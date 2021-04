11 films d’Anne Hathaway disponibles en streaming dès maintenant

Films Alice au pays des merveilles (Disney +)

Le classique bien-aimé de Lewis Carroll fait peau neuve à Tim Burton dans Alice au pays des merveilles.Le film suit Alice (Mia Wasikowska) alors qu’elle se retrouve au pays des merveilles, un monde rempli de chapeliers fous, d’animaux qui parlent et de reines qui se battent. Le 2010 Alice au pays des merveilles a ensuite été suivi d’une suite de 2016 intitulée Through the Looking Glass, réalisé par James Bobin, et a présenté le retour des personnages principaux originaux, y compris Wasikowska comme Alice, Johnny Depp comme le chapelier fou, Helena Bonham Carter comme la reine rouge et Anne Hathaway en tant que reine blanche.

La reine blanche est la sœur de la reine rouge, donc même si elle semble être la gentille, heureuse et douce, elle a définitivement un peu de mordant pour elle. Hathaway joue bien ce personnage coloré. Elle est fascinante à regarder, et vous êtes intrigué par elle et ne savez pas trop quoi penser de la reine blanche.

