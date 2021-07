11 grandes émissions spéciales de comédie sur Netflix de personnes de couleur, dont Russell Peters

Marlon Wayans : Réveillé

Encore une fois, pour moi, Marlon Wayans est l’un de ces comédiens que j’ai l’impression d’avoir vu partout à Hollywood, des émissions spéciales de comédie aux films en passant par la télévision. Certains de ses rôles les plus notables jouaient Shawn Wayans dans The Wayans Bros, des rôles dans Scary Movie et sa suite, White Chicks, Norbit, et un rôle dramatique dans le film Requiem for a Dream. Parlez d’un homme avec une certaine portée. Il a même eu sa propre série télévisée, intitulée Marlon, pendant deux saisons.

Marlon Wayans a également fait quelques émissions spéciales de comédie en son temps, et l’un de ses meilleurs sur Netflix est Marlon Wayans: Woke-ish. Dans ce stand-up spécial comédie, Marlon Wayans raconte comment il se sent « réveillé », il est « jeune », il est « papa » et tant d’autres qu’il est difficile de garder une trace. Nous avons tous l’impression d’être un peu « ish » parfois, et c’est exactement ce que ressent Marlon ici, mélangé à des histoires hilarantes.

Diffusez Marlon Wayans: Woke-ish sur Netflix.