11 films de John Cena et comment les regarder

Tour De Pharmacie (2017)

Le faux film HBO 2017 Tour de Pharmacy raconte l’histoire fictive (et complètement exagérée) du Tour de France 1982 qui regorge de personnalités folles, d’excès et de charges et de charges de stéroïdes. Se moquant des scandales de dopage qui ont suivi le cyclisme de compétition et d’autres sports des années, Tour de Pharmacy fait un travail remarquable pour trouver du temps pour chaque membre de sa distribution massive qui comprend Andy Samberg, Jeff Goldblum, Orlando Bloom, Daveed Diggs, John Cena, Danny Glover, Dolph Lundgren, Kevin Bacon, Lance Armstrong, Mike Tyson, John Hamm et près d’une douzaine d’autres. C’est d’autant plus remarquable que le film ne dure même pas 45 minutes.

Diffusez Tour de pharmacie sur HBO Max.

Louer/Acheter Tour de Pharmacie sur Amazon.