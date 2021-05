11 grands films coréens que vous pouvez regarder gratuitement sur Tubi

Printemps, été, automne, hiver et printemps (2004)

Kim Ki-duk a réalisé le printemps, l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. Il dépeint la vie d’un moine bouddhiste et de son professeur. Chaque partie de l’histoire se déroule au cours d’une saison, avec environ dix à vingt ans qui passent d’une saison à l’autre. Cela commence avec le bouddhiste en tant que jeune enfant avec son professeur. Ensuite, il explore diverses leçons de vie et voyages auxquels il fait face en vieillissant, des hormones adolescentes à l’accusation d’avoir commis un crime. Yeong-su Oh joue le professeur ou le moine plus âgé. Le moine bouddhiste est joué par divers acteurs, dont Seo Jae-Kyung et Young-Min Kim.

Printemps, été, automne, hiver et printemps est un autre film de cette liste qui utilise un dialogue minimaliste (ce qui est logique car Kim Ki-duk a également réalisé 3-Iron). Cette histoire méditative est racontée à travers les décors, les actions et les émotions des personnages. Printemps, été, automne, hiver et printemps est une histoire sur la nature captivante et douloureuse de la vie, avec toutes ses leçons, sa croissance, sa dévastation, sa mort et sa renaissance.

