centrale (CBDC).

L’enquête montre que les banques centrales deviennent optimistes quant aux perspectives du fiat numérique, avec plus de 80 % d’entre elles déclarant qu’elles s’attendent à ce que les banques centrales développent des CBDC directement accessibles aux consommateurs au cours des cinq prochaines années.

40 % des banques centrales quant à elles testent déjà les programmes impliquant les CBDC.

Les responsables de l’enquête ont également déclaré que la motivation derrière la poursuite de la version numérisée des monnaies fiduciaires est d’améliorer le système de paiement de détail et de mettre à niveau l’infrastructure financière plus large. En outre, ils s’attendent à ce que les CBDC aident à réduire le blanchiment d’argent et la criminalité.

Selon l’enquête, 46% des personnes interrogées ont indiqué que les cryptos et les CBDC coexisteraient, notant que le fiat numérique ne remplacera pas les crypto-monnaies, tandis que 33% pensent qu’ils le feront.

Pendant ce temps, l’augmentation continue de la part du renminbi chinois dans les réserves a été mise en évidence par l’étude de Massimiliano Castelli, l’un des auteurs du rapport d’UBS, affirmant qu’elle pourrait toucher jusqu’à 15 % des avoirs au cours de la prochaine décennie.

La Chine est actuellement en tête de la course CBDC et a déjà mené plusieurs programmes impliquant DCEP/e-CNY. Le dernier e-CNY gratuit impliquait la limite préprogrammée de son utilisation à des fins spécifiques.

