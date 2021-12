11 des meilleurs jeux que vous avez peut-être manqués en 2021

Alors que 2021 a vu un calendrier de sortie plus léger que d’habitude pour les jeux phares des éditeurs triple-A, en grande partie grâce à la pandémie mondiale en cours, cela signifiait que les jeux développés indépendamment avaient plus de temps pour briller. Pour chaque jeu indépendant exceptionnel, d’Inscryption à Solar Ash, en passant par The Artful Escape et Sable, il y en a eu beaucoup d’autres qui n’ont pas été mis à l’honneur.

Donc, pour nous assurer de donner un peu d’amour à autant de jeux indépendants que possible avant la fin de l’année, voici 11 des meilleurs jeux indépendants de 2021. Inutile de dire que tous méritent vraiment votre considération. Pour en savoir plus, consultez nos choix pour les 10 meilleurs jeux de 2021.

Adios

Adios

Développeur: Sottises

Plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Les jeux vidéo ont souvent du mal à représenter des scènes de conversation intime et des moments d’introspection tranquille, trouvant plutôt plus facile de servir un spectacle gratuit. Réfléchi et touchant, Adios réussit brillamment à présenter deux personnes qui se parlent simplement. Essentiellement une pièce à deux, le drame à combustion lente voit un tueur à gages et un éleveur de porcs, qui se débarrassent des corps mais veut maintenant sortir, essayer de traiter les sables mouvants de ce qu’ils ont réalisé être une amitié. Les petites interactions et les choix de dialogue ne font que faire avancer la conversation, mais le véritable impact se fait sentir dans le poids des mots que les deux hommes échangent et ne disent pas.

Pics de feu de joie

Pics de feu de joie

Développeur: Corey Martin et Draknek

Plateformes : PC, Mac, Switch, PS5, PS4

Déplacer des boîtes dans un espace restreint est un incontournable du genre puzzle. Pourtant, il est remarquable que les concepteurs trouvent encore des moyens de lui donner une sensation de fraîcheur. Dans chaque niveau, Bonfire Peaks applique des règles strictes concernant la façon dont vous devez manœuvrer une caisse d’effets personnels autour d’une petite grille et la déposer sur un feu de joie. De nouvelles règles sont progressivement introduites, vous obligeant à repenser votre approche et révélant des usages alternatifs pour des aspects que vous teniez pour acquis. Certains niveaux vous laisseront vous demander si vous avez manqué un didacticiel fondamental, mais l’épiphanie frappera bientôt et vous laissera émerveillé par l’ingéniosité.

Boomerang X

Boomerang X

Développeur: DANG !

Plateformes : PC, commutateur

Du wallrunning de Titanfall au grappin de Halo Infinite, la mobilité exagérée est un objectif majeur pour les récents tireurs à la première personne AAA. Comme il sied à un jeu indépendant, Boomerang X adopte une approche plus humble et plus discrète de la tendance dominante en vous équipant du boomerang éponyme, mais il parvient toujours à offrir un mouvement de personnage qui vous coupera le souffle. Rappelant fortement les tireurs des années 90 comme Quake ou Rise of the Triads, Boomerang X consiste à vous jeter le plus rapidement possible dans les arènes de combat tout en touchant le moins possible le sol. Contrairement à ces FPS ternes des années 90, cependant, ses couleurs vives et éclatantes réussissent brillamment à souligner les vibrations du terrain de jeu et l’absurdité bruyante de l’abattage d’une girafe géante avec un bâton à quatre pointes.

Escouade de la cruauté

Escouade de la cruauté

Développeur: Produits mous de consommation

Plateformes : PC, Mac

Avec un œil pour les solutions d’improvisation, une approche non linéaire tentaculaire de la conception de mission et une invitation aux joueurs à se situer quelque part sur le spectre entre la furtivité fantomatique et le combat total, Cruelty Squad a clairement été créé par des personnes qui partagent un amour pour les « sims immersifs » comme Deus Ex et Dishonored. Mais ensuite, les niveaux réels, structurés en missions discrètes similaires à Hitman, donnent l’impression d’avoir été confiés à une équipe de moddeurs talentueux. Leur mission : aller aussi loin que possible et ne rendre de comptes à personne. Le résultat final est une expérience indomptée et déséquilibrée, passionnante dans son incohérence criarde et pourtant totalement engagée dans une vision vraiment singulière.

ElecHead

ElecHead

Développeur: Nama Takahashi

Plateformes : ordinateur

Les meilleurs jeux de puzzle ont tendance à être construits autour d’une seule idée d’une simplicité effarante, et ElecHead ne fait pas exception. Vous êtes un robot avec une charge électrique dans votre tête et vous l’utilisez pour alimenter automatiquement la plate-forme sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Tout ce qui est connecté à cette plate-forme sera également désormais alimenté, ce qui entraînera l’apparition de plates-formes solides et le démarrage de divers engins. Mais dès que vous quittez la plate-forme, la puissance est perdue ; reprenez contact et il revient. À partir de cette prémisse de base, écran après écran, des énigmes sournoises et énigmatiques de la plate-forme s’étendent à l’horizon. C’est le genre de puzzle-plateforme qui vous laissera regarder l’écran pendant des minutes, pensant à la chaîne d’événements sur le point de se dérouler lors de votre prochain mouvement.

Crasse

Crasse

Développeur: Morsure de trèfle

Plateformes : PC, stades

Metroidvanias et 2D Soulslikes sont un sou une douzaine de nos jours, il faut donc quelque chose de vraiment spécial pour se démarquer. Bien que Grime n’innove peut-être pas, il parvient à un mélange presque parfait de ses deux influences évidentes. La progression basée sur les capacités de style Metroid augmente le sentiment d’exploration alors que vous plongez plus profondément dans une mystérieuse civilisation souterraine, en poussant et en poussant son vaste réseau de passages entrelacés. Le combat de Soulslike est tendu, stimulant et présente un juste équilibre entre le risque et la récompense, grâce au mécanisme « d’absorption » – une parade chronométrée qui rend les ennemis vulnérables et renforce votre capacité à guérir. Grime présente un monde étrange et séduisant avec couche après couche de secrets à découvrir.

Cent jours

Cent jours

Développeur: Jeux de bras cassés

Plateformes : PC, Mac, Switch, Stadia

Et si Stardew Valley mais que vous étiez spécifiquement chargé de gérer un vignoble ? Avec son esthétique légèrement stérile et son désintérêt pour vous permettre de poursuivre la romance avec les autres personnages, Cent jours n’est pas aussi facilement emballé que cette description, mais c’est assez proche. Là où Hundred Days excelle, c’est dans son dévouement à simuler les détails de l’industrie vinicole, des différentes variétés de raisin à la myriade de technologies utilisées à chaque étape du processus de production. Accompagné d’un ton enjoué et d’une délicieuse critique anticapitaliste, le mode histoire fait un excellent travail pour vous faire entrer en territoire inconnu sans exiger que vous deveniez un expert du jour au lendemain dans l’entreprise.

Lac

Lac

Développeur: Gamieux

Plateformes : PC, PS4, Xbox Series X|S

Il est facile d’imaginer Lake comme une série Netflix légèrement humoristique où la travailleuse citadine s’installe dans une ville rurale endormie et, alors que les paysans excentriques travaillent leur charme domestique, elle réalise le vide dans sa vie. Mais tandis que Lake vous encourage certainement à ralentir et à respirer l’air pur, il évite habilement les clichés. Meredith, une ingénieure en logiciel qui passe deux semaines dans sa ville natale à remplacer son père facteur pendant qu’il prend des vacances bien méritées, est un personnage complexe. Dans ses relations avec les habitants de la ville – nouveaux visages et anciens amis – elle affronte les choix de vie qu’elle a faits et se voit offrir des aperçus de chemins non empruntés. Au final, vos choix ne définissent pas tant son avenir qu’ils lui permettent d’en voir toutes les possibilités.

Vieux monde

Vieux monde

Développeur: Jeux Mohawks

Plateformes : ordinateur

Le concepteur en chef de Civilization IV, Soren Johnson, sait ce qui fait fonctionner le jeu de stratégie 4X et où il doit être réinitialisé. Pour Old World, Johnson et sa petite équipe de Mohawk Games ont déconstruit le modèle Civ, remettant en question chaque aspect, puis l’ont reconstruit en une expérience plus ciblée et plus axée sur les personnages. Ici, l’histoire se mesure en générations, et non en millénaires, et les événements sont façonnés par les relations personnelles, les mariages et les meurtres entre les dirigeants et les membres de leurs tribunaux. Soudain, avec Old World, la stratégie 4X s’est de nouveau sentie nouvelle.

Paysagiste

Gratte-ville

Développeur: Oskar Stålberg

Plateformes : PC, Mac, Commutateur, Android, iOS

Avouons-le, ce que la plupart d’entre nous trouvent attrayant dans les jeux de construction de villes comme Cities Skyline, ce n’est pas de jongler avec le bilan ou de s’inquiéter de la circulation, c’est le fantasme de pouvoir construire l’établissement urbain de nos rêves, d’avoir la liberté – sans contraintes budgétaires ou de l’humeur de la population – pour arpenter un immeuble, une rue ou un parc où bon vous semble. Townscaper offre cette fantaisie avec une facilité sans effort, vous permettant de créer des communautés mignonnes, confortables et très européennes en quelques clics de souris ou sur l’écran. Son génie réside dans la façon dont chaque nouvelle structure que vous posez s’harmonise avec ce que vous avez construit auparavant, offrant une sensation tout à fait naturelle, presque organique à l’espace que vous avez conçu, comme s’il s’était formé au fil des siècles plutôt qu’à la suite d’une planification centrale. Mieux encore, il n’y a personne pour tout gâcher.

Mythe sauvage

Mythe sauvage

Développeur: Jeux des marcheurs du monde

Plateformes : PC, Mac

À première vue, Wildermyth ressemble beaucoup à un RPG conventionnel. Vous formez un groupe d’aventuriers pour parcourir une carte fantastique, en vous arrêtant dans des donjons et des villages pour combattre les malfaiteurs, piller des trésors et monter de niveau. Au fond, c’est un RPG fantastique très accompli avec des batailles tactiques intelligentes et stimulantes et une belle présentation artisanale qui est en partie un RPG de table et en partie un livre de contes pop-up. Mais grâce à des quêtes générées de manière procédurale qui s’accumulent en quelque chose de significatif, au lieu de devenir simplement répétitives, il veut également que vous vous occupiez de votre groupe de sorciers et de combattants en vous permettant de les écrire dans la légende, avec les actes des membres du parti à la retraite ou décédés formant un nouvelle mythologie pour la prochaine génération.