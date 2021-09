11 grands films et émissions de télévision de Clive Owen et comment les regarder

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Si quelqu’un s’approchait de moi et me demandait une liste de grands acteurs, Clive Owen serait l’un des premiers. Il y a juste quelque chose dans son équilibre de charme et de courage dans des films comme Children of Men qui me saisit et ne me lâche pas. C’est comme ça depuis que je me suis familiarisé avec lui au début des années 2000, et il le restera très probablement pour les années à venir.

Avec sa récente série de séries à succès comme Lisey’s Story d’Apple TV + et la série d’anthologies FX Impeachment: American Crime Story, j’ai fait un voyage dans le passé pour revisiter mes films préférés de Clive Owen, ainsi que d’autres que j’ai peut-être manqués. les années. Mais, au lieu de garder cette liste pour moi, j’ai décidé de la partager avec vous, ainsi que toutes les façons dont vous pouvez les regarder sur divers services de streaming.