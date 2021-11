11 des meilleurs films d’horreur se déroulant dans l’espace à regarder dès maintenant

D’Alien à Event Horizon, l’espace est le lieu de certains films d’horreur vraiment terrifiants.

Soyons honnêtes, le monde est un peu en désordre en ce moment. C’est effrayant et pas toujours de la meilleure des manières – ce qui est un peu décevant lorsqu’il s’agit de profiter de l’expérience typiquement cathartique d’un film d’horreur. Heureusement, cependant, nous avons la tradition consacrée de l’horreur spatiale pour résoudre tous nos problèmes. Des classiques joués directement aux catastrophes des camps d’altitude, envoyer des monstres et des meurtriers en orbite ou sur des mondes extraterrestres est l’un des favoris des cinéastes depuis des générations.

Nous avons compilé une liste de onze de nos favoris – certains que vous reconnaîtrez certainement, d’autres que vous ne pourriez pas – pour servir d’inspiration pour votre voyage dans les confins de la galaxie cet Halloween. Et n’oubliez pas de jeter un œil à nos films d’horreur préférés réalisés par des femmes, ou à nos lutteurs professionnels inspirés de l’horreur préférés si vous cherchez encore plus de nourriture pour vos projets de marathon de films de vacances de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs meurtres de Freddy et des meilleurs films d’horreur à voir en streaming en ce moment.

La franchise Alien

Éliminez d’abord le plus évident. La franchise Alien a peut-être ses hauts et ses bas, mais c’est une série de films qui ont marqué toute la culture pop pour une bonne raison. En fait, il y a de fortes chances qu’un Xénomorphe soit la première chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous lisez les mots « Espace » et « Horreur » dans le titre.

Horizon de l’événement

Habituellement, ce sont des monstres extraterrestres qui constituent une menace sur des stations spatiales désolées, mais dans Event Horizon, c’est l’enfer lui-même. Un mélange parfaitement horrible de terreur théologique et d’horreur corporelle à l’ancienne, Event Horizon est devenu un classique des temps modernes pour de nombreux passionnés d’horreur.

Pandorum

Soyons un peu eldritch avec ça. Pandorum revisite le trope d’une station spatiale assiégée par des monstres extraterrestres avec une impressionnante révélation au troisième acte que nous ne vous gâcherons pas ici. Venez pour les rebondissements, restez pour les designs de créatures cool et les ensembles claustrophobes.

Le paradoxe de Cloverfield

Alors que les deux autres entrées de la franchise Cloverfield présentaient des créatures extraterrestres venant sur Terre, The Cloverfield Paradox a emmené l’histoire dans les étoiles. Cela a-t-il fonctionné ? Cela dépend à qui vous demandez – mais il y a certainement beaucoup de moments horribles sur une station spatiale ici, nous devons donc l’inclure.

La vie

Ne vous laissez pas tromper par le titre trompeusement simple, Life présente des idées extrêmement bien documentées sur la biologie extraterrestre qui se transforment rapidement en un cauchemar dégoûtant et contagieux. Un monstre cool et une distribution étoilée font de cette montre une montre qui en vaut la peine.

Pas de noir

Fans de Vin Diesel, levez-vous. Alors que ce film fait le lien entre l’action-aventure et l’horreur, nous serions négligents de ne pas l’inclure après avoir lancé toute la programmation de Riddick et nous avoir présenté un héros extrêmement cool.

Ensoleillement

Sunshine commence comme un film de science-fiction beaucoup plus traditionnel – une équipe envoyée en mission ultime pour tenter de rallumer un soleil mourant et sauver le monde – il se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sombre et plus surréaliste quand ils sont attaqués par un navire abandonné. Celui-ci s’inspire de Event Horizon de toutes les meilleures manières – et abrite une bande-son de tueur.

Enfer 4

Passant brusquement du sérieux au ridicule, nous avons Hellraiser 4, qui se déroule sur une station spatiale, dans la France révolutionnaire et dans les années 90. C’est un film avec beaucoup de choses, mais c’est pourquoi nous l’aimons. Aussi, comment pouvez-vous dire non à Pinhead dans l’espace ?

Jason X

Si Hellraiser 4 n’était pas assez maladroit pour vous, pouvons-nous recommander Jason X ? Le film du vendredi 13 de 2001 qui place Jason – ou plutôt une version cyborg de Jason qui a été cryogénisé et réveillé sur une nouvelle planète – dans un contexte de science-fiction. Oui, c’est vraiment aussi stupide, et oui, nous l’aimons vraiment.

Rapport Europa

Si les images trouvées sont plus votre style, le rapport Europa est celui que vous voudrez consulter. Il présente une mission désastreuse de scientifiques vers Europe, une lune de Jupier, et les preuves de plus en plus troublantes qu’ils trouvent alors que leur mission devient lentement incontrôlable.

Haute vie

Un navire transportant des condamnés est envoyé dans un trou noir dans le cadre d’une mission expérimentale pour extraire de l’énergie – et la situation ne fait qu’empirer à partir de là. Ce film est sombre et contient de nombreux sujets troublants, alors procédez avec prudence, mais si c’est quelque chose que vous recherchez, vous vivrez une expérience d’horreur innovante et dérangeante.