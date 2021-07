11 fonctionnalités de la nouvelle Surface 3 de Microsoft

in

(CNNMoney) – Microsoft a dévoilé la Surface 3, une version plus mince, plus petite et moins chère de son succès soudain, la « tablette PC Surface Pro 3 ».

La Surface comble le fossé entre les ordinateurs portables et les tablettes. De nos jours, les tablettes sont géniales car elles sont faciles à transporter, elles sont bonnes pour lire et regarder des vidéos, mais elles ne sont pas idéales pour le travail. Les ordinateurs portables sont conçus pour fonctionner, mais vous ne voudriez pas lire un livre sur eux. La Surface est un ordinateur portable qui ressemble et fonctionne comme une tablette.

Mais la Surface Pro 3 coûte 799 $, et ce prix n’inclut pas de clavier. Ajoutez un clavier et un stylet Bluetooth et vous avez devant vous une machine d’une valeur d’environ 1 000 $.

Avec la Surface 3, Microsoft a décidé de créer une tablette similaire à un prix plus attractif pour les étudiants, les parents et les professionnels en déplacement.

Voici ce que vous devez savoir sur la nouvelle Surface 3 :

1. Cela coûte 499 $

C’est un très bon prix pour un ordinateur personnel doté de 2 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Mais cela n’inclut pas le clavier à 129 $ (à moins que vous n’ayez déjà un clavier Surface qui traîne, le prix total est de 628 $).

“La Surface Pro 3 est un produit que les gens connaissent et adorent”, a déclaré Panos Panay, chef de l’équipe Surface de Microsoft, dans une interview exclusive avec CNNMoney. “Lorsque nous développions la Surface 3, la question était de savoir ‘Comment donner tout cela aux gens mais atteignons-nous plus de gens ?'”

Une Surface 3 de luxe est disponible pour 599 $, qui est livrée avec le double de RAM et de stockage. Vous pouvez également ajouter une connectivité sans fil 4G-LTE pour 100 $ supplémentaires.

Actuellement, vous pouvez déjà passer votre commande pour une Surface 3 et elle sera mise en vente le 5 mai.

2. Les claviers sont super brillants

Pour rester fidèle au public étudiant cible de Microsoft, les claviers sont disponibles dans des couleurs vives et tendance destinées à une jeune génération. Ils se déclinent en rouge tomate vif, vin foncé, bleu ciel et violet. Ces couleurs s’ajoutent au gris ardoise et au bleu foncé que les professionnels apprécient.

3. Pèse plus qu’un iPad Air et moins que le nouveau MacBook

La Surface 3 pèse 0,64 kilos. Même avec une « couverture de type », la nouvelle Surface pèse moins de 0,9 kilos.

Il est également très fin : avec seulement 0,9 centimètre, il est légèrement plus épais qu’un iPad Air.

4. Fonctionne avec Windows 8.1 et peut être mis à niveau vers Windows 10

Contrairement aux versions non professionnelles précédentes de la Surface, la Surface 3 exécute la version complète de Windows, ce qui signifie qu’elle peut exécuter tous les logiciels que vous avez l’habitude d’utiliser sur un ordinateur personnel.

“Il doit tout faire fonctionner… même si c’est iTunes ou Chrome”, a déclaré Panay. “Vous vous sentirez bien car vous aurez tout ce dont vous avez besoin lorsque vous achetez ce produit.”

5. Il a un processeur conçu pour les appareils mobiles

Les Surface RT et Surface 2 d’origine étaient alimentées par des processeurs de smartphone fabriqués par Nvidia (NVDA, Tech30). Cela les rendait un peu lents, mais plus important encore, ils n’avaient pas la possibilité d’exécuter la version complète de Windows.

La Surface 3 est alimentée par une puce Intel (INTC, Tech30) conçue pour les tablettes de luxe appelées Atom x7. Les avantages du changement sont doubles : une version complète de Windows (voir # 3) et un mélange de puissance et d’efficacité de la batterie, que vous vous attendriez à recevoir d’un processeur mobile.

6. Il a un écran de 10,8 pouces.

Bien qu’il soit similaire à la Surface Pro 3 (diffère des versions précédentes de la Surface), l’écran de la Surface 3 a un rapport hauteur/largeur 3: 2. Cela le rend légèrement moins qu’idéal pour regarder des vidéos HD, mais bien meilleur pour lire et écrire lorsqu’il est tenu debout.

7. Utilisez le même connecteur que celui utilisé pour charger votre smartphone

La Surface 3 renonce au chargeur magnétique que les autres Surfaces arboraient et dispose à la place d’un port micro-USB que tous les appareils mobiles non Apple utilisent pour le chargement.

Panay a déclaré que le micro-USB était l’une des fonctionnalités que les clients recherchaient le plus.

8. Il a un support qui s’adapte dans trois positions différentes

Le support de la Surface est l’une de ses fonctionnalités les plus importantes, et cette amélioration dans chaque version. La Surface 3 étend le nombre de positions à trois : bureau, genoux et canapé.

Ce n’est pas aussi utile que la “charnière continue” où vous choisissez n’importe quel angle sur la Surface Pro 3, mais elle est plus polyvalente que la ou les deux positions fournies avec les Surfaces précédentes.

9. A un stylo

Le stylet Surface fonctionne à la fois sur Surface Pro 3 et Surface 3. Son poids et son épaisseur sont agréables, et bien que vous ne puissiez pas le stocker dans l’appareil, le compromis est qu’il est beaucoup plus utile qu’un stylet.

Entre autres tâches, le stylet peut être utilisé pour écrire, prendre une capture d’écran, surligner du texte et ouvrir l’application One Note.

10. Il a deux caméras haute définition

La caméra arrière de 8 mégapixels et la caméra frontale de 3,5 mégapixels ont la capacité d’enregistrer des vidéos HD 1080p.

11. Sa batterie dure 10 heures

La durée de vie de la batterie est difficile à mesurer, mais Microsoft affirme que la batterie Surface devrait vous durer une journée complète d’utilisation normale. Microsoft affirme que la batterie est suffisamment grande pour vous permettre de regarder 10 heures de vidéo avec une seule charge.